IFFAM com “Uma Celebração da Vida & Do Grande Ecrã” entre 3 e 8 Dezembro

A 5ª edição do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios – Macau vai realizar-se entre 3 e 8 de Dezembro com um programa de longas e curtas metragens sob o tema “Uma Celebração da Vida & Do Grande Ecrã”. De acordo com a informação veiculada em comunicado pela Comissão Organizadora do IFFAM, os candidatos ao festival deste ano devem submeter as suas propostas a partir de 15 de Junho no portal oficial do evento.

Para assinalar o contexto de combate à Covid-19 a nível global, a organização vai preparar uma secção com uma selecção de filmes em torno da experiência da saída do confinamento e regresso ao grande ecrã. Citada pela organização do evento, a directora dos Serviços de Turismo (DST) e presidente da Comissão Organizadora do IFFAM, Maria Helena de Senna Fernandes, assinalou que “o impacto extensivo da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus a nível mundial, ergueu barreiras entre as pessoas. Todavia, o cinema manteve o seu poder de transcender barreiras e continua a criar ligações pelo mundo fora”.

A directora da DST acrescentou também que, “nestes tempos de adversidade, o nosso entusiasmo é reforçado pelo facto de a indústria cinematográfica prosseguir com perseverança, como bobinas de filmes que rolam ininterruptamente, e que continua a trazer novas produções e a criar possibilidades ilimitadas”.

Segundo Senna Fernandes, a Comissão Organizadora do IFFAM está “optimista em relação ao futuro” na preparação da quinta edição do festival em Dezembro. “Aguardamos com expectativa apresentar os frutos do trabalho duro de cineastas de todo mundo e contribuir para catapultar a indústria para a frente, erguendo um futuro melhor em conjunto”, afirmou.

Já o director artístico do IFFAM, Mike Goodridge, afirmou que “tem sido penoso assistir ao encerramento das salas de cinemas por todo mundo”, e que, por isso, o IFFAM pretende “celebrar o regresso do grande ecrã e a alegria desta maravilhosa experiência partilhada” com um “empolgante programa de filmes e convidados em Dezembro”.

