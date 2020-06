Livraria Portuguesa lança projecto “Editora do Mês” com livros a preço reduzido

A partir de Julho, a Livraria Portuguesa vai dar início ao projecto “Editora do Mês” e disponibilizar, durante um fim-de-semana, uma série de títulos de uma editora portuguesa ao preço de venda ao público em Portugal, sendo que será aplicada a taxa de conversão do próprio dia da compra. De acordo com o comunicado da Livraria Portuguesa, o mês de Julho será dedicado à editora Gradiva, que inclui no seu catálogo autores como Francis Fukuyama Henry Kissinger, João Lobo Antunes, Eduardo Lourenço, Michael Cunningham, Umberto Eco, Carl Sagan ou Stephen Hawking.

“A cada mês, seleccionaremos um conjunto de títulos de uma editora portuguesa e, durante um fim-de-semana, poderá adquirir esses livros na Livraria Portuguesa ao preço de venda ao público em Portugal (será aplicada a taxa de conversão do dia)”, indica a mesma nota. Para beneficiar dos mesmos preços que se praticam em Portugal, as encomendas “terão de ser efectuadas até ao próximo dia 10 de Junho – e depois, para as editoras seguintes, até ao dia 10 de cada mês”, pode ler-se no comunicado.

A Livraria Portuguesa disponibilizou ainda o catálogo online da editora e assegurou que os compradores vão ter a oportunidade de encomendar qualquer livro que não conste na lista apresentada, desde que preencham um formulário online. “Caso pretenda adquirir um livro da editora do mês que não conste da nossa lista, pode consultar o catálogo online da editora (cf. formulário online) e indicar o livro pretendido na secção Notas do nosso formulário de encomenda”.

Na lista de livros online da editora Gradiva constam, neste momento, 191 títulos, com destaque para os títulos do historiador de literatura portuguesa António José Saraiva e do astrónomo e astrofísico norte-americano Carl Sagan. Para os mais novos, há uma grande variedade de banda desenhada, nomeadamente a série Calvin & Hobbes, de Bill Watterson, as séries sobre mitologia e história de Luc Ferry ou o Logicomix de Christos Papadimitriou e Apostolos Doxiadis.