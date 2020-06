“Integração da patinagem no seio da comunidade desportiva foi a nossa grande vitória”

Com mais de uma dezena de campeonatos asiáticos conquistados, a selecção de hóquei em patins apresenta-se como uma das modalidades desportivas de Macau com mais sucesso na Ásia. Para tal, muito contribuiu o empenho e dedicação da Associação de Patinagem de Macau (APM), liderada por António Aguiar há mais de 25 anos. Apesar de ter sido considerada durante muitos anos uma “modalidade de portugueses”, a patinagem é actualmente composta na sua maioria por chineses, fruto de um trabalho intensivo e prolongado de integração no seio da comunidade desportiva de Macau. “Foi a nossa grande vitória”, disse o líder da APM em entrevista ao PONTO FINAL.

António Aguiar veio para Macau em 1986 para trabalhar na Direcção dos Serviços de Finanças. Desempenhou posteriormente funções na Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, integrou a equipa de fundadores da TV Cabo e, mais tarde, representou o grupo Maló no território como director-geral. Actualmente define-se como empresário freelancer, segundo contou ao PONTO FINAL. Aventurou-se no desporto pouco depois de ter chegado a Macau, assumindo o cargo de secretário-geral da APM, associação que lidera na qualidade de presidente há 26 anos. Ajudou também a criar a Casa do Futebol Clube do Porto de Macau, no início de 2000, sendo actualmente o sócio número um da filiação. Por incompatibilidade devido à lei do desporto teve que deixar a presidência da Casa do FC Porto de Macau para se dedicar em exclusivo à AFM, mostrando ambição para fazer da patinagem um desporto com uma projecção cada vez maior não só em Macau, como na Ásia em geral. “Nós queremos sempre mais e vamos insistir em ter sempre mais”, reitera António Aguiar.

À semelhança das outras modalidades, este tem sido um ano complicado também para o hóquei em patins. Como é que está a situação actualmente?

Tem sofrido na medida em que não pode fazer a sua actividade normal, esteve quatro meses parado. Procurámos nestes quatro meses, sobretudo para as nossas escolas, dar exercícios que os atletas pudessem fazer em casa, pelo menos para manter alguma forma física e para não haver um decréscimo muito grande de rendimento quando se recomeçasse. Uns fizeram, outros nem por isso, na maior parte dos casos conseguimos manter alguma actividade, mas não calçar os patins durante quatro meses é complicado.

Retomaram os treinos entretanto, como é o estado de espírito dos atletas?

Recomeçámos recentemente e notou-se obviamente, foram quatro meses, é muito tempo para quem estava habituado a uma certa rotina em termos de preparação, notou-se que já não aguentam um treino, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista técnico. Vamos ter que começar tudo outra vez do ponto de vista da preparação e recuperar o tempo perdido em termos de aprendizagem, quer do hóquei em patins, quer do hóquei em linha. É um processo que vai decorrer até ao final deste ano porque do ponto de vista competitivo não há praticamente nada. Vamos passar uma primeira fase de recuperação do tempo perdido, voltar às rotinas, e tentar fazer alguma competição interna. Eventualmente, se for possível, lá para o final do ano fazer um ou outro jogo com Hong Kong, com a China ou com Taiwan. Ninguém sabe o que vai acontecer, se vai haver uma segunda ou terceira vaga, se esta pandemia volta no Inverno. Estou convencido que não vai haver todo este isolamento e todas estas medidas, penso que vamos ter que nos habituar a conviver com uma coisa que nessa altura, lá para o final do ano, já conhecemos. Espero não haver mais interrupções de treinos porque isso afecta bastante a modalidade.

O hóquei retomou, mas com várias regras impostas pelo Governo. Como tem sido a adaptação?

Começou por ter regras muito rígidas, era quase necessário que os atletas treinassem afastados uns dos outros, mais a impossibilidade de utilizar balneários, não podiam tomar banho, havia um limite do número de atletas por treino, tínhamos que dizer quem é que vinha aos treinos, senão não entrava. Começou por ter essas medidas muito rigorosas, agora estão um bocadinho mais brandas, já conseguimos ter os atletas praticamente todos a treinar, obviamente que não é possível dizer-lhes para treinarem de máscara, porque não treinam. Também não é possível dizer-lhes para se afastarem uns dos outros porque há necessidade de contacto, embora para já não estejamos a fazer jogo, estamos a fazer treino específico, técnico, passes, movimentos e remates à baliza, e parte física também para tentar recuperar a parte muscular que está retesada.

