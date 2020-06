Exposição “arrojada” inaugura hoje comemorações do Mês de Portugal

Arranca hoje o programa oficial das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com a exposição de desenho “Dias de Portugal, Desenhos de Sul a Norte”, de Adalberto Tenreiro. Segundo Diana Soeiro, coordenadora da Casa de Portugal, vai ser uma exposição “num formato arrojado” que visa dar a conhecer ao público o talento artístico do arquitecto nascido em São Tomé e Príncipe.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

“Dias de Portugal, Desenhos de Sul a Norte”, da autoria de Adalberto Tenreiro, vai abrir hoje, na chancelaria do Consulado-Geral de Portugal, as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Em exibição vão estar vários desenhos de monumentos e paisagens de Portugal num “formato arrojado” que procura sair um pouco do modelo tradicional de exposições, segundo explicou ao PONTO FINAL Diana Soeiro.

“É uma exposição com um formato diferente, que foi idealizado pelo próprio Adalberto. É uma exposição arrojada em que os trabalhos são apresentados em estruturas concebidas pelo próprio arquitecto. Não vai ser aquela exposição de a pessoa chegar e ver um quadro. Tem uma estrutura arrojada, está original”, referiu a coordenadora da Casa de Portugal (CPM).

Diana Soeiro explicou ainda que a escolha de Adalberto Tenreiro para o programa de “Junho – Mês de Portugal”, que decorre entre 4 e 28 de Junho, deveu-se à qualidade do trabalho do arquitecto nascido em São Tomé e Príncipe, que muitas vezes passa despercebida do público. “Reconhecemos o seu talento e quisemos dar a conhecer ao público de Macau o trabalho que o Adalberto realiza. Nem toda a gente tem esse privilégio, muitas vezes ele envia-nos coisas e quisemos dar a possibilidade ao público de conhecer o trabalho dele e confirmarem o seu talento”, acrescentou a coordenadora da CPM.

A exposição vai inaugurar hoje, às 18 horas, na chancelaria do Consulado-Geral de Portugal, permanecendo em exibição até 10 de Julho. Devido à situação pandémica que se vive actualmente, os visitantes terão que utilizar máscara e medir a temperatura corporal à entrada. “Ainda assim, com estas restrições todas, acho que vamos ter casa cheia. Não temos limite [de pessoas], mas se sentirmos que a sala está muito cheia vamos ter que impor algum limite. Achamos que isso não vai acontecer, mas estamos preparados”, concluiu Diana Soeiro.

O programa das comemorações do Dia de Portugal prossegue amanhã com uma mostra de cinema, na Cinemateca Paixão, com a exibição de “Tristeza e Alegria na Vida das Girafas”, da autoria de Tiago Guedes. No sábado, para além da exibição de mais filmes e documentários, haverá um espectáculo de marionetas apresentado por Elisa Vilaça intitulado “O Arraial”.