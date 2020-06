Lágrimas e silêncio no lobby oriental do Hotel Lisboa

O memorial de Stanley Ho, instalado no Hotel Lisboa desde terça-feira, tem levado centenas de pessoas ao local, nos últimos dias, para uma homenagem ao magnata do jogo, que faleceu em Hong Kong a 26 de Maio. Entre funcionários e outros cidadãos, muitos fizeram questão de prestar tributo a uma das personalidades mais relevantes para o desenvolvimento de Macau. O PONTO FINAL ouviu desabafos e revelações sobre o homem que um dia chegou a Macau com 10 patacas e deixou um império de milhões.

Texto: Eduardo Santiago*

Fotografia: Eduardo Martins

Cinco pessoas fazem uma vénia solene, sincronizada em frente a uma imagem de Stanley Ho colocada no lobby principal da ala Este do Hotel Lisboa. Rodeada por rosas brancas, uma moldura dourada com a fotografia do antigo magnata do jogo ocupa uma posição de destaque na sala circular, enquanto grupos de pessoas passam por um detector de metais e têm a temperatura medida antes de assinarem o livro de condolências e prestarem homenagem a Stanley Ho. A marcha lenta é testemunhada por uma dúzia de seguranças de braços cruzados atrás das costas. As assinaturas são feitas em silêncio e as vénias não duram mais do que um minuto. Entre funcionários e público em geral, as lágrimas são uma reacção comum.

Uma jovem rapariga de casaco cinzento segue o protocolo, com uma vénia em frente à imagem de Stanley Ho, para depois se afastar em passo vagaroso. Sem querer falar sobre o momento, lá deixa um desabafo: “É uma pena. Ele [Stanley Ho] é o padrinho da indústria do jogo de Macau”. A poucos minutos da hora de almoço, vários funcionários aproveitam para prestar uma homenagem ao magnata antes de continuarem a trabalhar. “Tenho muita pena pelo seu falecimento. Ele era o nosso patrão”, diz uma funcionária ao PONTO FINAL, enquanto desce um pequeno lance de escadas para a saída.

Com os olhos em lágrimas, Lau não esconde a emoção pelo desaparecimento de uma das principais figuras do sector do jogo em Macau. “Estou desolado com a sua morte. Sou funcionário dele há 22 anos e ajudou-me imenso, uma vez que é graças a ele que hoje consigo sustentar a minha família. Sinto uma enorme gratidão”, diz antes de regressar ao trabalho.

Sem qualquer ligação à família do magnata, uma senhora de apelido Ho afasta-se do memorial com lágrimas nos olhos. Apesar de não ser funcionária de nenhuma das empresas do multimilionário de Hong Kong, a senhora Ho não quis deixar de prestar a sua homenagem. “Estou muito triste, não sou empregada dele, mas sinto pena pelo seu falecimento. Ele tem uma contribuição para Macau. Também somos da família de apelido Ho”, afirma por entre soluços.

Um patrão atencioso e bem-educado com todos

Encostada a uma coluna do memorial, Huiyin, nome fictício, observa, em silêncio, o movimento de pessoas no memorial. “Temos tido imensas pessoas a prestar homenagem ao doutor Ho e a deixar a sua assinatura no livro de condolências. Vamos guardar as assinaturas como uma recordação. Têm vindo mais pessoas da parte da tarde”, começa por dizer Huiyin depois de alguma relutância em falar.

“Trabalhei com o doutor Stanley Ho durante 20 anos. Era um grande homem e deu tantas contribuições a Macau. Ajudou a desenvolver a modernização de Macau e tinha um grande coração, era muito generoso”, acrescenta, fechando os olhos. “Era um excelente patrão, muito atencioso e bem-educado para todos os trabalhadores”, começa por recordar. “Estava sempre muito atento a tudo, tratava todos por igual”, indica Huiyin, enquanto mexe as mãos para demonstrar que o afecto pelo patrão era geral. “Dava-nos sempre muita confiança com os seus elogios. Parecia que sabia sempre quando precisávamos de ser encorajados e elogiados. Quando recebemos este tipo de apoio e encorajamento, sentimo-lo no coração. Sentia-me motivada”, assinala, enquanto olha para a fotografia do ex-patrão emoldurada em talha dourada.

No memorial organizado pelas quatro empresas fundadas por Stanley Ho, o silêncio dos trabalhadores e as lágrimas que soltam na vénia demonstram um profundo pesar e reconhecimento pelo antigo patrão. “Muitos colegas que vêm aqui prestar homenagem ao doutor choram. Saem daqui com lágrimas nos olhos”, conta a funcionária, pedindo para não falar mais porque não quer começar a chorar.

