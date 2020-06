Revista Macau CLOSER anuncia competição fotográfica

“Macau 2020 – Tempo de introspecção” é o nome da competição de fotografia criada pela revista Macau CLOSER. O concurso é aberto a fotógrafos amadores e profissionais e terá como primeiro prémio oito mil patacas. Macau em tempos de pandemia é o tema da competição. As fotos têm de ser enviadas até às 18 horas de 30 de Junho.

“Este concurso convida os fotógrafos de Macau a apresentarem as suas melhores fotos tiradas desde o início do ano, que serão avaliadas por um júri de especialistas”, lê-se no comunicado divulgado ontem. Os participantes devem apresentar fotografias da cidade que reflitam o tempo de pandemia que se vive.

Há duas categorias de competição: fotografia única; e série de entre três a cinco fotos. Os jurados vão fazer uma selecção das fotografias apresentadas que serão apresentadas na página de Facebook da Macau CLOSER para que o público possa votar. O primeiro prémio para as fotografias vencedoras, escolhidas pelo júri, em cada uma das categorias, será de oito mil patacas, e o segundo prémio será de três mil. Na vertente online, o autor da fotografia que tiver mais votos vencerá um prémio de cinco mil patacas. O segundo classificado receberá duas mil e o terceiro mil patacas.

De acordo com o regulamento da competição, os participantes terão de ter mais de 18 anos de idade. As fotografias, que podem ser a preto-e-branco ou a cores, têm de ter sido tiradas em 2020, e terão de ser enviadas para o endereço de e-mail macaucloser@gmail.com com o seguinte assunto: “Macau CLOSER Photography Competition – (nome do fotógrafo)”.

As imagens digitais não podem ter mais de 4MB. Terão de estar em formato JPG, com 72 dpi. As fotografias não deverão identificar o fotógrafo e não serão aceites imagens alteradas. O vencedor de cada categoria será anunciado na página de Facebook da Macau CLOSER no dia 15 de Agosto.