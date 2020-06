TUI reforça preocupações com a epidemia e nega provimento ao recurso de Au Kam San

O Tribunal de Última Instância (TUI) deu razão às autoridades policiais face à proibição da vigília que acontece anualmente em memória das vítimas do massacre de Tiananmen. O colectivo de juízes fez eco das preocupações do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e justifica a decisão com a pandemia do novo coronavírus. “A liberdade de manifestação e reunião em Macau estão a morrer”, afirma António Katchi.

André Vinagre*

O Tribunal de Última Instância (TUI) decidiu negar provimento ao recurso apresentado por Au Kam San a 21 de Maio relativamente à não autorização, por parte do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), da vigília em memória das vítimas do massacre de Tiananmen. No acórdão, conhecido na sexta-feira, o TUI socorre-se da pandemia para justificar a decisão. O colectivo de juízes diz ainda que não só a proibição do CPSP é legal como uma eventual autorização para a realização da vigília violaria a lei. Ao PONTO FINAL, Ng Kuok Cheong disse que a decisão “não foi uma surpresa” e Au Kam San referiu que o TUI “distorceu o objectivo da vigília”. António Katchi, constitucionalista, criticou o acórdão, explicando que o CPSP não tinha “carta branca” para decidir.

“Não tinha expectativas”, nota Ng Kuok Cheong, frisando o que já tinha dito: “É uma decisão política do Governo Central”. “Ainda assim, temos de insistir, passo a passo, de acordo com a lei, e fazer o que temos de fazer”, lamenta. Au Kam San, o presidente da associação que organiza a vigília há 30 anos, a União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia, diz que o acórdão “não tem justificação” e que “distorceu o objectivo da vigília”. O deputado democrata nota que a associação não espera manifestações de apoio do exterior. “Nem esperamos que, com mais pressão do exterior, o tribunal mude, e tenha um diferente acórdão. Com isso nós não concordamos”.

SERVIÇOS DE SAÚDE DERAM “SUPORTE TÉCNICO”

No acórdão, o TUI foca-se nas questões em torno do novo coronavírus e faz saber que o CPSP pediu um parecer aos Serviços de Saúde. Nesse parecer, as autoridades de saúde dizem que, apesar de não ter surgido um “fenómeno óbvio de transmissão comunitária em Macau”, “não é possível ter a certeza de que não há nenhuma pessoa infectada na comunidade”. Assim, “os Serviços de Saúde sugerem que, actualmente, todas as actividades de aglomeração relativamente maior de pessoas devam continuar a ser suspensas”. O TUI justifica que o parecer das autoridades de saúde deu “um suporte técnico em termos de saúde pública”.

O TUI admite que “o direito de reunião constitui, sem dúvida, um direito fundamental”. Ainda assim, lê-se no acórdão que, “mesmo que se trate de um direito fundamental de que gozam os residentes de Macau, o seu exercício não é absoluto nem de todo ilimitado”.

Ho Iat Seng não chegou a ordenar medidas especiais de emergência, no âmbito da lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis, que impusessem restrições à realização de eventos sociais, culturais, recreativos ou desportivos que impliquem aglomeração de pessoas. O TUI diz que não era necessário e que pode ser o CPSP a decretar tais medidas: “Uma coisa é a imposição de restrições aos eventos que impliquem a aglomeração de pessoas pelo Chefe do Executivo, outra é a não permissão da realização de reunião pelo comandante do CPSP. São dois regimes distintos”.

Opinião distinta tem António Katchi. “[O Chefe do Executivo] é o único, nos termos da lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis, que tem competência para decretar precisamente a suspensão da liberdade de reunião e manifestação com base em razões de saúde pública”, refere o constitucionalista, frisando que “só o Chefe do Executivo é que tem o direito de, ponderando os diversos valores, tomar essas medidas particularmente gravosas e excepcionais, que impõem um sacrifício grande aos direitos fundamentais”.

A lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis indica que todas as pessoas e entidades públicas e privadas “têm o dever de, nos termos legais, colaborar com as entidades competentes bem como cumprir as ordens e orientações por elas emitidas”. Katchi dá destaque ao excerto que diz “nos termos legais”, e assinala: “Não é uma carta branca ao CPSP ou a qualquer outra autoridade para fazerem tudo aquilo que considerem necessário ou conveniente para prevenir ou combater a propagação”.

“Mesmo que a polícia tivesse margem para tomar alguma decisão com base no parecer dos Serviços de Saúde, e independentemente de qualquer despacho do Chefe do Executivo, não era necessariamente para proibir a vigília, podia ser no sentido de estabelecer determinados condicionamentos ou limitações para a prossecução dos objectivos de saúde pública”, refere António Katchi, destacando que, “se o Chefe do Executivo não considerou necessário proibir reuniões e manifestações, então, isso é relevante, porque não achou que a situação justificasse chegar a uma tal medida tão lesiva dos direitos fundamentais”.

Por seu lado, o colectivo de juízes refere que “a decisão de não permitir a reunião, tomada pela entidade recorrida neste contexto, não viola as respectivas disposições legais”. E diz mais: “Pelo contrário, se o comandante do CPSP permitisse a realização da reunião, seria violado o disposto no artigo 3.º da Lei de Prevenção, Controlo e Tratamento de Doenças Transmissíveis, e desrespeitadas as orientações emitidas pelo órgão competente”. Artigo esse que versa sobre o referido dever de colaboração dos cidadãos e entidades públicas e privadas. “É exactamente ao contrário, o que eu digo é que viola a lei”, contrapõe António Katchi.

DECLARAÇÃO DE VOTO “SUMÁRIA” E “TÍMIDA”

Do colectivo de juízes do TUI fazem parte Song Man Lei, Sam Hou Fai e José Maria Dias Azedo. O último deixou uma declaração de voto: “Noto, porém, que no procedimento administrativo que culminou com a decisão recorrida se devia dar observância ao prescrito nos artigos 23.° a 25.° da Lei n.° 2/2004, alterada pela Lei n.° 8/2013 e pela Lei n.° 1/2016”. Os artigos em causa indicam que é o Chefe do Executivo a ordenar, através de um despacho publicado em Boletim Oficial, a aplicação das seguintes medidas especiais. Para Katchi, a declaração de voto do juiz português é “bastante sumária e até bastante tímida”. “[Dias Azedo diz que] deveria ter havido o tal despacho do Chefe do Executivo e depois não diz mais nada e não vota de vencido”, refere, indicando: “Ele faz uma observação que me parece inteiramente correcta, mas não retira daí nenhuma ilação”.

“A liberdade de manifestação e reunião em Macau estão a morrer”, afirma António Katchi, que acrescenta: “Parece ser uma nova normalidade que eles pretendem impor”. Na opinião do constitucionalista, o Governo pretende “que as pessoas se habituem ao facto de que já não se podem reunir livremente em espaços públicos e já não se podem manifestar livremente”.

*com Miguel Fan