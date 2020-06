Revisão do regime educativo especial entregue ao Governo até ao terceiro trimestre do ano

Em resposta a duas interpretações de Agnes Lam, a DSEJ adiantou que a revisão do regime educativo especial será entregue ao Conselho Executivo até ao terceiro trimestre deste ano. Para melhor fiscalização do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, será adoptada, na próxima fase, uma digitalização dos processos de inscrição e verificação de presenças.

Lou Pak Sang, director da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), em resposta a duas interpelações escritas de Agnes Lam, afirmou que a revisão do regime educativo especial, cuja consulta pública terminou em 2015, será entregue ao Conselho Executivo até ao terceiro trimestre deste ano. Em relação ao reforço de fiscalização do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, as autoridades avançaram que, na nova fase do programa, serão digitalizados os processos de fiscalização, incluindo a inscrição e a assinatura de presenças dos cursos.

Na sua interpelação, Agnes Lam referiu-se à necessidade de actualizar a actual lei do ensino especial de Macau, que já está em vigor há mais de 20 anos. Dado que a consulta pública sobre o novo regime da educação especial já terminou há cinco anos, em Março de 2015, a deputada perguntou às autoridades sobre o progresso da revisão desse regime educativo especial, bem como a agenda para a entrega ao Conselho Executivo, seguida pelo respectivo processo legislativo.

Na resposta da DSEJ, que afirmou ter coordenado com a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) a revisão do regime, foi indicado que a entrega do projecto ao Conselho Executivo está prevista até ao terceiro trimestre de 2020.

Por outro lado, Agnes Lam assinalou que a localização das actuais escolas para educação especial dificulta as deslocações dos alunos e dos seus encarregados, sendo que algumas dessas instituições, como a Cáritas, Kai Chi e Concórdia, se situam no meio de uma colina. Com o projecto Céu Azul, um dos planos de construção de um campus, no antigo terreno do Canídromo, haverá uma nova instituição de ensino especial numa localização de acesso fácil. No entanto, segundo revelou a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, esse plano para a implementação do campus só será avançado depois da definição de um Plano Director.

Tendo em conta o adiamento do projecto, a deputada perguntou às autoridades se vão melhorar, entretanto, as instalações complementares de trânsito nas proximidades das escolas de ensino especial existentes, de forma a facilitar as deslocações dos alunos após o retomar das aulas. “O Governo vai reservar terrenos recuperados, e aproveitar o desenvolvimento da renovação urbana e novas zonas urbanas, para construção de instituições de educação especial?”, perguntou ainda na interpelação.

Em relação à melhoria das condições nos arredores das actuais escolas de ensino especial, a DSEJ afirmou que essas são beneficiadas pelo Fundo de Desenvolvimento Educativo, que lhes financia a aquisição de equipamentos escolares e serviços de autocarros escolares.

Relativamente ao desenvolvimento do sistema de escolas, inclusive as de ensino especial, a DSEJ adiantou que vão analisando os terrenos que serão precisos, salientando que o correspondente trabalho só será avançado depois da publicação do Plano Director.

Digitalização do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo

Numa outra resposta da DSEJ à interpelação da deputada relativa à revisão do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, as autoridades afirmaram que estão a activamente optimizar o trabalho de fiscalização das instituições aderentes, com o objectivo de avançar com a nova fase do programa com a maior brevidade possível.

Na sequência da apresentação do relatório das LAG deste ano, o Chefe do Executivo prometeu que o Governo iria proceder a um ajustamento abrangente do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo. Segundo um relatório de auditoria recente, foi revelado que, por falta de uma fiscalização rigorosa, o programa, que envolveu um investimento de 1,78 mil milhões de patacas por parte da RAEM, acabou por não ser bem aproveitado.

Questionada pela deputada sobre os pormenores do ajustamento abrangente do programa, a DSEJ adiantou que, na próxima ronda, será adoptado um processo de digitalização, nomeadamente a inscrição, a assinatura de presença e equipamentos de fiscalização. Para a inscrição electrónica, será necessário que os requerentes se dirijam à instituição pretendida, junto com o seu documento de identificação. Quando terminar a aula, os alunos e orientadores terão de completar a assinatura de presença, em formato digital, para verificar a sua identificação.

Em relação a quais as medidas de assistência às instituições e profissionais do sector de educação, que sofreram o impacto de suspensão do programa durante a epidemia, a DSEJ referiu que já concluiu o pagamento de subsídios para os cursos inscritos da terceira fase do programa, acrescentando que o Governo lançou uma série de medidas, como “Plano de apoio a PME”, “Plano de bonificação de juros de créditos bancários” e “Plano de subsídio para consumo”.