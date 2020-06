Proibição de “mini vigílias” leva Novo Macau a recorrer ao TUI

A Associação Novo Macau entregou ontem ao Tribunal de Última Instância (TUI) o recurso contra a decisão do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) de proibir reuniões até cinco pessoas para assinalar o 4 de Junho, noticiou a Rádio Macau. No recurso apresentado ontem, a Novo Macau defende que o parecer dos Serviços de Saúde não é vinculativo, e que o CPSP “ultrapassou o poder dado pela lei ao Chefe do Executivo” para tomar medidas especiais em situações de emergência. A Novo Macau acrescenta ainda que a proibição deve ser o último recurso, pelo que a decisão da polícia é “desproporcional”, frisando ainda que a legislação sobre o controlo de doenças não legitima a não autorização de reuniões.

A associação pró-democracia, recorde-se, fez um requerimento para realizar “mini vigílias”, juntando até cinco pessoas, em memória das vítimas do massacre de Tiananmen, mas o CPSP rejeitou o pedido. A decisão das autoridades foi revelada na passada quinta-feira e divulgada na página de Facebook da Associação Novo Macau.

O CPSP justificou a decisão com o facto de a mesma iniciativa ter atraído 370 pessoas no ano passado, e por não estar totalmente garantido que não existem pessoas infectadas em Macau com o novo coronavírus. As autoridades recorreram ainda aos Serviços de Saúde para sustentar a decisão de proibição, considerando que as concentrações de pessoas podem vir a prejudicar o trabalho de prevenção que tem vindo a ser feito até agora.

A proposta da Novo Macau visada fazer reuniões até cinco pessoas em diferentes pontos da cidade, como o Largo da Santa Casa da Misericórdia, Largo de São Domingos, Largo da Sé, e Largo do Pagode do Bazar.