São medidas impostas pelo Instituto do Desporto?

São, e no primeiro treino foram lá para ver se estavam a ser cumpridas. Já podem utilizar o balneário para se equipar, ao início não podiam tomar banho, mas agora já podem.

Após a imposição das regras numa fase inicial houve alguma negociação, digamos assim?

Pode-se dizer que houve uma certa negociação sobretudo ao nível do número de jogadores. Por exemplo, os nossos seniores só treinam uma vez por semana. Ter metade da equipa a treinar numa semana, e depois só voltaria a treinar passados 15 dias, porque a outra metade treinava na semana seguinte, não faz sentido.

Quantos atletas têm agora nos seniores?

Nos nossos seniores masculinos de hóquei em patins temos 16 atletas a treinar regularmente, no feminino temos 15 atletas, e no hóquei em linha temos 20 atletas nos seniores masculinos, e nos sub-17 temos 16 ou 17 atletas.

E qual era a imposição do Governo?

Oito a 10, era metade da equipa, não fazia qualquer sentido. Neste momento estamos a treinar com a equipa toda. Há sempre contactos, mas pelo menos já conseguimos fazer um treino em condições.

E continua a haver fiscalização por parte do Instituto do Desporto?

Foram só no primeiro dia, mas sei que as pessoas do pavilhão têm instruções para verificar se as pessoas estão a cumprir.

Em termos de competições foi quase tudo cancelado. Há alguma coisa planeada para este ano ainda?

Não, foi tudo cancelado ou adiado. Ao nível do hóquei em patins tínhamos o Campeonato da Ásia em Outubro, como preparação íamos fazer um torneio internacional em Julho, depois mudámos para Setembro, e agora definitivamente fica para o próximo ano. O Campeonato da Ásia, em princípio, ficará para Maio de 2021. No hóquei em linha tínhamos o Campeonato da Grande Baía, que é um campeonato que realizámos no ano passado pela primeira vez. É um campeonato com equipas de Macau, Shenzhen, Hong Kong, Cantão… este ano iríamos incluir mais uma ou outra, acabaria por ser um campeonato com equipas das regiões aqui à volta e que fazem parte do projecto da Grande Baía. Havia jogos em cada uma destas regiões, como houve no ano passado, e este ano seria a segunda edição. Vamos ver se para o ano conseguimos continuar porque é uma competição engraçada.

Como é correu a estreia?

Ficámos em terceiro lugar entre as cinco equipas que participaram neste campeonato. Tínhamos também uma série de jogos organizados de hóquei em linha com Hong Kong, Taiwan, e teve que ser tudo cancelado, até porque não há voos.

Para o ano está previsto o Torneio Internacional de Macau. Acredita que nessa altura Macau terá todas as condições para organizar esta competição internacional?

Temos que acreditar que é possível. Estou convencido que vamos é ter que aprender a viver com isto [pandemia], depois virá a vacina e isto acaba por ser uma coisa tipo gripe. Estou convencido que não vai haver necessidade de parar tudo, é evidente que tudo isto é dito com as reservas naturais de quem espera mais do que propriamente sabe.

E até onde poderá ir a selecção nestas competições internacionais?

Tínhamos a garantia da presença de uma equipa espanhola de nível alto, a selecção do País Basco, que já cá tinha estado há quatro anos quando fizemos o último torneio internacional, e viria também o Japão e a Austrália, que são os nossos mais directos competidores ao nível do campeonato da Ásia e Oceania. Este torneio internacional serviria como preparação para o próximo Asiático, nós temos como objectivo recuperar o título que perdemos há dois anos, queremos voltar a ser campeões da Ásia. Perdemos o campeonato sem perder nenhum jogo, empatámos dois e foi fatal. Queremos recuperar o nosso lugar, que é de campeão, e vamos trabalhar nesse sentido.

