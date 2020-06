Macau foi exemplo para o sucesso de lar do Porto no ataque à Covid-19

Comprou máscaras e gel desinfectante antes de a maioria o fazer. Antecipou o cancelamento das visitas e adiou a retoma, e, pelo meio, pôs um motorista da Uber a transportar os funcionários. Graça tem duas casas de repouso no Porto, e usou a experiência que viver na RAEM lhe dá para poder responder rapidamente e com sucesso à pandemia. Até ao momento, não teve nenhum utente infectado com a Covid-19.

Os lares de idosos valem um terço das mortes por Covid-19 em Portugal, e o Norte é a região onde se registou a maior parte das vítimas do novo coronavírus. Mas no Porto há duas casas de repouso que usaram o exemplo de Macau para, até ao momento, passar pela pandemia sem registar qualquer caso de infecção. A distância de mais de 11 mil quilómetros foi encurtada por Graça Morais, que é proprietária dos espaços, e que está há vários anos a viver na RAEM, onde trabalha como jurista no Comissariado Contra a Corrupção (CCAC).

Graça não tem dúvidas de que a actuação das autoridades em Macau foi essencial para que se antecipasse às determinações da Direcção-Geral de Saúde em Portugal, e assim pudesse evitar que os dois lares − com capacidade para 18 utentes, um na zona da Foz e o outro na Avenida Antunes Guimarães − fossem vítimas da Covid-19.

“Macau foi muito importante para o que fiz nos lares do Porto. Aqui no território, o sucesso deveu-se ao rigor das autoridades e das pessoas”, assume ao PONTO FINAL a proprietária da Casa de Repouso Jardim da Foz, conhecida como “Casa do Anjo”. Os idosos que ocupam os dois lares têm entre os 62 e os 97 anos.

No final de Janeiro, quando o vírus dava os primeiros passos em Macau, a jurista viaja para Portugal. Ao ver o que se passa na RAEM, mal chega a Portugal compra múltiplas caixas de máscaras e encomenda álcool gel em grandes quantidades.

Se em Macau o uso das máscaras e a medição da temperatura já eram medidas banais, em Portugal estavam longe de o ser, e a experiência vivida fez com que fosse lesta a ser precavida e a estar um passo à frente.

“Comecei a pensar que era necessário tomar algumas precauções, e comprei máscaras. No fim de Janeiro, início de Fevereiro, ainda consegui comprar caixas de 50 unidades com alguma facilidade, a 4,90 euros, nas farmácias. Mas falei com os meus fornecedores que vendem os artigos para os lares, e máscaras já não tinham. Diziam que estavam a mandá-las para Macau”, relembra a dona dos lares, ambos há mais de vinte anos abertos ao público.

Vírus longe, mas cada vez mais provável

Apesar de estar em Portugal à época, ia seguindo tudo o que se passava em Macau, e não tinha dúvidas: “Era cada vez mais possível que o vírus chegasse a Portugal”. Teve alguma resistência da directora técnica, que lhe disse que as famílias iam reagir com desagrado ao aperto das regras. A mesma directora técnica perguntava-lhe se tinha a certeza de que queria apertar as normas, porque o perigo em Portugal ainda não o parecia justificar, mas Graça foi firme. Frequentemente tinha de responder: “Sim, isto é o que se está a passar em Macau”.

O regresso à RAEM, em Fevereiro, só reforçou o que já pensava. “Quando cheguei, fiquei em casa de quarentena, e isso fez com que tivesse ainda mais consciência daquilo que tinha de fazer nos lares”, assume. Já nessa altura pensou em limitar as visitas, o que só viria a fazer um mês depois, ainda assim, antes das autoridades de Saúde em Portugal o determinarem.

“Quase todos concordaram, mas ficaram muito tristes. Houve um ou dois que não aceitaram, porque eram medidas muito drásticas. Sentiram muito a falta das famílias. Tive que impor a autoridade e as pessoas foram-se adaptando”, reflecte. Alguns ainda tentaram contornar, indo até à porta do lar ou até ao jardim interior. “Viam os familiares à janela, quando estava bom tempo”, afiança.

Mas esta não foi a medida mais difícil que teve de tomar. Essa foi, sem dúvida, a de ter de colocar todos os idosos numa das casas, e deixar a outra vaga para a eventual necessidade de uma quarentena. A estratégia foi muito útil, porque duas idosas precisaram de ser assistidas em hospitais da região – não tendo os casos a ver com a Covid-19. Por precaução, quando saíram do período de internamento, foram para a casa que estava desocupada. “A Segurança Social não gosta, porque temos coimas se tivermos um utente a mais. Mas eu pensei que se a Covid-19 chegar a Portugal será como um ‘estado de necessidade’. Tenho que conseguir salvaguardar os utentes”, defende.

Uber para evitar multidões dos transportes

Outro dos problemas de gestão estava relacionado com os que trabalham no auxílio aos idosos. São 11, no total das duas casas. A maioria tem filhos pequenos e não era viável tê-los a trabalhar por períodos longos. “O principal problema que pensei que ia ter era com os funcionários. É um ramo em que é muito difícil contratar pessoas. Comecei a pensar que seria difícil gerir, porque há as folgas, a rotatividade”, explica.

Outra questão de complicada resolução era a das deslocações de casa para o trabalho. Se muitos tinham carro próprio, havia alguns que vivem em zonas como Matosinhos e Maia, e que era necessário evitar que andassem de transportes públicos − um possível foco de contágio. Solução? Os serviços de um condutor da Uber, a quem Graça confia as viagens na região quando está em Portugal. “Era sempre o mesmo carro, o mesmo motorista e com desinfecções entre utilizações”, enumera a proprietária dos lares no Porto.

A jurista conta ainda que tomou outras medidas de precaução em relação aos que trabalham nas duas casas: a entrada passaria a ser feita por apenas uma porta, todas as outras seriam fechadas, e a roupa que era usada no interior dos lares já de lá não saía.

Todas estas decisões tiveram como resultado “0”. Não houve infectados, quer entre idosos, quer entre trabalhadores. Todas as precauções eram poucas, e Graça relembra o caso de uma das funcionárias que esteve constipada. Na altura, o teste de despiste não estava tão disseminado no país, e não era fácil conseguir fazê-lo. A opção foi esta ficar em casa, durante 15 dias, numa quarentena preventiva. No espaço dos lares, além das funcionárias, apenas uma enfermeira que acompanha os utentes teve permissão para entrar. A fisioterapia, por exemplo, foi cancelada neste período.

Futuro com cautelas

Apesar dos bons resultados, até ao momento, Graça Morais não desarma e não baixa a guarda. Assume que, até agora, tudo tem corrido bem, mas se há batalhas que foram vencidas, a guerra ainda não chegou ao fim. Por isso, a cautela e a prevenção continuam a ser palavras de ordem. Em Portugal, o Governo decidiu que as visitas aos lares de idosos pudessem ser retomadas a 18 de Maio. Graça preferiu esperar para ver. Isto apesar da “chuva de telefonemas” que recebeu de familiares com desejo de ver os entes queridos.

“A vontade de as pessoas se abraçarem é muita”, reconhece. Mas Graça Morais aponta para o início de Junho, de forma a poder preparar tudo e ter uma sala em que esses encontros possam ocorrer com toda a segurança. Ainda está à procura do espaço ideal da casa. “Quero encontrar um local que seja grande e que permita as pessoas estarem bastante distanciadas umas das outras”, explica.

Ainda assim, mesmo depois da retoma, vai pôr algumas limitações à normalidade: apenas uma visita de manhã e outra de tarde, com a duração de meia hora, e que terminam às 17h00.