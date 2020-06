Corredor exclusivo entre Macau e Hong Kong aberto este mês

O Governo continua em negociações com as autoridades de Guangdong, Zhuhai e Hong Kong sobre a circulação transfronteiriça, adiantou Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do São Januário. O corredor exclusivo entre Macau e Hong Kong vai ser aberto na segunda metade de Junho, garantiu ontem Inês Chan.

Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), referiu ontem que as medidas de circulação entre as fronteiras serão anunciadas só quando tiverem “operabilidade”, tendo em conta diversos factores como a evolução da epidemia, medidas de segurança e código de saúde. O clínico reafirmou que o Governo de Macau continua em negociações com as autoridades da Zhuhai, Hong Kong e Guangdong, assinalando que a reabertura das fronteiras não tem de ocorrer em simultâneo.

Segundo a Rádio Macau, o corredor exclusivo entre Macau e Hong Kong vai funcionar ainda este mês, com o objectivo de transportar residentes de Macau que chegam através do Aeroporto de Hong Kong, evitando assim a quarentena na região vizinha. De acordo com os dados do Governo, cerca de 400 residentes no estrangeiro, maioritariamente estudantes, vão regressar ao território.

Lei Tak Fai, chefe da Divisão de Relações Públicas do Corpo de Polícia de Segurança Pública, adiantou que não existem ainda informações relativas ao alívio das restrições na fronteira com Hong Kong, acrescentando que se permite a isenção de quarentena em Zhuhai em casos especiais, como a assistência a um funeral. A mesma medida não está garantida em outras cidades no interior da China, explicou, pois são aplicadas diferentes orientações de prevenção da epidemia. “As medidas restritivas vão ser ajustadas. Mas a premissa é para nos mantermos cautelosos e rigorosos nas fronteiras”, disse o responsável.

Em relação à possível isenção de quarentena a quem se desloca a Hong Kong para consulta médica, Lo Iek Long acredita que as consultas individuais não serão permitidas. Além do caso de um recém-nascido, que foi transferido para uma cirurgia ao coração, os Serviços de Saúde não enviaram mais doentes para Hong Kong. O responsável salientou ainda que a autorização de pedido e isenção de quarentena depende do Executivo de Hong Kong, que analisa os casos com base no bem-estar do população do território vizinho.

Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, explicou que os residentes que regressam de Hong Kong após consultas médicas não serão isentos de quarentena durante 14 dias, que será realizada nas instituições dos Serviços de Saúde ou hotéis designados.

Quanto ao plano de recolha dos residentes previstos para regressar na segunda metade de Junho, Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), adiantou que o Governo continua a discutir os detalhes com as autoridades de Hong Kong, nomeadamente a concretização da agenda e a questão da realização de quarentena para os funcionários de Macau e de Hong Kong que estarão envolvidos na operação.

A representante da DST explicou ainda que o plano envolve a coordenação de muitos departamentos das duas regiões, enfatizando a questão de diferentes orientações de prevenção epidémica aplicadas pelos territórios envolvidos.

Três pacientes pagaram cuidados de saúde

Na conferência de imprensa, Lo Iek Long afirmou que três dos pacientes não-residentes que tiveram alta hospitalar já efectuaram o pagamento das despesas de cuidados de saúde, nomeadamente um turista da província de Hubei, do primeiro surto de epidemia em Macau, e dois indivíduos de nacionalidade indonésia, da segunda fase.

O clínico acrescentou que os pacientes que receberam alta têm de completar o pagamento dentro de 30 dias. Caso o departamento de finanças do hospital não consiga recolher as despesas após o prazo indicado, os Serviços de Saúde vão encaminhar o caso para a Direcção dos Serviços de Finanças, que será responsável pela recuperação do valor.

Segundo dados dos Serviços de Saúde, cinco dos pacientes no primeiro surto de epidemia pediram isenção do pagamento dos encargos com os cuidados de saúde. No entanto, por não conseguirem apresentar comprovativos sobre as suas dificuldades financeiras, as autoridades de saúde rejeitaram os seus pedidos, e já procederam à recuperação das despesas.

Em relação à agenda para a reabertura das instituições desportivas, Leong Iek Hou disse que as autoridades já avisaram o Instituto do Desporto, que irá anunciar o horário posteriormente. A responsável reafirmou que serão tidos em consideração vários princípios, como o limite de pessoas, os utentes não terem sintomas ou febre, a apresentação do código de saúde, manter um distanciamento social superior a um metro e a manutenção de limpeza das instalações.

Ontem registou-se o 56.º dia sem novos casos em Macau, com três pessoas a cumprir quarentena no Centro Clínico do Alto de Coloane, e 247 quarentenados na Pousada Marina Infante.