Como é que avalia a Selecção de Macau no panorama do hóquei asiático?

A nossa selecção, em termos históricos, é de longe a que tem mais campeonatos ao nível da Ásia. Diria que temos 11 ou 12 campeonatos dos 16 ou 17 que se realizaram até agora. Ganhámos sete seguidos que foram interrompidos agora, somos a grande potência do hóquei em patins a nível asiático, indiscutivelmente.

O que não deixa de ser algo surpreendente tendo em conta as condições que Macau tem para a prática desportiva, conseguir ser líder asiático numa modalidade.

Há quem diga que o nível é muito baixo e, por isso, sobressair não é difícil, mas não concordo com esta afirmação. É evidente que o nível não é o mais alto em termos mundiais, mas há dois anos nós estávamos em 15.º no ranking mundial em quase 40 equipas. Qual é a modalidade em Macau que se pode gabar de estar nos 15 primeiros no mundo inteiro? É evidente que tudo isto tem que ser relativizado, mas trabalhamos muito para isso. As nossas condições não são as ideais, mas das condições mais ou menos deficientes fazemos dessas fraquezas uma grande força, que é a nossa grande vontade. E temos muitas pessoas que são responsáveis por manter o hóquei em patins sempre a um nível muito elevado. Não somos campeões agora por um acaso, porque não perdemos nenhum jogo, e qual é o não campeão que não perde nenhum jogo? Mas tudo bem, a Austrália ganhou e ganhou também muito justamente, é uma excelente equipa e está muito ao nosso nível, mas só nos incutiu mais a vontade de fazer cada vez melhor, com ou sem condições, nem que a gente treine na rua. E o próximo Asiático é para ganhar.

E em relação à equipa feminina?

A equipa feminina teve um hiato de seis anos porque a maior parte das nossas jogadoras casaram, ou engravidaram, ou foram estudar para fora, e a coisa esmoreceu. No ano passado já começámos a ter algumas miúdas a jogar hóquei em patins e a sobressair, e com uma idade que lhes permitisse já começar a jogar do ponto de vista competitivo. Fomos chamar algumas das antigas que juntámos com esta nova fornada. Vamos preparar esta nova equipa, que é um misto daquelas que têm experiência com aquelas que não têm, para ver se conseguimos formar uma equipa competitiva, sem grandes ambições. Se tivéssemos um lugar nos três primeiros já ficava muito satisfeito, do ponto de vista competitivo acho que vamos estar um bocadinho longe das grandes potências asiáticas, como o Japão e a Índia, mas já estaremos ao nível da China e Taiwan, por isso tenho alguma esperança que se consiga um terceiro lugar no próximo campeonato. A nível mundial ainda estamos cá para baixo.

A falta de espaços sempre foi uma preocupação, não só para o hóquei em patins como também para outras modalidades, como o futebol. Como está a situação neste momento?

Nós queremos sempre mais. O problema da falta de espaços é um problema crónico, não é só nosso. Dos poucos espaços que tínhamos só podíamos usar o Dom Bosco e havia pessoas no Instituto do Desporto que achavam que as rodas dos patins riscavam os pisos dos pavilhões, o que é uma ignorância completa. Mas pronto, não podíamos fazer muito mais do que contestar e argumentar, mas nunca nos foi permitido utilizar estes pavilhões todos que Macau tem, como o Tap Seac, o Dome, o Politécnico… Sempre usámos o Dom Bosco, que tradicionalmente tinha uma escola de patins, porque tinha uma pessoa que gostava muito de hóquei em patins na altura, que era o padre Rosa. Depois lá nos arranjaram o pavilhão da antiga Universidade de Macau, que passou para o Instituto do Desporto, e deram-nos acesso a este pavilhão, embora não todas as horas que necessitávamos. E porque é que precisamos de muitas horas? Não é por causa das selecções, é por causa da miudagem toda que a gente tem. O Instituto do Desporto organiza no Verão actividades de férias de várias modalidades, e nós temos as aulas de patinagem cheias de miúdos que aprendem a patinar, e ao fim de um mês a gente deita-os fora, é uma estupidez, e durante muitos anos foi assim. Aprendem a patinar, gostam, e depois não temos espaços. Isto foi uma guerra tremenda durante muito tempo. Neste momento temos cerca de 600 miúdos a patinar, alguns a aprender, porque temos a nossa própria escola, que vai sendo abastecida pelas actividades de férias e depois passam ou para o hóquei em patins, ou para o hóquei em linha. Tudo isto precisa de horas, precisa de espaços, e acabamos por prejudicar a nossa selecção, que deveria treinar pelo menos três vezes por semana, mas treina uma. Ao contrário de outras modalidades, não podemos ir para a rua patinar, precisamos de condições específicas. O ID percebe sempre isto tudo, e não posso negar que sempre nos ajudaram no que foi possível, mas nós queremos sempre mais e vamos insistir em ter sempre mais, porque quanto mais tivermos, mais miudagem temos.

