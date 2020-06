Manifestações unipessoais? Argumento da polícia é “completamente improcedente”

As filhas do deputado Au Kam San foram levadas para a esquadra na passada quinta-feira por suspeitas de estarem a violar a lei que regula o direito a reunião e manifestação. Mais tarde, as autoridades indicaram que até uma só pessoa já poderia ser considerado manifestação. Um “perfeito disparate”, considerou Sérgio de Almeida Correia; e um argumento “completamente improcedente”, na opinião de António Katchi. A queixa contra as duas jovens já está no Ministério Público e as autoridades estão agora a investigar uma alegada manifestação de apoio à lei de segurança nacional de Hong Kong.

André Vinagre

Duas filhas de Au Kam San foram levadas para a esquadra, na passada quinta-feira, por suspeitas de estarem a violar a lei que regula o direito de reunião e manifestação. Estavam sentadas no Largo do Senado com velas eléctricas e com um livro cuja capa era a fotografia do “Homem do Tanque”. Segundo a explicação dada pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), até uma pessoa apenas já poderia ser considerado manifestação. De acordo com António Katchi, “não havia ali nenhuma reunião ilegal”. Ao PONTO FINAL, Sérgio de Almeida Correia referiu que o que aconteceu no dia 4 de Junho foi a “passagem para o nosso quotidiano da acção policial como instrumento ao serviço do poder”.

Segundo as explicações dadas por Ma Chio Hong, porta-voz do CPSP, na conferência de imprensa de actualização das informações sobre o novo coronavírus, as jovens levadas para a esquadra estavam sob suspeita de estarem a violar a lei que regula o direito de reunião e manifestação. Citado pela Rádio Macau, o responsável da polícia lembrou uma decisão do Tribunal de Última Instância: “De acordo com um acórdão do Tribunal de Última Instância (TUI), ficou definido que pode haver manifestações de uma só pessoa e que mais de duas pessoas já pode ser uma reunião. Ontem, duas pessoas estavam no Largo do Senado e foram consideradas suspeitas de ter violado a lei de reunião e manifestação”.

JUSTIFICAÇÃO DA POLÍCIA É INFUNDADA

“Não havia ali nenhuma reunião ilegal”, afirmou António Katchi ao PONTO FINAL. Segundo a interpretação da polícia, “cada vez que quiséssemos sair com alguém ou encontrarmo-nos com alguém, teríamos de avisar previamente a PSP com 48 horas de antecedência”, notou o professor universitário, referindo que a polícia “terá aproveitado alguma passagem de um acórdão do tribunal para depois, tirando-a do contexto, tentar justificar aquilo que fez”.

Segundo a explicação do constitucionalista, podem existir manifestações unipessoais, caso um indivíduo convoque uma manifestação e só o próprio apareça para se manifestar. “Se ela convocou uma manifestação e vai sozinha, e está sozinha a manifestar-se, sim, isso é uma manifestação”, notou. Mais, referiu que, no caso de um grupo grande convocar uma manifestação, mas, no entanto, se só aparecer uma pessoa, isso “também é uma manifestação”. Porém, nenhum destes cenários se aplica às duas jovens que foram detidas pelas 22h30 de quinta-feira. Assim, “esse argumento que a polícia deu é completamente improcedente”, considerou Katchi.

Ao PONTO FINAL, Sérgio de Almeida Correia concordou com Katchi e descreveu o argumento do CPSP: “Isso é um perfeito disparate e não existe qualquer fundamento para isso”. O jurista recordou o acórdão do TUI relativamente ao apelo feito por Au Kam San na sequência de as autoridades policiais terem impedido a vigília ao ar livre: “O acórdão do TUI não disse à PSP para ocupar o Leal Senado, nem disse à PSP para tomar iniciativa relativamente àquele aparato policial todo. O TUI não disse que o Leal Senado devia ser fechado e que as pessoas deviam ser impedidas de circular, e que até quem estivesse sentado nos bancos devia ser importunado e identificado”.

“As filhas do Au Kam San estavam a fazer algo de semelhante àquilo que todas as outras pessoas estavam a fazer. Qual a diferença? Tinham ali duas velas eléctricas alusivas à vigília – porque elas tinham vindo da vigília – e um folheto alusivo ao massacre de Tiananmen”, notou António Katchi, fazendo uma comparação: “Se tivessem um livro com o discurso do Xi Jinping, podiam estar elas as duas ali sentadas a tirar fotografias à mesma e não lhes teria acontecido nada”.

MP PODE DEIXAR ACUSAÇÃO “EM BANHO-MARIA”

O CPSP confirmou que a queixa relativa às duas filhas de Au Kam San seguiu para o Ministério Público (MP). O PONTO FINAL tentou pedir esclarecimentos ao MP, mas sem sucesso. Cherry Au, uma das filhas de Au Kam San, confirmou ao PONTO FINAL que, até à noite de ontem, o MP ainda não tinha deduzido acusação.

António Katchi assinalou que há três hipóteses. Caso o MP deduza acusação, “vai estar a deduzir o mesmo raciocínio absurdo da PSP” e “vai estar a passar por cima do entendimento jurídico sobre o que é uma reunião e uma manifestação”. Há também a possibilidade de o MP deixar passar cinco anos sem que haja acusação até que o processo criminal prescreva. “Isto significa que o MP poderá manter o inquérito em banho-maria, para manter, quer as filhas de Au Kam Sam, quer o próprio deputado, sob controlo, sob pressão e sob tormento psicológico, e para prolongar o mais possível o efeito intimidatório que esta actuação policial exerce sobre a população de Macau”. A terceira hipótese, o arquivamento do inquérito, “seria a única decisão justa, e que deveria ser tomada imediatamente, por inexistência notória de qualquer indício de crime”, referiu o constitucionalista.

“O que eu espero da parte do Ministério Público é que o Ministério Público cumpra o seu papel. E que cumpra o seu papel livre da pressão e influência das autoridades policiais e do Governo”, referiu Sérgio de Almeida Correia, que acrescentou: “Se as actuações ilegais e abusivas da polícia não forem devidamente escrutinadas por parte do MP e por parte dos órgãos judiciais, nós ficamos pura e simplesmente entregues aos polícias”.

Assim, o causídico diz-se preocupado: “Estamos a assistir a um reforço cada vez mais do sistema policial, um reforço do autoritarismo, ao aumento de práticas prepotentes e claramente abusivas relativamente à lei. As interpretações que são feitas são interpretações que não têm qualquer sentido”. Para o advogado, “aquilo a que nós estamos a assistir é à passagem para o nosso quotidiano da acção policial como instrumento ao serviço do poder e não ao serviço da comunidade”.

Sérgio de Almeida Correia também alertou para uma “dualidade de critérios” por parte do CPSP, em referência às notícias que deram conta de que, na sexta-feira, terá circulado um autocarro com dezenas de pessoas que se manifestavam favoravelmente à lei de segurança nacional que será imposta por Pequim a Hong Kong. Questionada pelo PONTO FINAL sobre a situação, as autoridades policiais disseram apenas que estão a recolher informações sobre o caso. “Parece que há uma parte da sociedade que pode contar com a colaboração das autoridades para fazerem tudo o que bem entende e o resto da sociedade são as pessoas que não são da mesma opinião, ou que se querem manifestar num sentido diferente e exercer o seu direito à crítica”, afirmou, descrevendo a atitude das autoridades como “típica dos Estados autoritários e dos Estados policiais”.