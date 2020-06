Os desafios de uma dieta vegetariana num território com abundância 

As dietas vegetarianas e veganas têm vindo a conquistar cada vez praticantes um pouco por todo o mundo. Em Macau, a tendência tem vindo também a crescer, pelo menos a julgar pela diversidade de oferta existente num território conhecido pela sua abundância.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Se numa fase inicial a escolha não era muita, pelo menos em termos de diversidade, a situação actual é bem diferente. Vegetariana há cerca de uma década, a artista Alice Kok conta que tem notado uma grande evolução ao longo dos últimos anos, tanto nos supermercados, como na restauração. A professora Fátima Almeida referiu que o vegetarianismo foi um “processo gradual” na sua vida que se tornou mais “equilibrada”, enquanto que a artista coreana MJ diz que sente o seu sistema imune mais resistente desde que se tornou vegana. A nutricionista Leslie Guerero, por sua vez, conta que, após algum cepticismo inicial, a comunidade tem vindo a aderir cada vez mais a um estilo de vida mais saudável centrado no vegetarianismo.

Alice Kok é vegetariana há 10 anos e contou ao PONTO FINAL que foi uma transição fácil. Sentiu-se melhor desde que cortou a carne e o peixe da sua alimentação, mas passou um “grande desafio” quando ficou grávida. “Durante o primeiro trimestre da minha gravidez tive uma grande vontade de comer carne, especialmente carne de galinha. Fui à internet e li que esta vontade do organismo em consumir carne tem a ver com a proteína e que devíamos consumir leite de soja orgânico”, explicou. Chegou a comer, pelo menos por duas vezes, galinha frita, mas não sentiu grandes problemas com isso, até porque não é muito “rígida” na sua dieta. “Quando estava grávida não era apenas eu, se o bebé queria, eu comia. Depois, com o leite de soja, deixei de sentir essa necessidade de comer carne”, prosseguiu.

Com apenas cinco anos, a filha de Alice Kok segue também o estilo de vida dos pais, ambos vegetarianos, embora ao início houvesse alguma preocupação devido à questão da nutrição para uma criança em fase de crescimento. “Tinha que saber o que é que ela poderia comer, sendo vegetariana. Mas não houve qualquer problema porque a minha filha é até um bocadinho gordinha. Nunca comeu carne, mas sente-se bem, é alta, e tem um sistema imunitário forte, raramente fica doente”, frisou Alice Kok ao PONTO FINAL.

A artista considera que é fácil em Macau para uma pessoa seguir este tipo de dieta, havendo uma grande variedade de escolha, sobretudo nos últimos anos. “No início talvez não houvesse tanta variedade, mas ao longo dos últimos 10 anos passou a haver muita escolha nos restaurantes e supermercados. Não sinto que seja difícil ser-se vegetariano em Macau”, disse.

Processo gradual e variedade de opções

Fátima Almeida acredita que os desafios de ser vegetariana em Macau acabam por ser os mesmos em qualquer parte do mundo: a compreensão de que tipos de alimentos se podem incorporar de forma a manter uma dieta sustentável e saudável. “Para mim foi um processo gradual. Não deixei de comer carne de um dia para o outro. Há quatro anos deixei de comer carne vermelha, e um ano depois decidi, de repente, cortar com todo o tipo de carne. Cheguei a casa, de férias, comi carne grelhada uma vez e disse aos meus pais que a partir daquele dia não comeria mais”, disse ao PONTO FINAL.

A professora não tem dúvidas que “há cada vez mais pessoas interessadas” neste tipo de dieta, seja vegetariana ou vegana. “Acho que é um processo individual, mas acredito que, mais uma vez, a consciencialização sobre o que se passa à nossa volta é essencial para que saibamos o impacto que o nosso tipo de alimentação ou de vida, em geral, tem no o planeta e, como consequência, no nosso corpo”, acrescentou.

Cozinheiros sem desculpas

Leslie Guerero trabalhou como cozinheira na Blissful Carrot durante quase seis anos, estando bem familiarizada com a diversidade de ingredientes que podem compor pratos vegetarianos e veganos. Ao PONTO FINAL, a nutricionista diz que não há desculpas para as pessoas que querem seguir este tipo de dietas em Macau, não só em termos de restauração, mas também para aqueles que gostam de cozinhar em casa. “Se têm saudades de comer carne ou queijo, há muitos produtos veganos disponíveis que se aproximam em termos de paladar”, sustentou.

Olhando para a realidade de Macau ao longo dos últimos anos, Leslie Guerero não tem dúvidas que viu “uma grande mudança”, não só nos restaurantes, como também nos hotéis. “As pessoas têm vindo a adaptar-se aos poucos a este estilo de vida, e não podemos negar que isso também partiu dos esforços de um grupo mais pequeno de pessoas que acabou por contagiar outros. Cada vez mais pessoas estão a ter consciência de questões de saúde e a aprenderem o que podem fazer para melhorar”, prosseguiu.

À semelhança de outras pessoas ouvidas por este jornal, a nutricionista considera que os benefícios que notou com a dieta vegana surgiram sobretudo ao nível do fortalecimento do sistema imunitário, o que acaba por se reflectir também na forma como se sente. “Noto que a minha pele está melhor e o meu sistema digestivo e sistema imunitário também melhoraram. Deixei de ter algumas gorduras acumuladas, apesar de me desleixar muito mais nos treinos do ginásio”, disse Guerero.

Comida acessível, comunidade aberta

MJ nasceu na Coreia do Sul mas sente que em Macau há mais abertura para quem segue um estilo de vida mais saudável focado no vegetarianismo. “Descobri que é muito mais fácil em Macau porque o Budismo é uma religião muito popular aqui, e é fácil encontrar restaurantes vegetarianos em todo o lado. Até um simples café tem opções para os vegetarianos”, disse ao PONTO FINAL.

A artista contou ainda que resolveu fazer esta alteração na sua vida devido ao ambiente que a rodeia, nomeadamente as em relação às alterações climáticas. “Existe muita informação e provas que o veganismo ajudar a melhorar o ambiente, e é um impacto que irá sentir-se nas gerações futuras”, frisou.