Entre luz e movimento, Kou Tak Leong molda o espaço através do tempo

Depois de participar em várias exposições colectivas, o artista de Macau, radicado em Taiwan, inaugurou ontem em Taipé a primeira exposição individual, com quatro instalações. Em “In Your Own Time”, Kou Tak Leong aproveita a reabilitação de um edifício com 50 anos para dar seguimento ao seu trabalho sobre luz, espaço e movimento.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A exposição “In Your Own Time”, de Kou Tak Leong, inaugurou-se ontem, no centro comercial Lightwell, em Taipé, com quatro instalações do artista de Macau, radicado em Taipé há uma década. A mostra conta com os últimos trabalhos de Kou Tak Leong, nomeadamente uma intervenção num poço de luz de um edifício com 50 anos, que reflecte uma variedade de cores no espaço de acordo com a posição do sol.

“O ser humano tentou sempre criar luz para si, para que tenha dias e noites diferentes, assim como vidas diferentes. Aqui, a luz não pretende ocupar a visão, mas sim tornar-se a coordenada que permite aos indivíduos criar experiências reológicas”, começou por dizer o artista de 29 anos ao PONTO FINAL, acrescentando que, no caso da sua instalação “Light Zone”, “quando a luz se move com o tempo no espaço, a experiência de percepção também muda de acordo com a posição do indivíduo no local”.

Depois de estudar Arquitectura em Taipé, Kou Tak Leong prosseguiu os estudos em Taiwan, com um mestrado em Artes Digitais e Novos Meios, tendo participado em várias exposições colectivas. Sobre a sua primeira exposição individual, o artista assinalou que procurou explorar o processo de “como a luz dá ênfase à forma do espaço”, no sentido de criar experiências reológicas no observador, num edifício com um poço de luz natural através de membranas ópticas instaladas numa parede. “Quando se muda o ângulo da perspectiva, as cores também mudam. Quando subimos o edifício, as cores vão-se alterando gradualmente de acordo com o movimento do observador. O movimento é o núcleo deste trabalho, e serve para enfatizar todo o percurso de luz em todos os andares do edifício”, explicou Kou Tak Leong, revelando ainda que a instalação irá permanecer no edifício nos próximos cinco anos.

Para além da instalação “Light Zone”, a exposição “In Your Own Time” conta também com outros trabalhos de Kou Tak Leong, nomeadamente instalações cinéticas e projecções de laser. “O meu trabalho envolve também a instalação cinética. Nesta exposição tenho uma instalação cinética alojada em todos os pisos do edifício, para ser apreciada durante o período nocturno. Durante o dia podemos sempre contar com a luz solar, mas quando o sol se põe as instalações cinéticas ganham outro destaque”, disse Kou Tak Leong, explicando depois o conceito por detrás das instalações “White Line” e “Coordinate Series – AC System”.

“Através da sobreposição, reflexão e projecção de laser e luz entre espaço e material, estes trabalhos são um esboço de um ambiente de autopercepção individual numa sociedade paisagística onde tecnologia e percepção competem entre si, sendo a luz uma interacção poética entre pessoas e objectos em que a medição do ambiente questiona ainda mais a percepção do espaço do espectador”, referiu Kou Tak Leong.

Na instalação “Quasi Land”, o artista aprofundou o conceito de espaço e tempo e a dependência da tecnologia na interacção humana. “Tento trazer o tempo para trás e para a frente, para o futuro. Nos tempos que correm, algumas partes dos nossos corpos já estão um pouco dependentes da tecnologia. Procuro a emoção de movimentos enclausurados no nosso corpo, que não podem ser substituídos pela tecnologia. O meu trabalho é focado nessa exploração”, apontou o artista.

A exposição de Kou Tak Leong está aberta ao público até 31 de Julho no centro comercial Lightwell, localizado num beco perto da estação de metro de Zhongshan, em Taipé. Questionado sobre o futuro, o artista de 29 anos admitiu que gostaria de expor o seu trabalho pela primeira vez em Macau. “Nunca tive uma exposição em Macau e obviamente que gostaria de expor na terra onde nasci, nomeadamente no Festival de Luz”, confessou Kou Tak Leong, que participou no Yuejin Lantern Festival 2019 em Tainan, no Sul de Taiwan, e no evento “Nuit Blanche”, em Taipé, com a instalação “Quasi Land”.