Serviços de Saúde estudam novas recomendações para uso de máscaras

O arranque da 14.ª ronda de distribuição de máscaras arranca esta segunda-feira com o reinício das aulas no ensino primário. Os Serviços de Saúde anunciaram que estão a estudar medidas de outros países para apresentar novas orientações para o uso de máscara em Macau.

Eduardo Santiago

A coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, Leong Iek Hou, assumiu que os Serviços de Saúde estão a elaborar um estudo para a implementação de novas recomendações sobre o uso de máscara em Macau. A informação foi avançada durante a conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência de sexta-feira, onde Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, assinalou a importância de ajustes na venda de máscaras para crianças, na ronda anterior, devido ao reinício das aulas do ensino primário.

Apesar de Macau não registar novos casos de infecção por Covid-19 há mais de 50 dias, as autoridades de saúde ainda não sabem quando será possível terminar com a obrigatoriedade do uso de máscara. “Quanto à data de quando é que podemos tirar a máscara, constatámos que cada sítio, cada região, tem a sua consideração, e também nos diferentes cantos da cidade várias pessoas adoptam um comportamento diferente”, começou por dizer Leong Iek Hou, acrescentando que os Serviços de Saúde estão a elaborar um estudo para apresentar depois novas recomendações sobre o uso de máscara.

“Estamos a consultar diferentes instruções de vários países ou regiões para servir como referência de base para as nossas orientações. Estamos a elaborar instruções para dizer à população quais as circunstâncias em que devem e convém utilizar máscara assim como quando é que podem tirar a máscara. [O estudo] ainda está em elaboração e assim que estiver pronto iremos divulgar”, adiantou a clínica do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, assinalando que estes conteúdos serão depois adicionados às orientações.

Na antevisão da 14ª ronda do plano de fornecimento de máscaras aos residentes, Lo Iek Long explicou que não haverá alterações quanto ao local de venda e horários, e fez questão de frisar a importância da implementação de ajustes no fornecimento de máscaras infantis devido ao reinício das aulas do ensino primário. “Devido ao reinício das aulas, as crianças com idades compreendidas entre os 5 e 8 anos podem comprar até 10 máscaras infantis”, disse o médico adjunto da direcção do São Januário, frisando que “todos os alunos com idades compreendidas entre os 5 e 8 anos que frequentam estes níveis de ensino devem, diariamente, usar máscara na escola e devem trocá-las de acordo com a situação de uso”.

De acordo com a informação veiculada pelos Serviços de Saúde, os pais das crianças podem adquirir 10 máscaras infantis desde a 13ª ronda, ou, em alternativa, cinco máscaras de criança e cinco máscaras de adulto ou 10 máscaras de adulto. Em relação às crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 4 anos de idade, como ainda não foi definido o reinício das aulas, mantém-se a disponibilidade de aquisição de cinco máscaras infantis e cinco máscaras de adulto ou, em alternativa, 10 máscaras de adulto.

Completadas 13 rondas de fornecimento de máscaras, foram vendidos 76 milhões de máscaras. Lo Iek Long assegurou que o número de máscaras disponibilizadas pelo Governo corresponde à necessidade de toda a população, e deixou um apelo aos residentes para que “adquiram as máscaras tendo em conta a sua necessidade e a quantidade de máscaras que ainda possuem”. Lo Iek Long frisou também que “não há necessidade de se comprarem máscaras logo nos primeiros dois dias após o início do 14º plano, os residentes devem, acima de tudo, evitar aglomerações de pessoas e reduzir o tempo de espera”.

Em relação à situação dos testes de ácido nucleico, Lo Iek Long assinalou que, após a implementação dos testes de ácido nucleico no posto de Pac On e no posto do CHSCJ, “cerca de 10% das pessoas decidiram submeter-se ao teste relevante no CHCSJ e as restantes 90% optaram por se submeterem ao teste no Pac On”.