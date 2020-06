Consciência de Macau faz chegar denúncias de censura política à ONU

A associação Consciência de Macau remeteu uma nota às Nações Unidas em que expõe a “censura” imposta pelo Governo de Macau aos eventos que pretendiam assinalar o aniversário do massacre de Tiananmen. Scott Chiang, membro da associação, explicou ao PONTO FINAL que as autoridades “usam a proibição de aglomerações em espaços públicos para dizer o que as pessoas podem e não podem fazer”. O antigo líder da Novo Macau prevê: “Podemos nunca mais ver a forma original da vigília”.

A não autorização da exposição sobre o massacre de Tiananmen e as proibições, por parte do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), das vigílias em memória das vítimas da repressão militar de 1989 são os principais focos da nota enviada pela associação Consciência de Macau à Organização das Nações Unidas (ONU). Scott Chiang, elemento desta associação, explicou ao PONTO FINAL que quis complementar o relatório enviado pela Associação Novo Macau no início de Maio. Para o democrata, o Governo tem usado como pretexto as medidas de prevenção epidémicas como forma de evitar “eventos politicamente sensíveis”. Scott Chiang não participou em eventos para assinalar o 4 de Junho. “Enquanto pai, agora o meu objectivo é passar a memória o mais rapidamente possível”, refere, acrescentando: “Elas [as suas filhas] vão ouvir uma história de embalar muito esclarecedora esta noite”.

“Nota sobre a censura de eventos relacionados com o incidente da praça de Tiananmen (incidente do 4 de Junho) em Macau, China”. Este é o título do documento que foi remetido pela associação Consciência de Macau à ONU. Segundo explicou Scott Chiang, esta nota remetida à ONU, apesar de não estar ligada ao relatório apresentado pela Novo Macau no início de Maio, tem como finalidade complementá-lo, no que respeita às recentes decisões do CPSP de proibir a vigília sobre Tiananmen, que se realiza anualmente, no Largo do Senado.

No documento remetido ao Comité de Direitos Humanos das Nações Unidas, a associação refere o que diz ser a “censura política” imposta aos eventos relacionados com o 4 de Junho, e é pedido que a organização inste o Governo de Macau a dar esclarecimentos sobre o futuro das manifestações públicas de cariz político.

Scott Chiang explica: “Nós preocupamo-nos com a situação actual da pandemia e com as brechas legais que podem permitir que o Governo evite eventos politicamente sensíveis de acontecerem novamente em espaços públicos”. “A saúde pública é uma razão bastante forte e tememos que esteja a ser transformada em arma contra dissidentes políticos”, afirmou o membro da Consciência de Macau e antigo líder da Novo Macau. Para Chiang, as autoridades “usam a proibição de aglomerações em espaços públicos para dizer o que as pessoas podem e não podem fazer”. O democrata chama ainda a atenção para o facto de a vigília e a exposição terem sido recusadas pelas autoridades, enquanto as aulas nas escolas já foram retomadas e continua a haver muita gente em supermercados e restaurantes. “Essa lógica é conveniente, mas não é convincente”, aponta.

Segundo Scott Chiang, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) pode usar a justificação apresentada – relativa aos novos critérios de avaliação do organismo para aprovar eventos em espaços públicos – para evitar que a mostra de fotografias sobre Tiananmen aconteça novamente. “Tememos que eles tenham todas as armas do arsenal de que precisam para evitar que volte a acontecer no futuro”, afirma.

“Quanto às vigílias, é a mesma coisa”, aponta. “Daqui em diante, podemos ver que as autoridades não terão medo de implementar o poder ou abusar dele para evitar coisas que eles não queiram que aconteçam, o que é uma violação da convenção”, nota Scott Chiang. Para o democrata, “a vigília, nos moldes actuais, pode estar acabada”. “Podemos nunca mais ver a forma original da vigília”, reforça.

Questionado sobre como vai assinalar o 4 de Junho, Chiang explicou que ficará em casa, com as filhas. “[Em 1989], eu era jovem, tenho memória disso. Vejo como as coisas mudaram. No início, as pessoas estavam zangadas, as pessoas estavam preocupadas, e queriam justiça para as vítimas. Mas, com o tempo, as coisas mudam”. Agora, refere, o objectivo das vigílias é “recusar o esquecimento, em vez de procurar justiça imediata”. “Enquanto pai, agora, o meu objectivo é passar a memória o mais rapidamente possível”, afirma. Scott Chiang diz: “Elas vão ouvir uma história de embalar muito esclarecedora esta noite”.