Com o Senado interdito, vigília pelas vítimas de Tiananmen passa para a internet

Este ano, o Largo do Senado está interdito à realização da vigília anual em memória das vítimas do massacre de Tiananmen. Em alternativa, os organizadores vão levar o evento para a internet, através do Telegram. “Temos de insistir com a vigília”, afirmou Ng Kuok Cheong.

Depois de o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) não ter permitido que a União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia usasse o Largo do Senado para realizar a anual vigília pelas vítimas do massacre de Tiananmen, o grupo de democratas decidiu migrar o evento para a internet. Num grupo de Telegram, os elementos da associação vão partilhar mensagens de áudio. Quem quiser, também pode assistir à vigília presencialmente, na antiga sede da Associação Novo Macau, na Calçada de Santo Agostinho, mas só há dez vagas. Ontem, na conferência de imprensa de apresentação dos detalhes da iniciativa, Ng Kuok Cheong frisou: “Temos de insistir com a vigília”.

No dia 4 de Junho, entre as 20 e as 22 horas, será tornado público um grupo na aplicação de troca de mensagens Telegram para que os interessados se possam juntar à vigília, que acontecerá nas antigas instalações da Associação Novo Macau. O acesso a este grupo será feito através de código QR, disponibilizado na página de Facebook do deputado Ng Kuok Cheong. Neste grupo, serão partilhados ficheiros áudio e mensagens dos promotores da iniciativa. No aviso prévio que a associação enviou ao CPSP para a realização da vigília no Senado, os organizadores indicaram que esperavam 300 pessoas. Agora, com a transmissão online, o grupo espera poder alcançar os 3.000 participantes. Assim que a vigília acabar, o grupo no Telegram será eliminado.

Questionado sobre possíveis ataques informáticos à iniciativa, Luís Leong, que foi apresentado por Au Kam San como coordenador da vigília, disse que o grupo terá um ‘backup’ e, mesmo que a transmissão seja terminada abruptamente, o grupo passará a usar a internet dos seus telemóveis pessoais.

Há ainda outra modalidade. Quem quiser, pode assistir à vigília presencialmente. Porém, há um limite de dez pessoas e quem quiser estar com os organizadores da vigília que acontece habitualmente no Largo do Senado terá de cumprir cinco requisitos: apresentar o código de saúde dos Serviços de Saúde de Macau; medir a temperatura; desinfectar as mãos; usar máscara; e manter uma distância de segurança no interior do espaço. “Cinco exigências, não falhem nenhuma”, disse Luís Leong. Caso haja muitas pessoas interessadas em aparecer na vigília presencial, os organizadores vão tirar à sorte quem entra.

“Temos de insistir com a vigília, apesar de só podermos transmitir através da internet”, afirmou Ng Kuok Cheong, ressalvando: “Também não podemos negar as preocupações com a saúde pública. Temos de encontrar um equilíbrio”. “Mesmo que o tribunal tivesse permitido fazer a vigília numa zona aberta, iriamos ter em consideração a saúde pública”, notou o deputado.

Ng Kuok Cheong falou sobre a utilização da internet na transmissão da vigília: “Não só devemos insistir para recordar a história, mas também temos de enfrentar a realidade e usar as inovações. Por exemplo, transmitir a vigília pela internet”. “Temos de enfrentar esta realidade, mas tentamos ao máximo insistir naquilo que é a verdade. Nós tentamos inovar”, acrescentou.

O deputado manifestou ainda confiança de que, no próximo ano, a vigília se vá realizar, como habitualmente, no Largo do Senado. “Se o problema de saúde pública passar no próximo ano, de acordo com a lei, sinto a 100% que devemos ter o direito de realizar a vigília”, disse.

