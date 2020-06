Sulu Sou exige “verdadeira reforma” da CFD para reforçar fiscalização das polícias

Em interpelação escrita, o deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau exige ao Executivo uma reforma da Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau (CFD), com vista a ampliar as suas competências para reforçar a fiscalização das autoridades de segurança.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Sulu Sou apela ao Governo uma “verdadeira reforma” da Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau (CFD), de forma a que lhe sejam atribuídos os poderes de investigação para reforçar a fiscalização pública. Numa interpelação escrita que será hoje entregue ao Executivo, o deputado perguntou ainda sobre o ponto de situação do grupo de trabalho das autoridades de segurança para melhorar a execução de poderes de investigação da CFD.

Na interpelação, Sulu Sou ressalvou a frequência dos casos de violação disciplinar e legal que envolveram os funcionários das autoridades de segurança, incluindo branqueamento, fraude e falsificação de documentos. O democrata mencionou ainda que a “imprudência” das autoridades acaba por prejudicar a confiança do público na polícia, exemplificando com a “distribuição inadequada” das forças policiais do CPSP que, na noite do 4 de Junho, interceptaram e dispersaram os cidadãos no Largo do Senado por motivos de prevenção de epidemia. Assim, destacou a necessidade de reforma da CFD, de modo a poder fiscalizar as autoridades de segurança.

Em resposta a uma interpelação escrita de Sulu Sou, em Novembro de 2019, Wong Sio Chak tinha revelado o plano de constituir, em colaboração com a CFD, um grupo de trabalho destinado a estudar e aperfeiçoar o exercício de poderes tutelares e de investigação da CFD. No entanto, Sulu Sou afirmou que ainda não se verificam acções concretas por parte do Governo, o que levou o deputado a questionar a “determinação” das autoridades em reforçar a fiscalização pública através da legislação.

“Essa equipa já foi criada e procedeu ao trabalho? Quais são elementos dessa equipa? Quando é que se prevê a publicação do resultado de investigação? O secretário para a Segurança vai pelo menos considerar atribuir à CFD o direito à investigação independente, ou permitir-lhe a intervenção em investigação interna das autoridades de segurança?”, questionou o vice-presidente da Associação Novo Macau.

Sulu Sou apontou para o despacho do Chefe do Executivo n.º 160/2019 em que, apesar das alterações para reforçar a independência e o poder de fiscalização da CFD, não está explicitado o seu trabalho de investigação em concreto, que continua limitado em apresentar sugestões às autoridades de segurança.

“Além de ouvir as queixas, que poderes é que a CFD tem em concreto relativamente ao seu trabalho de investigação? Por exemplo, como vai tratar das queixas sobre ‘abuso de poderes policiais’ ou ‘uso inadequado de força’?”, perguntou o deputado, questionando ainda se “a CFD vai reexaminar os dados e provas apresentadas pelas autoridades de segurança”.

Quanto às sugestões de melhoria que têm sido apresentados pela CFD às autoridades de segurança, Sulu Sou referiu também que não há forma de saber se essas foram valorizadas ou implementadas. Por outro lado, no caso de a CFD não concordar com o relatório escrito das autoridades sobre as reclamações recebidas, essa não tem o poder para voltar a investigar esses casos.

“As autoridades aceitaram e aplicaram as sugestões de melhoria? Caso haja discordâncias [entre a CFD e as autoridades de segurança], como é que se vai resolver?”, perguntou Sulu Sou, questionando ainda as autoridades sobre o tratamento das reclamações: “Se a CFD não aceitar o relatório escrito apresentado pelas autoridades, como é que se vai resolver? No futuro, vão considerar publicar esses relatórios, na condição de se ocultar os dados pessoais?”, concluiu Sulu Sou.