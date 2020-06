Reduzidos a uma sala, os democratas persistiram

Arredados do Largo do Senado, os democratas viram uma sala num edifício da Calçada de Santo Agostinho como solução para assinalar os 31 anos do massacre de Tiananmen. Ali, reuniu-se quem quis recordar os que morreram na repressão militar do Governo chinês, lançando uma transmissão em directo para pouco mais de 200 pessoas. Os democratas recordaram Tiananmen, por entre o medo e tentativas externas de perturbar o seu luto.

Reportagem de André Vinagre com Miguel Fan (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia)

No segundo andar do número seis da Calçada de Santo Agostinho há nove pessoas de pé. Estão todos em silêncio e são todos democratas. Au Kam San quebra o silêncio para dar como terminado o minuto de silêncio pelos mortos de 1989. Ao sinal, aqueles que quiseram assistir presencialmente à vigília sentam-se no chão para o ouvir. Há ainda mais de duas centenas de pessoas a ver e ouvir o deputado através do Facebook e de um grupo criado na aplicação Telegram. O massacre de Tiananmen foi há 31 anos, e este ano marca uma diferença: não há, em solo chinês, vigílias em homenagem às vítimas. Em Macau, foi proibida pela polícia, sob o pretexto de evitar a propagação do vírus. É nesta sala que os democratas de Macau encontram refúgio.

A porta está aberta. Nas paredes da antiga sede da Associação Novo Macau, há um cartaz que ironiza a mensagem recorrente dos Serviços de Saúde: “Vamos todos persistir, exigir a reabilitação dos envolvidos no movimento de Tiananmen; investigar a responsabilidade do massacre; construir uma China democrática”. Na mesa, junto à porta de entrada, há gel desinfectante e um termómetro que serve para medir a temperatura aos vigilantes que vão chegando.

O chão está marcado com cruzes nos sítios onde os democratas se devem sentar, de modo a não dar margem para que o vírus se possa transmitir entre as pessoas. Numa das paredes estão fotografias de Tiananmen e documentos históricos; na outra, um ecrã de televisão. Há uma mesa com uma tarja negra com letras brancas: “Os mártires da democracia não serão esquecidos. O movimento democrático de 89 continuará para sempre”.

“A FÚRIA DO POVO AINDA ESTÁ ARDENTE”

Por cada democrata que está sentado no chão, há uma vela eléctrica e um folheto que tem na capa o número 64, em referência ao dia 4 do sexto mês. Também sentado, Au Kam San, presidente da União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia, vai recordando o movimento democrático de Pequim aos restantes oito participantes, observados por cerca de uma dezena de jornalistas que vai acompanhando atrás de uma linha vermelha colada no chão da sala.

“Os incensos ainda não arrefeceram. As velas e as lágrimas ainda estão quentes. Onde é que podemos fazer o luto pelo o mártir nacional? As manchas de sangue ainda estão vermelhas. A fúria do povo ainda está ardente. Quando é que podemos condenar os tiranos do povo?”, diz Au Kam San na sua primeira intervenção da noite. Para Au, o importante é “assinalar o movimento de 4 de Junho”.

Depois do discurso inflamado e das palmas que se seguiram, começa a sair música das colunas da sala a que estão reduzidos os participantes. É uma música tradicional chinesa, com uma letra adaptada para recordar a repressão militar de Pequim. Au Kam San canta e olha para a vela eléctrica que colocou em cima da perna. Ng Kuok Cheong acompanha a letra no panfleto que foi distribuído previamente. Ng pega, então, no microfone. É a vez de ele recordar o 4 de Junho de 1989. Vai contextualizando a importância do dia lendo uma folha que já tinha preparado. Enquanto isso, o computador de apoio a esta vigília dentro de portas vai emitindo avisos sonoros, mas o democrata não se deixa perturbar.

Na nota de aviso prévio entregue ao CPSP, a associação indicava inicialmente que iria ter, no Largo do Senado, cerca de 300 pessoas. Face à proibição das forças policiais, o grupo de democratas acabou por ter pouco mais de 200 pessoas inscritas no grupo de Telegram, por onde se iam partilhando mensagens escritas e de áudio. Além disso, na transmissão em directo feita a partir do Facebook, o número de espectadores também anda sempre à volta das duas centenas.

AS PERTURBAÇÕES VINDAS DE FORA

Luís Leong, um dos organizadores da vigília deste ano, pede para os vigilantes falarem, mas ninguém o quer fazer, por isso o microfone volta ao dono original: Au Kam San. O deputado pega no folheto e lembra o que aconteceu em 1989. Mostra a fotografia do “Homem do Tanque”, tirada na praça, e Luís Leong direcciona a câmara que está a fazer a ligação em directo para o Facebook.

Todos os democratas estão naquela sala. Na rua não há vivalma. Até que surge um homem que quer subir para assistir à vigília. Vestido de preto, diz apenas que esteve em todas as vigílias organizadas em Macau em memória das vítimas de Tiananmen, não falhou uma nos últimos 30 anos. Não quer dizer mais que isso, só quer subir para ouvir o que Ng e Au têm a dizer.

De volta ao segundo andar do prédio, o ecrã vai passando música e vídeos. Luís Leong, que veste uma t-shirt preta onde se lê “Freedom”, faz uma pausa nas suas funções para vir ter com os jornalistas, aproveitando para denunciar perturbações à iniciativa. Leong e Au têm estado a receber, desde o início da vigília, centenas de chamadas anónimas, cujo número tem o indicativo de Hong Kong. “Não sei o que se passa”, refere, notando que, entre as 20 e as 21 horas, recebeu cerca de 800 chamadas. Conseguiu atender uma das chamadas e do lado de lá ouviu uma voz que falava em mandarim, conta.

