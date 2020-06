Hong Kong com quarentenas obrigatórias até 7 de Julho

Os residentes de Macau vão estar sujeitos a 14 dias de quarentena à chegada a Hong Kong pelo menos até 7 de Julho, disse ontem o Governo da antiga colónia britânica. A medida foi anunciada em conferência de imprensa pela secretária para a Saúde, Sophia Chan, após uma reunião do Conselho Executivo. Na mesma conferência foi também anunciado o alargamento da proibição de entrada a visitantes estrangeiros por mais três meses, até 18 de Setembro, enquanto que as medidas de distanciamento social, que proíbem concentrações com mais de oito pessoas, foram estendidas por mais duas semanas, até 18 de Junho.

Na mesma conferência, Carrie Lam acusou os EUA de terem “dois pesos e duas medidas” na resposta aos tumultos no país e alertou que eventuais restrições a Hong Kong só vão causar dano a Washington. A Chefe do Executivo disse que Washington daria “um tiro no pé”, denunciando a resposta do Governo de Donald Trump aos tumultos nos Estados Unidos contra a brutalidade policial, o racismo e a desigualdade social. “Vimos com mais clareza nas últimas semanas os dois pesos e duas medidas que estão a ser aplicados”, disse Carrie Lam aos jornalistas. “Você sabe que existem tumultos nos Estados Unidos e vemos como os governos locais reagiram. Já com Hong Kong, quando temos tumultos semelhantes, vemos a posição que eles adoptaram”, argumentou a governante.

O chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, acusou ontem a China de “amordaçar o povo de Hong Kong”, ao proibir a vigília anual no território em memória da repressão em Tiananmen. “Está a começar. Já”, lamentou Pompeo, na sua conta da rede social Twitter, dizendo que vê na decisão de Pequim a prova do abandono do modelo “um país, dois sistemas”, que deveria garantir a autonomia de Hong Kong. “Pela primeira vez em 30 anos, as autoridades de Hong Kong recusaram a vigília de Tiananmen. Para quem duvida das intenções de Pequim, trata-se de amordaçar o povo de Hong Kong, privando-o de qualquer escolha, como acontece aos residentes do resto da China”, escreveu o secretário de Estado norte-americano.