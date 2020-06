Kombucha: Os segredos do chá fermentado que vende mais em tempos de recessão

É sempre importante ter em atenção as necessidades da saúde, mas manter um estilo de vida saudável e ter um sistema imunitário forte ganhou recentemente um novo significado.

Na procura de alimentos e bebidas nutritivas para o nosso organismo, há uma pequena loja em Macau que se tornou num sinónimo de vida saudável: a Blissful Carrot. O seu chá caseiro Kombucha tem vindo a tornar-se cada vez mais popular ao longo dos últimos dois anos, e nos últimos dois meses em particular.

“Cada vez mais pessoas estão a procurar alternativas saudáveis, a pensar mais naquilo que devem comer e beber, e o nosso chá Kombucha começou a vender muito mais”, disse Alyson Lundstorm, uma das fundadoras da empresa, que tal como muitas outras tiveram que se adaptar a uma nova realidade desde Janeiro. “Estávamos preocupados porque perdemos as nossas exportações e os nossos clientes nos casinos, por isso foi surpreendente ver as vendas do chá Kombucha aumentarem”, acrescentou.

O chá Kombucha é uma bebida fermentada que terá provavelmente as suas origens na Manchúria durante a dinastia Qin, por volta de 220 a.C., embora os pormenores concretos da sua origem estejam envolvidos num certo mistério.

“Tem uma história extremamente mítica”, refere Alyson. “Uma das versões da sua história é que alguém estava a fazer chá doce na China quando uma mosca pousou no chá e largou bactérias, acabando por formar o SCOBY [cultivo simbiótico de bactérias e leveduras], e alguém decidiu bebê-lo. Tornou-se bastante conhecido pelas suas propriedades regenerativas depois disso”.

O SCOBY tem o formato de uma panqueca e é colocado no chá adocicado para fermentação durante duas a três semanas em temperatura ambiente, antes de ser distribuído em garrafas por mais duas semanas de modo a permitir que dióxido de carbono se liberte e carbonize a bebida.

“É certo que os alimentos fermentados são conhecidos em muitos países”, diz Alyson. “(O chá fermentado) Foi da China para o Japão, e posteriormente para outros países ocidentais. Nos anos de 1960 esteve presente em muitas partes nos Estados Unidos entre a comunidade hippie. Tornou-se popular também nos anos 90, e depois voltou a ter uma onda de popularidade em 2010, apesar de terem sido precisos mais cinco anos para chegar ao mercado comercial na Ásia”.

O processo de fermentação produz uma bebida rica em bactérias de ácido lácteo que são boas para o bioma intestinal. “O Kombucha é classificado como um alimento funcional vivo, por isso está repleto de vitaminas, antioxidantes, enzimas e micro-organismos, como bactérias e leveduras”, explica Alyson. “Estes são conhecidos por ajudarem a equilibrar a flora intestinal, e 70% das células relacionadas com o sistema imunitário estão no intestino. Por isso, se o intestino da pessoa for saudável e bem equilibrado, também o será o seu sistema imunitário, e isso também pode afectar o resto do organismo, como os hábitos de sono, hábitos de alimentação, distúrbios alimentares, doenças auto-imunes, por isso funciona um pouco como uma cura para tudo”.

Alyson começou a Blissful Carrot com a sua parceira de negócios Marisa Randalls em 2014, acabando por se tornar num dos poucos espaços na cidade onde se podem encontrar refeições saudáveis, orgânicas e à base de plantas. “Queríamos apenas alimentar os nossos amigos e famílias com alimentos saudáveis que estavam disponíveis em Hong Kong”, disse Alyson. Porém, quando encontraram uma pequena loja para arrendar na vila da Taipa, decidiram dar início ao negócio, inicialmente disponibilizando apenas refeições nutritivas para atletas e acrobatas que estavam a trabalhar no Cotai.

“Estamos a viver num ambiente urbano único, lidando constantemente com a poluição, e 98% da alimentação que temos é importada, por isso, grande parte dela está embalada e cheia de conservantes”.

Sobre a forma como começou a preparar o Kombucha, Alyson recorda: “Uma senhora deu-me um SCOBY, e como tenho formação em ciências, resolvi tentar descobrir como é que aquilo se formava. A loja tinha cerca de um ano e grande parte dos clientes que cá vinham eram nossos amigos, por isso deixei-o numa jarra na mesa, praticamente apenas como um tópico de conversa, e as pessoas começaram a experimentar. Aquilo tinha um sabor acídico, horrível. Mas depois, as mesmas pessoas acabavam por voltar e pedir para experimentar mais porque sentiam-se bem, mantendo o corpo em equilíbrio”.

Hoje em dia, com a ajuda de uma equipa pequena, mas trabalhadora, a Blissful Carrot produz centenas de caixas por mês e oferece uma variedade de sabores, incluindo ananás, lemongrass, fruta-dragão e manga-maracujá. “Sim, os sabores estão um bocado fora de controlo”, diz Alyson, entre sorrisos. “Começámos com seis, depois acrescentámos mais quatro, e disparou a partir daí. E quando começamos a pensar que estamos prestes a tirar um sabor da lista, surge uma nova grande encomenda e temos que continuar!”.