Em termos de atletas nos vários escalões, incluindo equipas masculinas e femininas, qual é o número de jogadores nesta altura e como tem sido em comparação com os anos anteriores?

No hóquei em patins de seniores masculinos temos cerca de 20 atletas, nos femininos temos cerca de 15. Depois temos nos sub17 mistos, por alto, cerca de 25 atletas, e nos sub15 e sub13 temos cerca de 20 atletas. Ao todo temos cerca de 100 atletas no hóquei em patins, no hóquei em linha é que temos muita gente, são à volta de 500 nos vários escalões, incluindo na aprendizagem.

Tem notado um crescimento ao longo dos anos?

Muito grande. À medida que vamos tendo mais espaços vamos tendo mais atletas, quando devia ser o contrário, devíamos ter os espaços em função do número de atletas. Temos que seguir uma política diferente, temos que ter atletas em função dos espaços. Neste momento, se tivesse o dobro dos espaços tinha o triplo dos atletas, sem dificuldade nenhuma. Temos muita gente que quer patinar, sobretudo miudagem.

Qual é o orçamento da Associação de Patinagem?

Num ano normal são cerca de dois milhões de patacas.

E chega para as necessidades da modalidade?

Chega. Temos funcionários, a maior parte da verba vai para as competições internacionais, depois temos também uma verba significativa que é para salários, porque nós temos quatro funcionários da associação, que são monitores e ensinam as pessoas, e são funcionários a tempo inteiro. Depois temos uma sede que é cedida pelas Finanças, não pagamos renda, mas pagamos água, electricidade e condomínio.

Ao contrário do futebol, poder-se-á dizer que o hóquei em patins é uma modalidade profissionalizada em Macau?

Não, nós não temos ninguém profissional. Tirando os nossos quatro funcionários, que vivem disto, não temos nenhum jogador profissional, não pagamos a nenhum jogador. A realidade do hóquei em patins em Macau é diferente porque embora tenhamos equipas, a gestão é feita pela associação. Quando queremos organizar um campeonato reunimos com os clubes e fazemos uma distribuição dos atletas de uma forma mais equitativa do ponto de vista de qualidade para tornar as equipas equilibradas, isto é, nós não deixamos que sejam os clubes a irem buscar os melhores atletas. Não queremos fazer os campeonatos para ganhar A, B ou C, os clubes percebem isto, é numa perspectiva de haver competição e ser minimamente equilibrado. Isto resultou de um passado de experiência e deu muito desequilíbrio, chatices entre os jogadores, mal-estar entre a associação e os clubes, e houve um ano em que o campeonato nem sequer acabou porque acabou quase tudo à pancada. A partir daí dissemos “não”, e até tem dado resultado. Não queremos ter campeonatos por ter, queremos aproveitar o campeonato para fazer parte da preparação da selecção, e é esse o objectivo. Aceito que não seja muito normal, mas tem um objectivo. Os clubes têm colaborado, no dia em que não entenderem teremos que alterar a posição.

Nas Linha de Acção Governativa, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura traçou metas ambiciosas para o desporto, com a realização de grandes eventos a nível mensal. Acha que Macau tem condições para tal?