Apesar das demonstrações de afecto no memorial de Stanley Ho, Huiyin recorda que o magnata era também muito exigente com os trabalhadores. “Não podíamos mostrar a nossa tristeza ao pé dele, porque tínhamos a obrigação de nos concentrar na excelência de concretização. Tínhamos de estar sempre operacionais à frente dele. E de fazer o melhor por ele. Ele exigia sempre que deixássemos os problemas em casa antes de vir para o trabalho. Ele não queria que trouxéssemos os nossos medos e inseguranças para o trabalho. Não podíamos trazer problemas para o trabalho. Ele era o patrão e assim o exigia”, conta a funcionária que pediu anonimato.

“Uma estátua para Stanley Ho”

Há mais de uma década a trabalhar na Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), Fernando aproveitou a hora de almoço para se deslocar até ao Hotel Lisboa e prestar homenagem a Stanley Ho pelo segundo dia consecutivo. Embora nunca tenha conhecido o magnata, o pai de Fernando trabalhou na STDM durante 50 anos. “O meu pai trabalhou para a STDM durante 50 anos e o impacto do doutor Ho na minha família foi enorme, por isso prestamos-lhe homenagem”, explica Fernando, revelando que foi graças a Stanley Ho que conseguiu estudar engenharia no Canadá. “Quando era jovem, fui estudar para o Canadá e o doutor Ho pagou as minhas propinas escolares. E mesmo antes de regressar a Macau, o doutor Ho garantiu ao meu pai que eu teria trabalho assegurado numa das suas empresas. Estou a trabalhar no Departamento de Engenharia da STDM há mais de uma década”, conta emocionado, acrescentando que Stanley Ho ajudou também os irmãos. “Quando os meus irmãos e irmãs terminaram o secundário, o senhor Ho ajudou-os a encontrar trabalho nos casinos. Ajudou o meu pai e telefonava-lhe nos aniversários”, afirma Fernando, enquanto é encaminhado por um segurança para uma zona contígua ao memorial por causa dos novos grupos que chegam.

Questionado sobre a relação de Stanley Ho com o pai, Fernando assinala que a educação dos filhos dos funcionários era muito importante para o magnata. “O doutor Ho tinha muita atenção com todos os funcionários, especialmente os colaboradores mais próximos que, quando precisavam de ajuda financeira, tinham sempre o apoio dele. Eu sou um bom exemplo disso porque me pagou os estudos no Canadá. Segundo o meu pai, o doutor Stanley Ho dizia sempre que uma das coisas mais importantes é ter uma boa educação, e que as crianças precisavam de ir à escola para estudar. Não consigo imaginar como teria sido a minha vida sem este apoio dele. Pessoalmente, acho que deveria ser erguida uma estátua em Macau ao senhor Ho, apesar de já ter uma rua com o seu nome. Tenho vindo todos os dias desde que abriram o memorial”, acrescenta, antes de se despedir para regressar ao trabalho.

“Gostaria de trabalhar novamente com ele caso haja uma próxima vida”

Junto à entrada do lobby principal da ala Este do Hotel Lisboa, Yaqin, nome fictício, troca impressões com outros funcionários, enquanto recorda algumas histórias do antigo patrão. “Podemos ver o impacto dele na vida das pessoas. Ele tinha um sentido de humor excepcional, tinha sempre grandes histórias. As pessoas adoravam ouvi-lo falar. Tinha uma grande eloquência, mesmo a contar momentos divertidos”, diz Yaqin, funcionária que trabalhou com Stanley Ho durante 33 anos.

“Uma vez disse a uma das filhas dele que ele me tinha ajudado mais a mim do que eu a ele”, liberta num suspiro, enquanto recorda o impacto que Stanley Ho teve na sua vida. “Se mudou a minha vida? Mais do que isso, fez com que a minha vida fosse muito melhor. É a única coisa que posso dizer. Mesmo quando tinha problemas, ele ajudava-me. É por isso que digo que ele me ajudou mais do que eu a ele. Quando ele sabia que tínhamos um problema, ia fazer de tudo para nos ajudar”, garante Yaqin, fazendo depois uma revelação mais pessoal. “Tenho uma estátua dele, falo sempre com a estátua dele no meu gabinete. Digo-lhe muitas vezes que gostaria de trabalhar novamente com ele, caso haja uma próxima vida. E mesmo quando preciso de ajuda, falo com a estátua. É como se fosse um anjo da guarda. É como se fosse o meu anjo”.

*Com Miguel Fan