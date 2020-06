Centros de reabilitação reabrem, de forma gradual, a partir de 8 de Junho

A partir da próxima segunda-feira vão reiniciar actividade, gradualmente, os centros de serviços para idosos e centros de reabilitação, anunciou ontem o IAS. Inês Chan, representante da DST, adiantou que o Governo planeia disponibilizar um transporte especial para os residentes que voltarem, na segunda quinzena de Junho, através do Aeroporto Internacional de Hong Kong. O representante do São Januário assinalou que ainda são necessárias negociações entre as autoridades de Macau e regiões vizinhas para a reabertura das fronteiras, que será faseada.

Hoi Va Pou, vice-presidente do Instituto de Acção Social (IAS), anunciou que, a partir do dia 8 de Junho, vão reabrir de forma faseada os centros de serviços para idosos e centros de reabilitação. A responsável adiantou ainda que, durante este mês, as creches estão isentas de tarifa. Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), avançou que o Governo planeia disponibilizar transporte especial para encaminhar do Aeroporto Internacional de Hong Kong os residentes que estão previstos regressar na segunda quinzena deste mês.

Segundo a representante do IAS, a partir da próxima segunda-feira, retomam, em serviços limitados, seis centros de cuidados especiais diurnos para idosos, e cinco centros de formação para deficientes mentais. No dia 22 de Junho, vão reabrir oito centros de serviço de reabilitação de doença mental e centros de reabilitação para deficientes físicos. As autoridades afirmaram que os centros vão contactar os utentes e os seus familiares.

Nas primeiras duas semanas, os centros de serviço vão acolher diariamente, no máximo, 30% dos utentes, para receberem serviços de apoio e cuidados básicos. Na terceira e quarta semanas, será permitido o regresso de 50% dos utentes, sendo que o número vai aumentando até regressar ao normal, consoante a situação do retomar do funcionamento dos centros.

Hoi Va Pou disse que o IAS ajudou, conforme as indicações dos Serviços de Saúde, esses centros de serviço com a preparação da reabertura, incluindo as orientações técnicas de funcionamento e a realização de testes de ácido nucleico aos funcionários. Entretanto, a responsável aconselhou aos familiares dos utentes que, caso as condições lhes permitam, esses indivíduos permaneçam em casa e não regressem aos centros.

Em relação às creches financiadas, que se encontram suspensas desde Janeiro, a vice-presidente do IAS adiantou que a isenção da tarifa continua no mês de Junho. Revelou ainda que, actualmente, as autoridades estão a recolher opiniões dos encarregados das crianças que frequentam essas creches, com o objectivo de disponibilizar “medidas de simpatia” que correspondam às necessidades. Caso sejam implementadas as “medidas de simpatia”, para as quais o IAS disse receber o apoio da maioria das creches subsidiadas, será exigida a realização de exame de teste ácido aos funcionários das creches, as quais irão cobrar um custo “conforme os serviços e as orientações em concreto”. De momento, afirmou Hoi Va Pou, não há um novo horário para o retomar do funcionamento das creches, previsto para Julho.

Na conferência de imprensa, a representante da DST revelou que o Governo vai lançar medidas de recolha dos residentes que voltarem na segunda quinzena de Junho. Após o regresso a Macau, esses residentes, que tiverem chegado ao aeroporto individualmente, serão sujeitos a 14 dias de quarentena. “O plano de transporte não vai ser exactamente igual ao anterior. Envolve cinco a seis departamentos de Macau e vários órgãos das autoridades de Hong Kong”, revelou Inês Chan, afirmando que serão anunciados mais pormenores no futuro.

REABERTURA DE FRONTEIRAS AINDA SUJEITA A NEGOCIAÇÕES

Questionado sobre se recentes casos de infecção podem afectar as medidas de alívio relativas à circulação nas fronteiras entre Macau, Hong Kong e Guangdong, Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, assinalou que ainda são necessárias muitas negociações e o consenso entre as três autoridades, e que a realização de reabertura das fronteiras tem de ser faseada. “Não é uma questão tão simples. Para já, é difícil analisar a influência dos casos de infecção em Hong Kong. Por isso, pedimos a paciência dos residentes”, disse. “Os cidadãos devem ter a expectativa de que, no futuro, o reinício da abertura das fronteiras deve ser faseado. Só determinadas pessoas que reúnem as condições é que podem circular. Não vai poder toda a gente circular livremente. Isso não vai acontecer”, salientou o clínico.

Lo Iek Long confirmou que ontem foi o 54º dia sem novos casos confirmados, referindo que quatro pessoas, em fase de recuperação, estão sob observação no Centro Clínico do Alto de Coloane. Segundo informou Inês Chan, estão registados 174 quarentenados na Pousada Marina Infante.