Numa reunião recente com o Instituto do Desporto disse que gostaríamos de participar num grande evento, organizar um grande evento lá para Fevereiro ou Março do próximo ano, e eles disseram que era uma boa ideia. Fiquei de elaborar por escrito uma proposta para esse grande evento, que é o que estou a fazer agora. Houve abertura para que um dos grandes eventos que se prevê que se façam em Macau seja para a patinagem. Temos que ter consciência da nossa dimensão e do nosso enraizamento na comunidade. Durante muitos anos fomos considerados uma modalidade de portugueses, e que de certa forma era verdade. Era uma modalidade criada por portugueses, praticamente gerida por portugueses, com atletas portugueses. Só muito recentemente é que houve um grande esforço para trazer a comunidade chinesa para o seio da nossa associação. Isto tem sido um trabalho que tem demorado algum tempo, mas neste momento posso dizer que foi uma modalidade de portugueses, mas agora já não é. Dos 600 atletas, 580 são chineses e locais. Mantém um núcleo de portugueses, mas de portugueses que estão cá há 20 anos. Buscar jogadores a Portugal acabou há muito tempo, em 1999, nunca mais fomos buscar nenhum jogador, o último foi o Hélder [Ricardo].

E têm atletas locais que tenham vontade de ser profissionais?

Não, isto para eles é mesmo um hobby. Há uma coisa que acontece muito em Macau, e que eu não gosto. A miudagem, sobretudo quando tem 15 ou 16 anos, gosta de fazer três ou quatro desportos ao mesmo tempo, jogam hóquei em patins, futebol, basquetebol, e para mim isto é muito mau porque acabam por não ser bons em nada. Tenho feito algum esforço no sentido de tentar incutir nas mentes dessa miudagem que façam um desporto. Eventualmente poderá haver desportos que são compatíveis, por exemplo, não tenho nada contra se jogarem hóquei em patins e fizerem natação, jogar hóquei em patins e futebol, não. Mas é difícil, porque a miudagem, como tem tempo, gosta de fazer tudo, e depois acaba por ter reflexo no seu rendimento.

Está na presidência da Associação de Patinagem há 26 anos. Que balanço faz deste período e quais foram os momentos de maior destaque, pela positiva e negativa?

Sim. Houve um hiato de quatro ou cinco anos na altura da transição [transferência de soberania], em que passei a pasta a outro mas mantive-me nos corpos gerentes, depois pediram-me para voltar a ser presidente e tenho-me mantido. Acho que, no total, já lá vão 26 anos. Momento alto destaco o crescimento, isto é, foi possível crescer, apesar de todas as dificuldades. O hóquei de patins já teve sentenças de morte por duas ou três vezes no passado, por ser de portugueses e, por isso, iria acabar, porque não tem chineses, porque não está implantado na comunidade… Sempre lutei contra isto, sempre usei a minha pouca capacidade de ‘lobbying’ junto do Governo, junto do ID. Fiz parte do Conselho do Desporto, era o único português que estava lá durante um mandato. Procurei cativar esta malta chinesa que está no poder ao nível do desporto, o Chan Chak Mo e essa gente toda. Esta integração da patinagem no seio da comunidade desportiva de Macau foi a nossa grande vitória, o deixar de ser uma modalidade à parte, de portugueses, quase rácica, isto acabou. Houve um grande apoio quando o Alex Vong foi o presidente do Instituto do Desporto, e o José Tavares, foram dois grandes amigos que nos ajudaram muito a que esta integração fosse efectuada. Este presidente [Pun Weng Kun] nem tanto, não contacta muito connosco, tanto quanto eu sei ele é mais futebol, mas também não obstaculiza. A nossa grande vitória é de facto que a patinagem deixou de ser uma modalidade ostracizada e passou a ser uma modalidade integrada, muito local, e com muita implantação, e isso é uma vitória que ninguém nos tira. Gostaria de acrescentar o contributo fundamental do senhor Parry Lai, um destacado e influente membro da comunidade desportiva local, membro eleito do Conselho do Desporto e presidente de várias associações desportivas aqui de Macau e actual presidente da Assembleia-Geral da nossa Associação de Patinagem, que muito nos ajudou e ajuda.

E pela negativa?

