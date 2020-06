Ho Iat Seng assinala importância do “normal funcionamento alfandegário” 

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, reuniu-se na passada terça-feira com o secretário do comité provincial de Guangdong do Partido Comunista Chinês (PCC), Li Xi, e o governador provincial, Ma Xingrui, em Cantão, para abordar temas relacionados com a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, tendo assinalado a importância do “normal financiamento alfandegário”.

De acordo com a informação veiculada pelo Gabinete de Comunicação Social, os temas debatidos na reunião foram a construção da Grande Baía, o aprofundamento da cooperação bilateral entre Guangdong e Macau, o aceleramento da construção da zona de consolidação da cooperação Guangdong-Macau em Hengqin e a promoção da cooperação na prevenção e controlo epidémico.

Na reunião, Ho Iat Seng apresentou ao secretário do comité provincial, as medidas de prevenção e controlo epidémico adoptadas em Macau nos últimos meses, e apontou que, “actualmente, a situação é favorável”. No entanto, o Chefe do Executivo acrescentou que o Governo da RAEM estará atento à situação actual e persistirá na execução adequada dos trabalhos a fim de “evitar a importação e recidiva interna” e permitir manter os resultados obtidos.

Ho Iat Seng agradeceu o apoio dado pelo governo provincial e destacou questões relacionadas com a passagem alfandegária entre as duas regiões, o incremento da cooperação na prevenção da epidemia e as respectivas medidas alfandegárias, mostrando-se “convicto que o normal funcionamento alfandegário irá favorecer a construção e o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”.

Antes de regressar a Macau, Ho Iat Seng referiu também que “os laços estreitos entre Macau e a província de Guangdong alcançaram grandes progressos com a cooperação realizada em diversas áreas” e que espera, assim, “impulsionar, em conjunto com o governo provincial, a construção da Grande Baía, ao transformar a zona de consolidação da cooperação Guangdong-Macau em Hengqin não só numa zona experimental de concretização da medida ‘Um País, Dois Sistemas’ como também numa nova plataforma de alto nível na participação da cooperação económica internacional, resultando num maior contributo para o belo futuro do País”.

Por sua vez, Li Xi apontou que, Guangdong tem “aprofundado e executado com seriedade o espírito contido nas importantes intervenções prestadas pelo Presidente Xi Jinping”, durante a sua visita a Macau, em Dezembro último, e acrescentou que a medida ‘Um País, Dois Sistemas’ foi concretizada com “precisão e integridade”, na cooperação com Macau em diversas áreas, onde foram “alcançados progressos e novos resultados, especialmente no que diz respeito à cooperação estreita na prevenção e controlo epidémico, na salvaguarda da segurança e saúde da população dos dois territórios”.