Agnes Lam sugere medidas de apoio para regresso dos residentes retidos no exterior

A deputada entregou uma petição ao Governo para pedir apoio para os residentes que regressarem a Macau neste início de Junho, através de medidas como a isenção da apresentação do resultado negativo do teste de ácido nucleico. A carta juntou as assinaturas de 80 residentes retidos no exterior, na sua maioria estudantes.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Agnes Lam apelou ao Governo, numa petição remetida a Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, no dia 1 de Junho, que facilite o regresso a Macau dos residentes que pretenderem voltar neste início de Junho. Na carta, que reuniu, até ao dia de entrega, um conjunto de 80 assinaturas de residentes retidos no estrangeiro, bem como casos de urgência, a deputada sugeriu às autoridades uma série medidas, incluindo que estes fiquem isentos da apresentação do resultado negativo do exame de ácido nucleico. Agnes Lam sugere ainda que sejam disponibilizados transportes no Aeroporto de Hong Kong para encaminhar os residentes, de modo a realizarem a quarentena em Macau.

A deputada referiu que tem recebido pedidos de ajuda vindos de residentes que se encontram no exterior e dos seus familiares em Macau. Segundo um inquérito realizado com esses residentes através de internet, Agnes Lam adiantou que, 80% dos 80 que assinaram a carta são estudantes universitários, cerca de 40% desses têm entre 19 e 22 anos. Já 10% dos inquiridos são estudantes do ensino secundário, com idades entre os 14 e os 18 anos. A maior parte deles está retida nos Estados Unidos e Reino Unido, enquanto os restantes permanecem em vários países, como Austrália, Nepal, Paquistão e Portugal.

Agnes Lam afirmou que a apresentação do resultado negativo do teste de ácido nucleico, exigido no embarque, dificulta o regresso dos residentes. No caso dos Estados Unidos, disse a deputada, os hospitais reservam os exames só aos sintomáticos. “Não há outras organizações que lhes disponibilizem [testes de ácido nucleico]”, explicou ao PONTO FINAL, acrescentando que “se [o Governo] não interromper temporariamente essa medida, não podem voltar, mesmo com bilhetes de avião”.

Assim, Agnes Lam sugeriu ao Governo que dispense a apresentação obrigatória do exame, permitindo que os residentes procedam, só depois de regresso, à realização do teste e à quarentena em locais designados. Segundo os resultados do inquérito, realizado pela deputada, mais de 90% apoia essa medida.

Enquanto o Governo planeia lançar medidas, já em meados de Junho, para auxiliar o regresso dos residentes retidos no exterior – anúncio que Agnes Lam comentou positivamente -, a deputada assinalou que muitos residentes já tinham marcado voos para voltar no início do mês. “Alguns deles iriam voltar nos dias 2, 3 de Junho. Mas agora não conseguiram regressar. E dizem que já não há mais bilhetes até Agosto”, disse ao PONTO FINAL.

Segundo as autoridades de Hong Kong, os serviços de escala de voos foram retomados desde 1 de Junho. No caso dos residentes que voltarem no início do mês, através do Aeroporto Internacional de Hong Kong, Agnes Lam sugeriu ao Governo para disponibilizar voos ou barcos especiais para os encaminhar para Macau e realizarem quarentena colectiva, no Centro Clínico de Alto de Coloane ou em hotéis, recorrendo ao mesmo “sistema fechado” anteriormente aplicado, no dia 15 de Abril.

Na petição, Agnes Lam referiu-se também aos pedidos de ajuda que recebeu de residentes retidos no Nepal. Tendo em conta o plano de as autoridades de Hong Kong fretarem um voo para retirar os seus residentes no Nepal, a deputada sugeriu ao Governo para coordenar com as autoridades vizinhas, de forma a que os residentes de Macau possam voltar através de voos fretados por Hong Kong. “Desde que o Governo apresente um pedido, isso é viável”, assinalou a deputada, explicando a necessidade de reforço de coordenação entre as autoridades. “É preciso um acto oficial. Se os residentes pedirem ajuda sozinhos, é difícil concretizar isso”.

Caso não seja possível aplicar essas medidas, Agnes Lam pediu às autoridades para prestarem apoio e acompanharem cada situação dos residentes que, por remarcação de bilhetes de voos, tiverem de permanecer no estrangeiro. “Há estudantes que, por ter terminado o prazo de residência e seguro médico, têm de ficar em hotéis agora. Além do risco de infecção, eles estão preocupados com os custos que isso implica, pois não sabem quando é que podem voltar”, revelou a deputada.

Segundo os resultados do inquérito, os problemas principais que esses residentes estão a enfrentar estão relacionados com alojamento (56.3%), despesas (36.6%), seguro médico (16.9%) e expiração de visto (15.5%). “Há pessoas que enfrentam problemas como falta de produtos de prevenção de epidemia e pressões psicológicas. Até houve uma residente que deu à luz no estrangeiro e está preocupada com os cuidados do bebé e a questão do bilhete de identidade”.