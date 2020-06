Queda do PIB será “substancialmente mais elevada” no segundo trimestre, avisa Albano Martins

Sem o fluxo de turistas oriundos de Hong Kong e do interior da China, as quedas acentuadas das receitas dos casinos contribuíram para a contracção de 48,7% do Produto Interno Bruto de Macau no primeiro trimestre de 2020. Para o economista Albano Martins, o cenário irá piorar no segundo trimestre, caso as fronteiras não sejam reabertas. Sobre o impacto de possíveis sanções norte-americanas a Hong Kong na economia de Macau, Albano Martins assinala que a taxa de câmbio da pataca está indexada ao dólar de Hong Kong, que, por sua vez, tem o dólar americano como referência, e isso pode ser um problema.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Macau vai sofrer uma queda ainda mais acentuada no segundo semestre de 2020, caso as fronteiras com o interior da China e Hong Kong continuem encerradas até Julho, alertou o economista Albano Martins, frisando que Macau, sem as receitas de jogo e o fluxo de turistas, “não tem hipótese nenhuma de sobreviver”. Os últimos dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) indicam que, no primeiro trimestre, em relação à procura externa, “as exportações de serviços desceram 60%”. Com quedas de 61,5% nas exportações de serviços do jogo e de 63,9% nas exportações dos serviços turísticos, o PIB de Macau no primeiro trimestre teve uma contracção anual, e termos reais, de 48,7%.

“No primeiro trimestre do ano passado, o PIB real até decresceu 0,7 pontos, mesmo quando Janeiro deste ano houve 22 mil milhões de patacas de receita pública de receita dos casinos quando no ano anterior tinha sido de 24 mil milhões, portanto, o problema foi Fevereiro e Março. O que significa que, se agora continuarmos assim, Abril, Maio e Junho, com Abril já a cair para 754 milhões, um valor substancialmente baixo, e se Maio tiver pouco mais de mil milhões, significa que a queda no segundo trimestre vai ser substancialmente mais elevada. Porque no segundo trimestre do ano passado até houve um ligeiro crescimento do PIB de 0,1%. Isto só significa uma coisa, nós dependemos do jogo e não vale a pena estarem com canções do bandido de que vamos ser os maiores do mundo. Se tudo continuar assim como está, vamos ter talvez 3 mil milhões de patacas de receitas de jogo até Junho. É uma queda colossal”, começou por explicar Albano Martins, ao PONTO FINAL.

Questionado sobre a queda das receitas dos casinos há oito meses consecutivos, Albano Martins assumiu que as manifestações de Hong Kong tiveram alguma influência, mas que, nesta altura, a grande maioria dos jogadores vem da China continental. “É preocupante quando as quedas das receitas mensais são na ordem dos 80% e 90%. Só este ano é que isto está a acontecer. Claro que o que aconteceu em Hong Kong, no Verão do ano passado influenciou Macau, mas a maioria do jogo de Macau vem da China, não vem de Hong Kong”, apontou o economista, frisando depois que o encerramento das fronteiras está a prejudicar a recuperação económica de Macau. “O maior impacto é o fecho das fronteiras com Cantão e Hong Kong, que, na minha opinião, é absurdo, quando se sabe que não temos infectados e o número de infectados em Hong Kong é mínimo quando comparado com o que se passa noutras partes do mundo. É ridículo, isto vai ter custos colossais em todas as economias, mas claro, muito mais na de Macau porque ela depende do jogo e o jogo vem de Hong Kong e da China”, assinalou.

Cartão de consumo não vai afectar a retoma económica

O impacto da pandemia do novo tipo de coronavírus levou o Governo a tomar medidas de apoio à economia com a distribuição de cartões de consumo pelos residentes no início do mês de Maio, de 3 mil patacas. No final do mês passado já tinham sido gastos 900 milhões de patacas, um valor que não irá ter um impacto significativo na economia de Macau. “O cartão de consumo, no máximo, o que vai fazer é recuperar a procura do consumo, mas o que dita o crescimento da economia não é o consumo. Pode aguentar. As exportações de serviços, por exemplo, em 2019, foram de 330 mil milhões, e aí estão essencialmente o jogo. O consumo foi apenas 106 mil milhões. Se não houver receitas de jogo, as perdas serão de 330 mil milhões. Isto não se aguenta. Caindo um valor tão elevado, o PIB vem cá para baixo”, argumentou.

Sobre o aumento da taxa de desemprego, Albano Martins voltou a apontar para a importância das receitas do jogo. “Isto está-se em pleno emprego. Com 2% ainda é pleno emprego. Preocupante é as receitas do jogo estarem a cair para 96%, 79% ou 87%, isso sim é preocupante, porque a galinha dos ovos de ouro de Macau é o jogo”, insistiu o economista.

Em relação à possibilidade de a economia de Macau poder ser afectada com possíveis sanções dos Estados Unidos a Hong Kong, Albano Martins recordou que a pataca está vinculada à taxa de câmbio do dólar de Hong Kong, que por sua vez tem como referência o dólar americano. “O único problema que a economia de Macau poderá ter é que, se por via dessas sanções, houver tensões na relação cambial entre o dólar dos EUA e o dólar de Hong Kong. Se houver uma chatice nessa ligação, aí sim, vamos ter muitas chatices. A pataca vai flutuar e a tendência é flutuar para baixo, o que significa que grande parte das poupanças das pessoas vão desaparecer de um dia para o outro sem se perceber porquê”, anotou o economista.

No entanto, Albano Martins recordou também que isso irá afectar os interesses norte-americanos em Macau. “Os americanos sabem que a taxa é fixa quando é convertida para patacas. A variação é mínima. Se, por acaso, a taxa mudar, quando converterem as patacas para os dólares americanos, se a pataca cair, é uma porrada que eles nunca mais se põem direitos”, disse.

“Investimento em Hengqin não conta para o Totobola”

O investimento de 6,5 mil milhões de patacas no projecto residencial na Ilha da Montanha não vai contribuir para o PIB de Macau, assinalou Albano Martins. “Esse investimento de Hengqin não conta para o PIB, a não ser que haja um acordo especial e essa zona seja considerada de Macau. Henqin não faz parte das fronteiras de Macau, nunca conta para o PIB de Macau. Conta para uma coisa que se chama o Produto Nacional Bruto, quando as receitas daí vierem, os lucros, entrarem em Macau, mas nem esse conceito usamos. Não conta para o Totobola”, afirmou o economista.

“Casinos estão em contenção”

A saída de Grant Bowie do MGM China no final do mês passado deixou um vazio na liderança executiva da operadora. Na opinião de Albano Martins, os casinos estão a reduzir custos ao máximo com a quebra das receitas. “Os casinos estão em contenção. Provavelmente não têm outra solução, nem vão encontrar alguém que consiga chegar cá. Se calhar será uma decisão provisória, até as coisas acalmarem e, até lá, há que poupar recursos, e os recursos financeiros são muito importantes nesta fase. Eu não conheço as pessoas que foram escolhidas, sei que é prata da casa e se calhar foi a atitude mais correcta, porque, neste momento, o que está sobretudo em causa é reduzir ao máximo nos custos porque não é possível ir buscar outras coisas”.