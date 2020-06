Governo gastou cerca de 70 milhões nos hotéis designados para quarentena

A PSP afirmou que continua a investigar uma manifestação de apoio à lei de segurança nacional que decorreu a 5 de Junho, para analisar a possível violação à lei de manifestação e reunião. Na conferência de imprensa de ontem, Inês Chan, dos Serviços de Turismo, revelou que, até ao final de Maio, o Governo gastou cerca de 70 milhões de patacas nos hotéis designados para quarentena.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Lei Tak Fai, chefe da Divisão de Relações de Operações e Comunicações do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), referiu ontem que as autoridades policiais continuam a recolher dados sobre a manifestação que decorreu no 5 de Junho, para analisar se a sua realização cumpre a Lei nº.2/93/M, que regula o direito de reunião e manifestação. Segundo a Rádio Macau, um autocarro com 40 pessoas circulou pela cidade, em apoio à lei da segurança nacional imposta a Hong Kong pela China, sem aviso prévio às forças de segurança.

Questionado sobre o número de pessoas detidas na noite do 4 de Junho, o representante do CPSP ressalvou que as autoridades levaram para a esquadra duas mulheres que se encontravam no Largo do Senado – filhas do deputado Au Kam San -, por reunião em local não autorizado pelo CPSP, e por terem mostrado publicamente objectos de luto. Na conferência de ontem, Lei Tak Fai esclareceu as declarações anteriormente proferidas sobre a definição de reunião: “Uma pessoa pode exercer o direito de manifestação, enquanto duas pessoas, ou mais, podem exercer o direito de reunião. Não é que duas pessoas formem logo uma reunião, pois é preciso ter em conta outros factores, como o local, tempo, objectos expostos e canto de slogans”.

Passagem automática no posto fronteiriço

Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, referiu-se à nova medida da passagem automática, lançada no dia 6 de Junho, no posto fronteiriço das Portas de Cerco. Segundo o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, os residentes e TNR que entrarem por essa fronteira, com código de saúde de Macau de cor verde e com um resultado válido de ácido nucleico, podem ser isentos de exame médico e inspecção de saúde, no período de seis horas após a emissão do código de saúde.

Questionado sobre o motivo para reduzir o prazo de validade do código de saúde, o clínico explicou que a medida serve para optimizar, através da digitalização, os processos de inspecção e testes médicos na passagem da fronteira. “Com esta medida, os dados do código de saúde e do teste de ácido nucleico são registados no bilhete de identidade. Assim, os passageiros só precisam do BIR e podem circular directamente pela passagem automática da fronteira das Portas do Cerco”, explicou Lo Iek Long.

Plano de transporte de residentes ainda em negociação

Em relação ao plano do Governo de criar um corredor para transportar, na segunda metade de Junho, os residentes que regressarem através do Aeroporto de Hong Kong, Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), afirmou que ainda não há uma data oficial, pois as autoridades continuam em negociações com os responsáveis de Hong Kong sobre os detalhes, sobretudo a questão da quarentena dos funcionários envolvidos na operação. Quanto às despesas dos hotéis designados para quarentena, incluindo a Pousada Marina Infante e outros 11 hotéis, Inês Chan revelou que, até ao final do mês de Maio, foram gastos cerca de 70 milhões de patacas.

“Como a lotação da Pousada Marina Infante ficou esgotada ontem [domingo], o Hotel Sheraton voltou a ser usado para isolamento. O preço de reserva mantém-se em cerca de 400 patacas por noite”, afirmou a responsável. Com o número de quartos no hotel Sheraton, que se estima que continuará a ser utilizado ainda em Julho, Inês Chan mostra-se confiante que haverá vagas suficientes para receber os residentes que voltarem a Macau.

Em relação aos pedidos de ajuda dos residentes no exterior, Inês Chan disse que o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo recebeu, até ontem, 688 consultas telefónicas, sendo que em apenas 238 verificaram a identificação dos requerentes. Questionada sobre uma agência de turismo lançar excursões turísticas financiadas pelo Governo, Inês Chan disse que se trata de um programa de turismo local, sendo que os detalhes do plano serão anunciados posteriormente pela DST.

Lo Iek Long confirmou ontem que há 61 dias que não se registam novos casos de infecção em Macau, com uma pessoa, em fase de recuperação, a cumprir quarentena no Centro Clínico do Alto de Coloane. Ontem registaram-se 322 pessoas nos dois hotéis de quarentena, Pousada Marina Infante e Hotel Sheraton.