Tiananmen: Um tabu com três décadas

A repressão violenta do movimento estudantil que ocupou a praça de Tiananmen, em 1989, provocou um número de mortos que ainda hoje é desconhecido. Nas três décadas que se seguiram, o Governo Central tentou esconder aquilo que aconteceu em Pequim, assinalaram ao PONTO FINAL Ng Kuok Cheong e Larry So. Os anos de Xi Jinping têm sido os mais duros, notam. O massacre de Tiananmen faz hoje 31 anos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na noite de 3 para 4 de Junho de 1989, o exército chinês avançou sobre estudantes que ocupavam a praça de Tiananmen desde o dia 15 de Abril. O tabu começou aí. “Eles querem que as pessoas se esqueçam”, refere Larry So ao PONTO FINAL, constatando que “muitas das pessoas já se esqueceram”. “Acho que é segredo nacional”, completa Ng Kuok Cheong. O politólogo e o deputado concordam que as medidas para limitar a liberdade de expressão começaram a ser mais duras depois de Xi Jinping ascender ao poder. “Acho que o Presidente não gosta do 4 de Junho, prefere que toda a questão não seja mais discutida”, afirma Larry So.

“Desde 1989 que a China não quer que as pessoas falem sobre o 4 de Junho”, diz Ng Kuok Cheong. “Acho que é segredo nacional”, completa, notando que as autoridades, logo após 89, eram mais permissivas, já que era possível para “algumas pessoas, em diferentes cidades chinesas, organizarem manifestações espontâneas ou falarem com jornalistas para expressarem as suas opiniões”.

O ano de 2012 terá sido decisivo. “Depois de 2012, cada vez mais as pessoas são pressionadas para não falarem sobre o 4 de Junho”, nota o deputado de Macau. Este foi o ano em que Xi se tornou secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC). No ano seguinte, tornar-se-ia Presidente da República Popular da China. Na opinião de Ng Kuok Cheong, o surgimento de Xi Jinping não é o único factor para que Pequim tenha endurecido a posição em relação a quem fala sobre Tiananmen enquanto palco de um massacre. “Não há uma causa única”, diz.

Xi Jinping é o primeiro factor apontado pelo deputado à Assembleia Legislativa (AL). Mas continua: “Também foi uma altura em que a primeira geração de líderes da China morreu e a segunda geração de líderes subiu ao poder [do PCC]. Não apenas Xi Jinping, mas várias outras famílias subiram ao poder ao mesmo tempo”. A outra razão para o endurecimento do regime teve a ver com razões económicas e demográficas. Registou-se um exponencial aumento de população e, consequentemente, da força laboral no país, entre 1949 e 2012. “Apesar de a China ter tido aquele problema político de 1989, depois disso, a China alterou-se e tornou-se num Estado capitalista. Houve investimento técnico em meios de produção estrangeiros, para colaborar com o aumento da força laboral que se registava todos os anos”, explica Ng. Em 2012, o volume de força laboral começa a abrandar e o PCC toma medidas: “Escolheram um rumo, o de manter a ditadura de um país para sempre e manter a segurança”.

Além disso, em 2012, já Hong Kong era um problema para Pequim. Segundo a estação de Hong Kong TVB, a 1 de Julho desse ano, cerca de 400 mil pessoas foram para a rua na região vizinha protestando contra o Chefe do Executivo Leung Chun-ying, contra as assimetrias sociais do território e pedindo sufrágio universal. O dia coincidiu com o 15.º aniversário da RAEHK. “Nessa altura, também houve protestos em Hong Kong e eles quiseram escolher um rumo em que pudessem ver os perigos que iam surgindo”, indica Ng Kuok Cheong.

Para o deputado, depois de 2012, Pequim escolheu uma “linha mais ditatorial”. Ng Kuok Cheong diz também que o princípio de Deng Xiaoping “Um País, Dois Sistemas” começou, então, a ser desvirtuado. “O segundo sistema, de Macau e Hong Kong, é controlado por ‘Um País’. ‘Um País’ controla os ‘Dois Sistemas’”, nota, frisando: “Em Macau aceita-se a situação, mas em Hong Kong acredita-se que se pode mudar alguma coisa”.

