João Miguel Barros premiado pela MIFA

O fotógrafo João Miguel Barros foi distinguido pelos Moscow International Foto Awards (MIFA) com o prémio “Silver in Editorial/sports”, na categoria não profissional, pelo projecto fotográfico “Akuapem”, da série “Ghana Stories”. O fotógrafo e advogado português radicado em Macau apresentou a concurso cinco fotografias de um dos capítulos da série “Ghana Stories”, relacionado com o tradicional festival Odwira, comemorado em Setembro, no Gana em que são integradas várias actividades culturais, religiosas e tradicionais, nomeadamente o boxe.

“Este projecto inclui dois conjuntos de imagens dos combates ocorridos naquela ocasião numa praça pública movimentada. O primeiro consiste em imagens que foram recicladas e transformadas numa narrativa abstracta que mostra os movimentos e dinâmicas dos combates. O segundo conjunto ilustra perceptivelmente alguns detalhes e as pessoas que assistiram e vibraram com os combates sucessivos”, pode ler-se no texto que acompanha a apresentação do projecto.

Para além deste projecto, João Miguel Barros enviou mais dois trabalhos para concurso, mas ficaram fora do pódio, recebendo, no entanto, menções honrosas por parte da organização. O capítulo “Jamestown” da série “Ghana Stories” foi um dos projectos levados a concurso por João Miguel Barros sobre um dos bairros mais antigos da cidade de Accra, no Gana. “Neste imenso espaço à beira do mar, uma vasta comunidade de pescadores vive e trabalha, sendo a pesca a sua principal fonte de sobrevivência”, refere o autor no texto que acompanha o projecto.

Um auto-retrato a preto e branco do fotógrafo, intitulado “auto-retrato de um artista em tempo de crise” foi o outro projecto que recebeu menções honrosas por parte da organização. Recorde-se que, na edição de 2019, o trabalho “Wisdom”, de João Miguel Barros, sobre uma escola em Accra, foi premiado com o “Silver 2019 / Editorial / Photo Essay”.

E.S.