A nossa eterna luta da falta de espaços. Gostaríamos de ter ainda mais gente, gostaríamos de ser uma modalidade com milhares de atletas, e podemos fazê-lo se nos ajudarem um bocadinho mais. Gostaríamos de ter as corridas de patins porque é uma modalidade bonita, as pessoas gostam, ver pessoas à volta de uma pista a correr de patins é muito bonito. Nós já fizemos várias tentativas, chegámos inclusivamente a fazer um projecto de arquitectura num espaço que existe junto ao estádio [Estádio da Taipa]. Fizemos esse projecto, entregámos ao Governo, era um projecto com um ringue no meio.

E qual foi a resposta?

Disseram que não era possível.

Por parte da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes?

Não, foi do Instituto do Desporto, nem sei se chegou às Obras Públicas. Estive nas sessões de consulta de pública dos novos aterros e reivindiquei uma pista para nós, um ringue de patinagem, mas olhavam para mim feito maluco, era o único português que lá estava.

Para além do hóquei liderou também a Casa do Futebol Clube do Porto em Macau durante vários anos.

Fui presidente desde o início, durante oito anos, fiz quatro mandatos, embora os últimos foram por arrastamento porque ninguém queria tomar conta daquilo.

Este projecto futebolístico acabou por cair há uns anos quando a equipa desistiu. O que aconteceu em concreto?

Tornou-se muito caro, não havia verbas. Começámos na quarta divisão, fomos campeões. Depois fomos também campeões na terceira divisão, sempre com malta amiga, não pagávamos quase nada a ninguém. Depois, na segunda divisão, já começávamos a pagar a alguns para ter alguma qualidade, fomos campeões da segunda e chegámos à primeira divisão. Conseguimos ser competitivos durante dois ou três anos, onde chegámos a ser vice-campeões, mas depois deparámo-nos com uma situação de que tínhamos orçamentos de meio milhão de patacas para conseguir ter uma equipa minimamente competitiva. E aqui em Macau é assim, aparece alguém com dinheiro e há uma equipa do caraças, depois deixa de dar dinheiro e a equipa acaba. Foi o que aconteceu connosco, tínhamos dois ou três beneméritos e depois deixaram de dar. Até tínhamos uma estrutura, éramos muito poucos, mas era suficiente. Começou com um grupo de amigos, mas depois era incomportável. Em Macau, o bom futebol obviamente só existe se houver dinheiro, com jogadores locais não dá.

Há possibilidade de o futebol em Macau tornar-se mais competitivo?

Não passa disto. Para apoiar uma boa estrutura ao nível do futebol são precisos bons jogadores, mas também uma grande massa de jogadores locais que apoiem e suportem esta estrutura, e essa massa não existe, nem vai existir nunca. Onde é que estão as escolas de futebol? Há uma ou outra privada. Onde é que estão os campeonatos de escalões jovens? Não existem. Um tipo de 15 anos vai logo jogar para a primeira divisão, não pode ser, até dão cabo dos miúdos.

Acredita que isto poderia ser melhorado se houvesse alguém com vontade de criar essa estrutura, como fazem no hóquei em patins?

Acho que sim. O Chong Coc Veng [presidente da Associação de Futebol de Macau] uma vez convidou-me para a direcção da associação e eu pedi-lhe algum tempo para pensar. Quando percebi como é que aquilo funcionava disse que não, era moído pela estrutura. Acho que a Associação de Futebol não tem grande interesse em desenvolver, teoricamente parece ser essa a política deles. Não querem grandes chatices, porque mais desenvolvimento são mais chatices, e mais contestação, e depois não têm campos também, não têm capacidade de organização. Faz algum sentido organizar um campeonato de futebol num campo de batatas, que era o Canídromo? Não faz sentido nenhum.

Continua a acompanhar o Porto de Macau?

Não. Saí do Porto por incompatibilidade, a lei do desporto não permite que um presidente de uma associação seja membro dos corpos sociais de um clube. A Diana [presidente da Casa do FC Porto de Macau] convidou-me para presidente da Assembleia-Geral, mas eu nem isso posso ser, portanto mantenho-me como sócio número um. Por acaso tenho que pagar as quotas (risos).