Agora, o PCC “está a tentar corrigir e criar informação e documentos para tentar explicar os eventos de 1989”. “Por exemplo, eles tentam enfatizar que vários soldados foram mortos pelas pessoas de Pequim. Tentam alterar as coisas”, assinala. Porém, será uma tarefa difícil, acredita: “Não só têm de alterar a ideia dos chineses na China, como o de todos os chineses em todo o mundo. Têm de se preparar bem”.

“CLARO QUE É TABU”

O politólogo Larry So começa por lembrar que, na China, “não há nenhuma lei que diga que não se pode falar sobre Tiananmen”. “Mas claro que é tabu, é um tema em que o Governo Central não quer que se toque”, ressalva, frisando que “o Governo diz que se deve evitar falar nisso”. “Se uma pessoa se manifestar publicamente sobre isso, ou se falar abertamente, será preso”.

A Human Rights Watch partilhou, na segunda-feira, um comunicado em que alerta para o aumento da repressão no país, e chama a atenção: “Nas semanas anteriores ao aniversário [do massacre de Tiananmen], as autoridades estão em alerta em toda a China para antecipar as comemorações. As autoridades colocaram em prisão domiciliária ou restringiram os movimentos e a comunicação entre membros das Mães de Tiananmen, um grupo de familiares de vítimas do massacre”. A organização lembra também que a polícia chinesa tem feito detenções entre activistas por altura da efeméride. Sob que acusações? “Pode ser qualquer coisa. Por perturbar a ordem pública. Pode ser julgado por outros tipos de crimes, por se estar a falar mal da China”, exemplifica Larry So.

“Desde o 4 de Junho de 1989, parece que gradualmente foram aumentando o nível de intensidade. O Governo chinês não quer falar sobre isso, por se tratar de um tema sensível, que poderá causar distúrbios sociais”, refere o politólogo de Macau.

Também para Larry So, o regime de Pequim “aumentou de intensidade” na última década. “Nos últimos 10 ou 15 anos, com a economia a subir, o Governo quer fazer com que as pessoas não se lembrem desta questão”, nota. Terá a ver com o facto de Xi Jinping ter subido ao poder? “Sim e não. Antes dele, o Governo Central já tentava não falar dele. Chegando Xi ao poder, ele seguiu as práticas do passado. Mas a sua maneira de fazer as coisas é muito mais intensa”. É “mais rígido”.

Ainda que Pequim tenha, desde 1989, tentado “tornar discreta toda a questão e desviar as atenções para o desenvolvimento económico”, o ano de 2012 também é chave para So, “por causa da chegada ao poder de Xi”. Assim, o regime endurecia. “O facto de a personalidade gostar ou não gostar, determina muita coisa. E acho que o Presidente não gosta do 4 de Junho, prefere que toda a questão não seja mais discutida”.

A explicação, para Larry So, é “simples”: “Eles não querem falar porque, quando se falar sobre isso, o Governo terá de reconhecer que aconteceu algo de errado. A ideia central é de que não aconteceu nada de errado na altura. Eles querem que as pessoas se esqueçam e se foquem na economia”.

Na China, “muitas pessoas já se esqueceram”. “Não faz parte das aulas, não está no jornal, não está nas discussões gerais da comunidade ou da escola”, explica. Larry So acredita que a China quer impor as mesmas restrições a Hong Kong e Macau, “para que as pessoas, gradualmente se esqueçam da questão”. Em Macau, as pessoas, “eventualmente vão esquecer”.

“Hoje em dia, na China, há bastante liberdade”, afirma António Graça de Abreu

Para o jornalista António Graça de Abreu, o que faz com que o regime chinês reprima a liberdade de expressão é o medo do caos: “Os chineses têm sempre medo do caos. Eu compreendo esse receio do caos, da desorganização das estruturas do poder”. Graça de Abreu relativiza as repressões à liberdade de falar sobre o massacre, dizendo que “isso varia de lugar para lugar, de publicação para publicação”, concluindo que “a China é um país muito mais complexo do que o que parece”.

