Governo distribui apoio pecuniário a trabalhadores do privado a partir de 16 de Junho

Cerca de 270 mil trabalhadores do sector privado vão receber apoio pecuniário do Governo na ordem das 15 mil patacas. O Conselho Executivo já concluiu o regulamento administrativo que estabelece os requisitos e as regras de atribuição de 6,67 mil milhões de patacas a trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais. A distribuição dos apoios governamentais aos trabalhadores do privado começa no dia 16 de Junho.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, anunciou no sábado, em conferência de imprensa, que as transferências do apoio pecuniário de 15 mil patacas a todos os trabalhadores do sector privado, com salários inferiores a 60 mil patacas, vão começar no dia 16 de Junho. O representante do Executivo revelou que o montante será depositado por transferência bancária em conta individual registada, e frisou que os trabalhadores que não estão inscritos como contribuintes, e falharam a declaração do imposto profissional entre 2017 e 2019, estão excluídos deste subsídio. No dia anterior, o Conselho Executivo concluiu o regulamento administrativo que estabelece os requisitos e as regras de atribuição e distribuição de 6.669.875.000 patacas por 274.616 trabalhadores, 7.040 profissionais liberais e 38.398 por estabelecimentos comerciais.

“Entre os diferentes beneficiários visados estão incluídos trabalhadores e profissionais liberais, a quem será atribuído um apoio no valor de 15 mil patacas desde que sejam residentes de Macau, reúnam os requisitos definidos e tenham registo de inscrição do imposto profissional no período entre 1 de Janeiro de 2019 e 31 de Março de 2020”, afirmou na sexta-feira o porta-voz do Conselho Executivo, André Cheong, após a conclusão do regulamento administrativo e respectiva publicação em Boletim Oficial.

O secretário para a Administração e Justiça explicou também que “os trabalhadores da Administração Pública e os trabalhadores que recebam a devolução da colecta do imposto profissional de 2018 com valor até 20 mil patacas” não estão abrangidos pela medida, mas que os “trabalhadores que não tenham declarado a sua inscrição no Imposto Profissional dentro do prazo legal, mas que reúnam os requisitos excepcionais previstos no referido regulamento administrativo” podem apresentar até 29 de Junho, junto da DSF, “o requerimento e os registos de transferência bancária ou títulos relativos ao pagamento da remuneração, acompanhado de outros documentos comprovativos”, nomeadamente o contrato de trabalho, o recibo de pagamento da remuneração, o registo de transferência bancária, o registo de assiduidade.

AS EXCEPÇÕES

Para além disso, o Governo abriu outras excepções para alguns profissionais sem declarações fiscais, nomeadamente taxistas, guias turísticos, arrendatários das bancas dos mercados e pescadores, a quem irá atribuir um apoio monetário de 10 mil patacas. “Há profissões que, por uma questão de costume ou hábito, ninguém faz a declaração de imposto profissional”, explicou André Cheong, citado pela Rádio Macau, assinalando depois algumas das imposições do Governo para atribuição dos subsídios a profissionais liberais e trabalhadores de estabelecimentos comerciais que tenham apresentado a declaração fiscal até 31 de Março de 2020. “Para salvaguardar o emprego dos trabalhadores, os profissionais liberais e os trabalhadores de estabelecimentos comerciais beneficiados deste plano, que tenham contratado trabalhadores, não podem cessar as suas actividades nem despedir sem justa causa os trabalhadores nos próximos seis meses a partir da data da entrada em vigor deste regulamento administrativo, sob pena da rescisão integral ou parcial das quantias de apoio pecuniário recebidas”.

Em relação aos operadores de estabelecimentos comerciais e aos profissionais liberais, o Governo irá conceder apoios entre 50 mil patacas e 200 mil patacas, conforme o número de trabalhadores, sendo que, para além disso, os operadores de estabelecimentos comerciais sem trabalhadores podem requerer apoio pecuniário no montante de 15.000 patacas, “desde que sejam residentes da RAEM ou pessoas colectivas constituídas na RAEM” e utilizem “propriedades próprias ou arrendadas como seus estabelecimentos comerciais”, ou que os “seus rendimentos resultantes da operação sejam verificados pela autoridade competente do respectivo sector”. Caso um operador de estabelecimento comercial explore vários estabelecimentos, o montante máximo a atribuir será de 1.000.000 de patacas. Na conferência de imprensa, André Cheong frisou também que os apoios pecuniários não serão atribuídos a “operadores de estabelecimentos comerciais que se dediquem, principalmente, às actividades de determinados sectores, como jogos de fortuna ou azar, transportes públicos colectivos, serviços de telecomunicações públicas”.

CHEQUES ENVIADOS POR VIA POSTAL A PARTIR DE 18 DE JUNHO

Um dia depois da conclusão do regulamento administrativo, o secretário para a Economia e Finanças acrescentou pormenores sobre a atribuição de apoios pecuniários. Em conferência de imprensa, Lei Wai Nong explicou que os trabalhadores e os profissionais liberais que não tenham trabalhadores contratados, caso tenham recebido por transferência bancária a comparticipação pecuniária do ano corrente, ou tenham procedido ao registo para receber os pagamentos a cargo da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) através de transferência bancária, o respectivo apoio pecuniário será “depositado por transferência bancária, no dia 16 de Junho de 2020, na sua conta individual registada”.

Já os beneficiários que não tenham procedido ao registo para receber o apoio pecuniário por transferência bancária, assim como aos profissionais liberais e os operadores de estabelecimentos comerciais, que tenham trabalhadores contratados, o apoio pecuniário será pago por meio de cheque cruzado a enviar por via postal, de acordo com o endereço declarado na Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) ou na DSF. “O respectivo cheque será enviado, faseadamente, a partir de 18 de Junho de 2020, prevendo-se a sua conclusão em cerca de duas semanas”, disse Lei Wai Nong.

Questionado sobre o impacto económico causado pela pandemia da Covid-19, o secretário assumiu que, neste momento, Macau só pode contar com a procura interna, uma vez que grande parte do fluxo turístico do território provém do interior da China e de Hong Kong. “A estrutura do nosso Produto Interno Bruto integra, em primeiro lugar, a procura interna e, segundo, os investimentos privados e governamentais. Outra parcela, que é a maior parte, é a exportação de serviços que abrange 75% do PIB. Sem a exportação de serviços, podemos apenas contar com a procura interna”, referiu Lei Wai Nong.

“Ao mesmo tempo, o vírus foi controlado de forma efectiva no interior da China e em Hong Kong. 70% dos nossos turistas são oriundos da China e 18,4 por cento chegam de Hong Kong. Nós estamos a desenvolver esforços para manter contactos nas três regiões para que a nossa exportação de serviços possa manter um desenvolvimento saudável. Por enquanto, a nossa economia só pode depender da procura doméstica, por isso esperamos tomar uma decisão política brevemente”, acrescentou o responsável, citado pela TDM.