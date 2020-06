Jason Chao acredita que Macau vai seguir lei de segurança nacional imposta pela China a Hong Kong

Para o activista está a verificar-se, em Hong Kong e em Macau, uma “erosão dos direitos e liberdades”, ao mesmo tempo que as autoridades das duas regiões estão a usar as medidas de prevenção do coronavírus como armas. Numa videoconferência, que tinha como objectivo apresentar um relatório submetido à ONU com preocupações sobre a região, Jason Chao disse acreditar que o Governo de Macau irá seguir a lei de segurança nacional que Pequim vai impor a Hong Kong.

Macau seguirá a lei de segurança nacional que Pequim vai impor a Hong Kong. A convicção é do activista Jason Chao e expressou-a ontem, numa videoconferência com jornalistas que tinha como objectivo dar detalhes sobre o relatório apresentado à Organização das Nações Unidas (ONU), com preocupações relacionadas com a aplicação da Convenção Internacional Sobre Direitos Cívicos e Políticos. Jason Chao considera que as autoridades de Hong Kong e Macau estão a usar as medidas de prevenção do novo coronavírus como arma para condicionar eventos como a vigília em memória das vítimas do massacre de Tiananmen.

“A prevenção [do coronavírus] não é razão para que não se realizem esses eventos”, afirmou Jason Chao, referindo-se à vigília de 4 de Junho, que acontece anualmente no Largo do Senado e que este ano foi proibida pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), com a anuência do Tribunal de Última Instância (TUI). O coordenador do Macau Research Group e antigo presidente da Associação Novo Macau explicou: “O número de infectados pelo coronavírus em Macau é extremamente baixo em comparação com os padrões internacionais. Observamos que os cinemas e as bibliotecas públicas de Macau têm estado abertos. Não é uma razão suficiente para que este evento não aconteça”.

Sobre a decisão do TUI, Chao disse já estar à espera e falou da sua experiência pessoal, ocorrida no ano passado, quando tentou organizar três manifestações em Macau que visavam chamar a atenção para a violência policial em Hong Kong, acabando por serem rejeitadas pelas autoridades: “Eu tenho bastante experiência em lidar com o TUI em questões de restrições de manifestações. Não foi uma surpresa”.

A Associação Novo Macau também apresentou um aviso prévio ao CPSP para realizar “mini-vigílias” a 4 de Junho, que juntassem não mais que cinco pessoas. O CPSP rejeitou e a associação, cujo vice-presidente é o deputado Sulu Sou, também recorreu ao TUI e está a aguardar a decisão do colectivo de juízes. Jason Chao também acredita que a proibição do CPSP será validada pelo TUI: “Estou à espera que seja proibida”. “É censura política e não uma medida para prevenir o coronavírus”, apontou.

Relativamente à exposição, que também se realiza anualmente, dedicada ao massacre de Tiananmen, que não foi autorizada pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), Jason Chao lembrou que o organismo deu duas justificações: inicialmente, o IAM alegou falta de competências para dar autorização à exposição; depois, justificou com a prevenção epidémica. O democrata de Macau, que está a estudar no Reino Unido, teme que, mesmo que no próximo ano não haja epidemia, o IAM possa usar o argumento da falta de competências para não dar o aval à exposição nos próximos anos. “Em geral, vemos que está a haver uma erosão dos direitos e liberdades, e as autoridades de Hong Kong e Macau estão a transformar as medidas de prevenção do coronavírus numa arma para reprimir os direitos civis”, afirmou o activista pró-democracia.

Jason Chao também comentou a lei de segurança nacional que Pequim vai elaborar para Hong Kong, destacando a futura criminalização e proibição de organizações ou órgãos políticos da região estabelecerem ligações a organizações estrangeiras. Segundo Chao, “estas actividades ainda são, em teoria, legais” em Macau e Hong Kong. “Parece que o Governo chinês quer criminalizar este tipo de acções, entre activistas de Hong Kong e políticos dos Estados Unidos e Europa. O Governo de Macau pode seguir o exemplo”, afirmou o democrata, frisando: “Acho muito previsível que o Governo de Macau siga o que quer que seja que o Governo chinês coloque na lei de segurança nacional de Hong Kong”. “O Governo chinês impõe medidas mais repressivas em Hong Kong e prevemos que o Governo de Macau siga esses desenvolvimentos”. Recorde-se que Macau já tem uma lei de segurança nacional desde 2009, mas o Executivo já fez saber que quer actualizá-la.

Para o activista, o princípio “Um País, Dois Sistemas” acabou em 2014, por altura do movimento “Occupy Central”, em Hong Kong. Na altura, disse, o fim do princípio idealizado por Deng Xiaoping não foi evidente. “Mas agora a violação desse princípio é mais evidente e violenta”, considera.

ONU deverá entregar relatório à China até final de Julho

Jason Chao adiantou ontem, na videoconferência, que, de acordo com o plano inicial, a Organização das Nações Unidas (ONU) deverá apresentar à China um relatório com as suas preocupações face aos direitos humanos em Macau no final de Julho. Porém, os constrangimentos provocados pelo coronavírus poderão adiar a apresentação do documento, indicou o coordenador do Macau Research Group, que, juntamente com a Associação Novo Macau, enviou, no início do mês, um relatório ao Comité de Direitos Humanos das Nações Unidas, elencando violações ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos em Macau. Na sessão de ontem, Jason Chao explicou que esta ainda é uma fase preliminar. Depois, o comité vai decidir quais as questões a apresentar a Pequim, relativas a Macau. Jason Chao e a Novo Macau apresentaram a sua compilação de preocupações a 4 de Maio.

Ontem, Jason Chao destacou as preocupações relativas ao sistema de reconhecimento facial, dizendo que a tecnologia “é só um substituto para vigiar manualmente as pessoas”. “Nós pedimos ao comité para ter atenção a esta questão”, afirmou. Outra preocupação tem a ver com a justiça e a pré-selecção de juízes chineses em casos de segurança nacional. O relatório que seguiu no início do mês para a ONU sugere que Macau clarifique os critérios de selecção dos magistrados.

Gabriel Tong também apresentou um relatório junto do Comité dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Jason Chao disse que o relatório do director da Faculdade de Direito da Universidade de Macau “não é mau”, mas “falta-lhe a profundidade que eu esperaria dele enquanto professor de Direito”. O activista também criticou um outro relatório submetido à ONU por parte da Federação de Juventude de Macau, questionando: “Qual é o objectivo de submeter um relatório que não levanta questões para o comité dos Direitos Humanos? Não faz sentido”.

