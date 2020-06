Alice Kok reeleita para terceiro mandato à frente da AFA

Com um total de 45 votos, os membros da Art For All Society (AFA) elegeram Alice Kok para o terceiro mandato na presidência da associação. A artista de Macau revelou que irá usar os próximos três anos para “preparar a próxima geração de liderança” e lançar novos projectos a médio e longo prazo como o “Art For All City”. Em declarações ao PONTO FINAL, a presidente da AFA revelou que a associação está a planear uma exposição de retrospectiva dos últimos 30 anos de arte contemporânea em Macau e que a crise pandémica obrigou os artistas a procurarem outro tipo de presença na internet.

Os membros da Art For All Society (AFA) reelegeram Alice Kok como presidente da associação para os próximos três anos. Numa reunião da associação, a artista de 42 anos recebeu um total de 44 votos a favor e um contra. Depois de um primeiro mandato de “aprendizagem” com a orientação de James Chu, Alice Kok foi reeleita presidente da AFA em 2017, sendo reencaminhada, no sábado passado, para um terceiro mandato.

“A Associação Art For All tem um total de 59 membros e 45 pessoas votaram [no sábado]. Quarenta e quatro votaram a favor da minha continuidade e apenas um mostrou-se contra. Ou seja, vou continuar como presidente da AFA nos próximos três anos”, começou por dizer Alice Kok ao PONTO FINAL, antes de fazer uma retrospectiva dos últimos seis anos.

“Este vai ser o meu terceiro mandato como presidente da AFA. O primeiro mandato foi há seis anos e foi um verdadeiro processo de aprendizagem com o James Chu, um dos fundadores da associação e um dos líderes do início da AFA. Durante o primeiro mandato, ele ajudou-me imenso, mantendo sempre o papel de líder. Nessa fase estava a seguir as indicações para ver como é que a AFA era organizada, nomeadamente o tipo de projectos e orientações. O primeiro mandato foi uma espécie de aquecimento, e no segundo mandato foi quando assumimos definitivamente as operações, desde a gestão ao planeamento da AFA. Neste terceiro mandato espero poder usar os próximos três anos para preparar a próxima geração de liderança porque é importante a forma como herdamos o passado, o continuamos e preparamos o futuro da associação”, referiu a artista plástica de 42 anos.

Sobre o presente, Alice Kok assumiu que foi um início de ano atribulado por causa do contexto pandémico, mas garantiu também que a associação “está estável”. “A AFA está relativamente bem porque submetemos o nosso planeamento anual ao Instituto Cultural no ano passado, e no final do mês de Fevereiro fomos informados de que tinha sido aprovado”, explicou, acrescentando que todos os projectos desde Abril foram aprovados.

Questionada sobre o impacto do novo tipo de coronavírus no calendário de exposições organizadas pela AFA, Kok disse que, apesar de algumas dificuldades, a organização conseguiu adaptar-se às circunstâncias. “A associação está estável em termos de subsídios para a concretização dos projectos, mas um projecto em particular, que era uma colaboração com artistas de Pequim, não foi possível realizar. Era suposto realizar-se em Abril, mas depois foi adiado para Junho, mas nesta altura ainda não é possível concretizar-se. Por isso tivemos de adiá-lo até ao final do ano, mas ainda temos de ver se vamos conseguir apresentá-lo em Dezembro devido à situação pandémica. Em Fevereiro era suposto termos tido uma exposição da Kit Lee, que acabou por ser adiada para Março, por isso acabámos por resolver o problema, com excepção dessa colaboração com artistas de Pequim. Em termos de projectos temos conseguido prosseguir apesar das circunstâncias”, disse Alice Kok.

Exposições virtuais e projectos a médio-longo prazo

Com a redução do número de visitantes e a imposição de medidas de prevenção e controlo da epidemia, os artistas foram obrigados a encontrar formas alternativas para apresentarem os seus trabalhos. “Fizemos uma colaboração com uma empresa local que faz digitalizações em 3D de espaços. Vieram à galeria da AFA e usaram uma máquina de 3D para digitalizar todo o espaço. Depois, disponibilizámos na internet uma fotografia em 3D desse espaço para que as pessoas pudessem navegar online pela exposição sem necessitarem de vir fisicamente à mesma”, assinalou.

Em relação aos projectos para os próximos três anos, Alice Kok revelou que a AFA já está a planear uma exposição de retrospectiva dos últimos 30 anos de arte contemporânea em Macau. “Este projecto está a dar os primeiros passos porque na história de arte contemporânea em Macau não há quase nada de registos ou documentos. Gostaríamos de dar início a este projecto e apresentá-lo ao Governo dando conta que podemos construir uma grande exposição para fazer uma retrospectiva do que aconteceu desde a década de 1990 até 2020, ou seja, revisitar 30 anos de arte contemporânea”.

Outro projecto da AFA em perspectiva é o “Art For All City”, que prevê arte em espaços públicos para os próximos três anos. “No início de 2020 propusemos projectos para três anos ao Instituto Cultural (IC). Mas neste momento ainda não tivemos confirmação porque ainda estamos à espera de uma reunião com o IC para apresentarmos mais detalhes. É um projecto para três anos e é sobre arte pública, ou seja, arte em espaços públicos, instalados num plano urbano. O projecto chama-se ‘Art For All City’. Tentamos elaborar projectos como este, não só ano a ano, mas também num plano a médio-longo prazo”, referiu Alice Kok, assinalando que o Governo pretende introduzir este tipo de políticas no sector cultural. “Este ano, quando anunciaram as Linhas de Acção Governativa para o sector cultural, o Governo disse que gostaria de implementar esta política de projectos culturais a médio-longo prazo. Acho que o timing é perfeito, depois das nossas sugestões para o Governo acho que algo poderá surgir para o futuro que nos poderá trazer benefícios de forma a podermos planear não só ano a ano, mas com uma maior margem de acção”.