Também o grupo no Telegram está a ser alvo de perturbações. Há utilizadores que vão deixando mensagens de ‘spam’ e até imagens pornográficas. Luís Leong vai eliminando do grupo cada um deles. Ao controlo imposto pelo Governo de Macau, Leong diz: “Não têm de controlar tudo e não podem pensar que controlam tudo”.

VOZ AOS VIGILANTES

No chão, são agora dez os participantes, o número máximo de presenças estabelecido pela associação pró-democracia. Agora, os participantes já querem falar. O primeiro é um jovem que pede aos jornalistas que não o fotografem. “Quero agradecer aos dois deputados [Ng Kuok Cheong e Au Kam San] por insistirem na realização da vigília, depois das constantes pressões nos últimos dois meses. Se os deputados também se fossem embora, não sei quem é que iria falar pela democracia na Assembleia Legislativa”, começa. O jovem lamenta a falta de apoio para a causa que verifica em Macau: “Há pessoas que não estão cá. Há pessoas que decidiram sair. Há pessoas que preferem estar caladas. Há pessoas que não querem aceitar”. “Eu sou mais das pessoas que não querem aceitar. Porque é muito frustrante”, lamenta. O microfone vai passando de mão em mão e cada um vai dando a sua opinião sobre a importância do dia.

A vigília termina seis minutos depois das 22 horas. Ao PONTO FINAL, Au Kam San faz um balanço positivo do evento, e mostra-se satisfeito com o número de participantes online. Confirma que houve uma tentativa de perturbar o evento, com as chamadas vindas de Hong Kong que ia recebendo. Diz também que gostava de continuar a realizar no Largo do Senado, mas, se tiver de ser neste local e nestes moldes, não há problema. “Temos de inovar”.

Cá fora, um dos jovens que participou na vigília e que quis falar durante o evento, fala com o PONTO FINAL. Quer ser identificado por Ken, tem 32 anos e não quer revelar onde trabalha. O ano passado foi a primeira vez que foi à vigília por Tiananmen: “O que aconteceu em Hong Kong estimulou o nosso sentimento”. Este ano, apesar dos impedimentos, quis repetir. Ainda assim, lamenta a pouca vontade democrática que os residentes de Macau têm: “Aqui é totalmente diferente de Hong Kong. É muito triste”.

Ken nem pensou passar pelo Largo do Senado. “Na internet vimos que havia polícia em todo o lado”, diz, para justificar a sua ausência naquele que foi um dos locais onde se realizou a vigília de 4 de Junho nos últimos 30 anos. “Acho que o ano passado foi a última vigília no Senado”, aponta.

Tem medo de participar neste evento? “Tenho algum receio e estou ansioso por estar aqui. Em Macau, há muitas empresas chinesas. Há bancos e casinos que têm relações fortes com o Governo. Isto também é uma forma de nos sentirmos pressionados a não participar neste tipo de iniciativa”. Durante a noite, o jovem tinha pegado no microfone para falar na vigília e, apesar de a câmara que transmitia para o Facebook não ter mostrado a sua cara, Ken tem medo: “Se calhar, até o meu patrão reconheceu a minha voz e amanhã sou despedido”.

_______________

TUI não decidiu sobre “mini-vigílias”. Novo Macau diz que tribunal “falhou aos cidadãos”

O colectivo de juízes do Tribunal de Última Instância (TUI) não proferiu uma deliberação sobre o recurso interposto pela Associação Novo Macau referente à proibição, por parte do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) face às vigílias de cinco ou menos pessoas proposta pela associação pró-democracia. O tribunal entendeu que não teria tempo para proferir uma decisão em tempo útil, já que estas vigílias estavam marcadas para a noite passada. Em conferência de imprensa, Sulu Sou, vice-presidente da associação, reagiu dizendo-se “desapontado”. Para o deputado, ainda que a decisão não chegasse em tempo útil, o TUI deveria ter-se pronunciado. “O tribunal deveria ser o último recurso na protecção dos direitos fundamentais dos cidadãos”, indicou a associação, acrescentando que “a decisão do tribunal falhou aos cidadãos”. Sulu Sou indicou que vai apresentar outros pedidos para vigílias no futuro. “Vamos tentar”, afirmou.

A.V.

__________________

Filhas de Au Kam San detidas

Duas jovens, filhas de Au Kam San, foram detidas durante a noite de ontem pela Polícia de Segurança Pública (PSP). A informação foi confirmada ao PONTO FINAL pelo deputado, que indicou que uma das filhas lhe terá explicado que “na altura em que as autoridades policiais as detiveram, a polícia disse que tinha de verificar a identidade delas”. A este jornal, a PSP confirmou que duas pessoas tinham sido levadas para a esquadra, quando estavam junto ao Largo de São Domingos, pelas 22h30. Segundo a explicação da PSP, as duas jovens foram levadas para a esquadra por suspeita de reunião ilegal. Fonte das autoridades policiais indicou que estariam a violar as ordens da polícia, que tinha proibido qualquer reunião. As filhas de Au Kam San acabaram por sair da esquadra pouco depois das 2 horas da manhã. À saída, revelaram aos jornalistas as explicações dadas pelos agentes: “Primeiro, disseram que queriam verificar a identificação, mas, depois, disseram que podiam ou não acusar-nos de reunião ilegal”. As duas jovens, que tinham estado na vigília da União de Macau para o Desenvolvimento Democrático, na antiga sede da Associação Novo Macau, estavam sentadas com o folheto que lá foi distribuído – cuja imagem da capa era a fotografia do “Homem do Tanque” – e velas eléctricas, dadas também na vigília. Segundo as jovens, os agentes só perceberam que se tratavam de filhas de Au Kam San já dentro da esquadra.

A.V.