“Hoje em dia, na China, há bastante liberdade. Claro que há assuntos tabu, em que não se pode tocar. Não convém porque pode pôr em causa o tal poder político”, afirma o jornalista e tradutor, referindo que, actualmente, a China é um país aberto: “Pode-se fazer muita coisa na China. Não se pode pôr em causa o poder político do partido, isso é verdade. Mas, quanto ao resto, as pessoas fazem uma vida quase normal”. E sublinha que, “neste período da pandemia, o facto de ser um regime autoritário e forte conseguiu, de algum modo, resolver imensos problemas”.

António Graça de Abreu trabalhou na capital chinesa entre 1977 e 1983. O jornalista, que trabalhou nas Edições de Pequim e foi correspondente da Rádio Macau, Expresso, Antena 1 e Diário de Notícias, faz o contraste entre Oriente e Ocidente: “Os nossos conceitos ocidentais da liberdade, igualdade e fraternidade, isso não diz muito aos chineses”. “Eu prezo muito a liberdade e a democracia e é por aí que o mundo deve caminhar. Mas temos de ver, no caso chinês, até que ponto é que isso é possível, e até que ponto é que isso resulta ou não”.

A.V.

“Uma ferida que continua a sangrar”, diz António Caeiro

“Esta data é uma data profundamente incómoda para o Governo chinês”, começa por dizer o antigo delegado da Agência Lusa em Pequim. António Caeiro passa a explicar que “ocorreu numa altura em que o Partido Comunista Chinês estava bastante dividido” e que “graças à intervenção militar nessa altura, o Partido Comunista Chinês conseguiu manter-se no poder até hoje”. Caeiro recordou ao PONTO FINAL as palavras de Li Peng, então primeiro-ministro chinês: “Li Peng disse que, se não fossem as medidas enérgicas tomadas pelo partido, a própria existência da República Popular da China estaria em causa e o país entraria no caos”.

Hoje, o regime chinês “continua a pensar que agiu bem, ao mobilizar o exército para reprimir e liquidar o movimento pró-democracia iniciado pelos estudantes em Maio de 1989”. Ainda assim, “é algo de profundamente violento, uma ferida que continua a sangrar e de que o Partido comunista não se pode orgulhar”. Para a China, “é uma data para esquecer”. Mas, segundo o jornalista, que viveu em Pequim entre 1991 e 2002, e depois entre 2008 e 2015, “é difícil esquecer, é algo traumático”.

Na China, o acesso restrito à informação faz com que seja mais difícil perceber o que aconteceu em Pequim, em 1989. Ainda assim, “as pessoas sabem”. “Grande parte da população sabe o que aconteceu. Evita falar por razões óbvias, porque é uma data incómoda e todas as referências escritas ou orais à data são apagadas e censuradas”. “As pessoas, por receio e para não se comprometerem politicamente, evitam falar. Mas que a amnésia desejada pelo Governo se tenha imposto, duvido”, destaca António Caeiro.

Segundo o jornalista, o tabu sobre a memória do massacre foi imposto logo desde o dia 4 de Junho de 1989, mas “agora há um endurecimento geral, sob a liderança do actual Presidente Xi Jinping, que tornou o regime ainda mais autoritário”. Caeiro compara, então, o actual Presidente chinês a Mao Zedong, fundador da República Popular da China, dizendo que “é um líder que defende que, quanto mais forte for o partido, melhor. Ele aposta tudo no reforço da autoridade do partido”.

Após o massacre, deu-se um crescimento exponencial da economia chinesa, o que fez com que a população acatasse as directrizes do Governo chinês mais pacificamente. “É como se houvesse quase uma espécie de pacto secreto entre o poder e a população: a população está privada e proibida de se opor ao Governo, mas goza de liberdades como nunca teve antes do ponto de vista económico”, nota. Caeiro explica as prioridades do regime chinês: “Reformas económicas, reforço da economia, prosperidade económica e social, sim. Pluralismo político, não”.

A.V.