Nam Kwong baixou preços dos combustíveis

O Governo revelou que a Companhia Nam Kwong baixou os preços da gasolina sem chumbo e do diesel de baixo teor de enxofre desde dia 7 de Junho, com uma redução de 1,3 patacas por litro em relação aos preços antes praticados. “A Companhia Nam Kwong manifestou que tem, desde sempre, apoiado os trabalhos do Governo da RAEM, estando disposta a continuar a assumir as responsabilidades sociais para ultrapassar as dificuldades e desafios junto com os diversos sectores da sociedade de Macau”, pode ler-se no comunicado divulgado ontem pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE).

A decisão foi comunicada ao Governo depois de os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública terem manifestado intenção de pedir esclarecimentos sobre a fixação dos preços dos combustíveis, aos responsáveis que fazem parte do Grupo de Trabalho Interdepartamental para a Fiscalização dos Combustíveis, como a DSE ou o Conselho dos Consumidores. No final da reunião, Si Ka Lon, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública, revelou que os deputados pretendiam saber a razão pela qual Macau não acompanhou a redução generalizada dos preços no mercado internacional. “Neste momento deparamo-nos com preços um pouco elevados. Não sei se isto se deve com as etapas internas ou de importação”, referiu Si Ka Lon, citado pela Rádio Macau.

O Governo “aplaude” a medida adoptada pela Companhia Nam Kwong sobre a redução dos preços dos combustíveis para veículos, considerando a descida dos preços dos produtos de combustíveis como “uma medida adequada tomada durante o período da epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus”. Para as autoridades, esta medida irá ainda contribuir para “potenciar o espírito da solidariedade e da entreajuda e aliviar as pressões de vida sentidas por diversos sectores da sociedade e pelos residentes”.

