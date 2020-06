Leong Sun Iok sugere flexibilidade no uso dos vales de saúde

O deputado da FAOM inquiriu o Executivo, em interpelação escrita, sobre a possibilidade de ampliar a aplicabilidade dos vales de saúde, para que os residentes possam usá-los na aquisição de seguros médicos. Leong Sun Iok propôs também a colaboração com hospitais da Grande Baía, para reduzir os tempos de espera no âmbito dos cuidados de saúde diferenciados.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita de Leong Sun Iok, remetida ao Governo a 20 de Maio, o deputado pediu às autoridades para expandir a abrangência dos vales de saúde, de modo a que os residentes possam aproveitá-los para a aquisição de seguros de saúde e internamentos, por exemplo. Para reduzir o tempo de espera dos utentes no atendimento, no âmbito de cuidados de saúde diferenciados, o deputado da Federação das Associações dos Operários de Macau sugeriu ainda a colaboração com instituições clínicas da Grande Baía.

O deputado adiantou que, apesar da actual abrangência do sistema de seguros de saúde de Macau, uma grande parte dos residentes, incluindo os trabalhadores de empresas particulares, donas de casa, estudantes universitários, não figuram entre os beneficiados. “No caso de operações de cuidados de saúde diferenciados e internamento no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), eles têm de pagar as despesas”, explicou, acrescentando que, “caso os seus familiares sofram acidentes ou doenças graves, a sua família pode enfrentar risco de pobreza por causa do enorme valor de despesas no tratamento médico”.

Para os residentes que não estão qualificados para o acesso gratuito aos cuidados de saúde, disse o deputado, uma das medidas a que recorrem é a aquisição de seguros de saúde. Em Outubro do ano passado, o Governo anunciou que ia encarregar a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau para realizar o “Estudo do Sistema de Seguros Médicos de Macau”, projecto que visa promover a participação dos residentes no sistema de seguros de saúde locais. Uma das propostas do relatório do estudo, explicou o deputado, é o lançamento de “vales de seguro”, como uma medida suplementar para incentivar os particulares à adesão voluntária aos seguros clínicos.

Face a essa questão, Leong Sun Iok perguntou às autoridades se vão ampliar a abrangência dos vales de saúde, de forma a que seja aplicada a aquisição de seguros para tratamentos médicos, internamento e doenças. “O Governo pode fornecer descontos no imposto profissional, para que os residentes adquiram voluntariamente esse seguro?”, perguntou ainda.

Relativamente aos serviços de cuidados de saúde diferenciados, Leong Sun Iok assinalou também questões como o período extenso de espera nos serviços de atendimento, bem como o “desenvolvimento limitado” desses serviços clínicos, que disse dever-se à “escala pequena de população e ao número reduzido de casos”.

“Na procura de atendimento médico que seja oportuno e melhor, alguns dos pacientes optam – nem que implique empréstimos – por se dirigirem a instituições médicas no interior da China e Hong Kong”, revelou o deputado. Desta forma, Leong Sun Iok perguntou: “Que medidas as autoridades vão tomar para assegurar a qualidade dos cuidados de saúde e a redução do tempo de espera para o atendimento?”

No caso dos que correspondem às condições dos serviços clínicos, esses residentes podem, com as indemnizações de seguro, ter a opção de, além do CHCSJ, receber tratamentos médicos em instituições de saúde privadas da cidade ou de outras zonas. Na opinião do deputado, isso pode servir como uma “triagem indirecta”, de forma a que os recursos médicos do CHCSJ possam beneficiar os residentes que não têm essas condições.

Assim, Leong Sun Iok perguntou: “além de optimizar a infra-estrutura clínica da cidade, as autoridades vão considerar a colaboração transfronteiriça com os hospitais avançados da Grande Baía? Dado o consenso dos utentes, pode encaminhar uma parte dos doentes para essas instituições clínicas, com vista a reduzir o tempo de espera no atendimento [nos hospitais locais]?”