Advogados acusam forças policiais de impedirem acesso a arguidos

A Associação dos Advogados de Macau emitiu, na passada sexta-feira, uma circular em que denunciava restrições ao exercício do mandato forense por parte de magistrados e funcionários da Polícia Judiciária. Ao PONTO FINAL, João Manuel Vicente e Pedro Leal confirmam as práticas das polícias e explicam que, muitas vezes, os agentes tentam impedir o acesso aos arguidos que estão a ser interrogados.

Há advogados que têm tido dificuldades no relacionamento com magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e funcionários da Polícia Judiciária (PJ), que se materializam na imposição de restrições e impedimentos ao exercício do mandato forense. A denúncia foi feita numa circular da Associação dos Advogados de Macau (AAM), tornada pública na passada sexta-feira. Ao PONTO FINAL, Pedro Leal afirmou que, apesar de não ter motivos de queixa dos magistrados, os polícias “não respeitam” a actividade dos advogados, e João Manuel Vicente contou que já o tentaram impedir de aceder a um cliente. “O amor às liberdades não existe”, afirmou Vicente. A este jornal, a PJ respondeu às acusações, dizendo que as investigações “são feitas de acordo com a lei”.

Na circular, publicada no site da AAM na sexta-feira, lê-se: “Foi dado conhecimento à direcção de que alguns colegas têm tido, por vezes, dificuldades no relacionamento com magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, funcionários da Polícia Judiciária e com outros operadores judiciários”. Essas dificuldades, diz a associação liderada por Jorge Neto Valente, têm a ver com a imposição de restrições e impedimentos ao exercício do mandato forense, “obviando à legítima protecção dos interesses dos seus clientes”.

A associação diz que, porém, não tem recebido queixas dos advogados envolvidos. Assim, a AAM pede aos advogados a quem tenham sido impostas restrições ou impedimentos no exercício do mandato forense ou negada a prática de actos de procuradoria que informem a direcção da associação para que esta possa “diligenciar pelas medidas necessárias à protecção dos advogados no exercício da profissão”. O PONTO FINAL tentou obter mais esclarecimentos junto de Jorge Neto Valente, presidente da associação, mas sem sucesso, já que o causídico esteve incontactável durante o dia de ontem.

POLÍCIAS “NÃO RESPEITAM” ADVOGADOS

O advogado Pedro Leal esclareceu ao PONTO FINAL que não tem motivos de queixa de nenhum magistrado: “Não há magistrado nenhum que nos impeça de, quando os arguidos estão detidos, contactar com os indiciados ou ofendidos. Normalmente, os magistrados têm sempre uma postura que respeita a actividade da advocacia”. “Os únicos que não respeitam são os polícias”, afirmou, destacando os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), da Polícia Judiciária (PJ) e os agentes dos Serviços de Migração.

“Se nós conhecemos o polícia, ele faculta tudo, não tem problema nenhum. Se não conhecemos, andamos atrás dos arguidos, muitas vezes 48 horas, à espera de que eles dêem as informações que nós queremos”, explicou Leal, alegando ainda que os agentes da PJ omitem quando um arguido está a ser interrogado, para que o advogado não tenha acesso ao cliente. “Vamos ao edifício da PJ e ninguém nos dá informação nenhuma. Omitem tudo. Dizem: ‘Não, não está ninguém detido’. Depois de 48 horas, vai para o Ministério Público”.

“Eles pura e simplesmente fazem prova sem a presença do advogado”, alertou o causídico, dando um exemplo: “Obrigam as pessoas a assinar um papel em como podem fazer buscas em casa e revista. Nunca nenhum arguido pode negar a situação. Se estivesse lá um advogado, dizia: ‘Não senhor’”. Pedro Leal disse já ter apresentado várias queixas à Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau. O PONTO FINAL tentou contactar Leonel Alves, presidente da referida comissão, mas sem sucesso.

“CÓDIGO DE PROCESSO PENAL? ISSO É PARA OS TRIBUNAIS, NÓS AQUI NÃO APLICAMOS ISSO”

João Manuel Vicente também falou de “condicionamentos”, por parte de agentes da polícia, no acesso aos clientes dos advogados. O causídico contou um episódio que lhe aconteceu há cerca de cinco anos, quando ia ter com o seu cliente às instalações da PJ. “Disseram-me: ‘Não vai representar o arguido’”, recordou, acrescentando que a situação lhe suscitou um sentimento de “indignação total”.

Na situação em causa, segundo contou, João Manuel Vicente já tinha uma procuração para representar o arguido que ia ser interrogado, “era só uma questão de aceder ao senhor, que estava lá em cima, no 8.º ou 9.º andar”. “Ia começar o interrogatório, ele não renunciou à presença do advogado e tinha direito à presença de um advogado”, frisou. O agente da PJ, “um tipo com menos de 30 anos”, tentou impedi-lo de subir para representar o arguido. “É esta é a formação que estes tipos têm? O direito à escolha do advogado é inalienável e ninguém pode interferir nisso. Nenhum juiz ou nenhuma autoridade pode dizer que fulano pode ou não ser advogado de A ou B ou C, isso é o básico do básico”, reforçou. “Impus-me e evidentemente que subi”, lembrou.

Antes de subir, João Manuel Vicente citou o Código de Processo Penal e ouviu, da parte de um dos inspectores da PJ que o tentou barrar: “Código de processo penal? Isso é para os tribunais, nós aqui não aplicamos isso”. “Foi esta a expressão que foi utilizada directamente, que é uma barbaridade”, sublinhou.

Segundo o causídico, situações idênticas ocorrem com frequência. “Há situações que nós nem reportamos. Até acho que este pedido da associação [a AAM] faz algum sentido”, notou. Na opinião de João Manuel Vicente, as autoridades policiais não têm “vontade de cumprir o espírito da lei e respeitar os direitos processuais, as garantias e as liberdades”. “O amor às liberdades não existe, de facto”, afirmou.

DIFICULDADES NO ACESSO A ARGUIDOS E ATRASOS DOS MAGISTRADOS

Um outro advogado de Macau, que não se quis identificar, chamou a atenção para o mesmo aspecto: “Os advogados querem ir ver uma pessoa que está detida e a polícia pergunta pela procuração. E eles dizem: ‘Não tenho porque ele está detido’. E a polícia diz: ‘Sem procuração não pode falar com ele’. ‘Mas eu preciso de falar com ele para que ele me possa dar uma procuração’. ‘Não pode porque ele está detido’”, contou, notando que, assim, o arguido fica sem advogado.

No que toca às queixas relacionadas com magistrados, o mesmo advogado diz que podem ser de dois tipos: atrasos e de relacionamento. Segundo o causídico, muitos magistrados chegam atrasados às sessões, o que acaba por prejudicar a relação entre advogado e cliente, porque “os clientes às vezes não percebem que os advogados não reajam” aos atrasos do juiz. Por outro lado, “também há um grande problema de relacionamento, em que os juízes não percebem o papel do advogado. Interrompem constantemente e portanto toda a estratégia de defesa vai ao ar”.

Ao contrário dos outros advogados ouvidos pelo PONTO FINAL, Miguel Quental disse apenas que nunca teve problemas do género. “Não vou dizer que não existam, mas não tenho conhecimento de nenhum caso concreto”, referiu. Questionada pelo PONTO FINAL relativamente às acusações dos advogados, a Polícia Judiciária respondeu apenas que o organismo “não recebeu quaisquer queixas do género”. “As nossas investigações são feitas de acordo com a lei, e também temos directrizes para os nossos funcionários seguirem”, acrescentou fonte da PJ.