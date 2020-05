Pequim aprova lei de segurança nacional de Hong Kong, com palmas de Carrie Lam

O Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional vai avançar com uma lei de segurança nacional para Hong Kong depois de ter sido aprovada uma proposta para introdução de legislação na Lei Básica da região administrativa especial. Carrie Lam garantiu que a medida não coloca em causa os “direitos e liberdades” dos residentes e que apenas uma “pequena minoria de criminosos” será visada pela lei elaborada em Pequim.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Assembleia Popular Nacional (APN) aprovou ontem, no encerramento da sua sessão anual, a proposta de lei de segurança nacional para Hong Kong, com 2.878 votos a favor, um contra e seis abstenções. A versão final do documento será agora redigida pelo Comité Jurídico da APN, para depois ser ratificada pelo Comité Permanente da APN e aplicada em Hong Kong por promulgação, apesar de estar estipulado no artigo 23° da Lei Básica que a introdução de legislação nesse sentido cabe ao Governo da região administrativa especial.

A proposta de lei, aprovada ontem em Pequim, é composta por sete artigos, e prevê a proibição de “qualquer acto de traição, separação, rebelião, subversão contra o Governo Popular Central, roubos de segredo de Estado, organização de actividades em Hong Kong por parte de organizações políticas estrangeiras e o estabelecimento de laços com organizações políticas estrangeiras por parte de organizações políticas de Hong Kong”.

Entre as disposições impostas por Pequim está uma determinação para a criação de um mecanismo legal que permita ao Comité Permanente da APN articular legislação que vise prevenir e punir uma série de suposições, incluindo “subversão contra o poder do Estado”.

Este artigo levantou dúvidas na comunidade internacional, e receios entre activistas em Hong Kong, que apontaram para os riscos que a lei poderá implicar na defesa das liberdades civis, e na forma como poderá ser usada para suprimir actividades políticas, que não se enquadrem na ideologia do Partido Comunista Chinês. A forma como o projecto de lei foi promulgado levou Washington a anunciar que vai deixar de considerar Hong Kong como sendo autónoma face a Pequim, uma vez que no artigo 23° da Lei Básica está estipulado que cabe ao Governo de Hong Kong a introdução de legislação nesse sentido. Ao contrário do que está previsto na legislação da região administrativa especial, a lei de segurança nacional de Hong Kong será incluída directamente no Anexo III da Lei Básica, sem passar pelo Conselho Legislativo de Hong Kong.

Para além da proibição e punição de qualquer acto contra as políticas de Pequim, a lei irá permitir que órgãos de segurança nacional do Governo Central possam estabelecer agências em Hong Kong de forma a salvaguardar a segurança do Estado. Na proposta de lei aprovada ontem está ainda definido que o Governo de Hong Kong ficará encarregue da apresentação de relatórios regulares às autoridades de Pequim, sobre assuntos relacionados com a segurança nacional, assim como será responsável pela promoção da educação sobre segurança nacional.

“Esta decisão foi uma medida necessária para aperfeiçoar o princípio ‘um país, dois sistemas’”, afirmou Li Zhanshu, presidente do Comité Permanente da APN, citado pelo jornal China Daily. Em declarações antes do encerramento da sessão da APN, Li Zhanshu frisou também que a decisão foi tomada “em concordância com a Constituição da China e a Lei Básica de Hong Kong”, e que, vai de encontro aos “interesses fundamentais de toda a população chinesa, incluindo os compatriotas de Hong Kong”.

O presidente do Comité Permanente da APN acrescentou ainda que o órgão legislativo chinês irá “formular leis para assegurar a segurança, soberania nacional e os interesses do desenvolvimento seguro, numa tentativa de proteger a estabilidade e a prosperidade a longo prazo de Hong Kong, garantindo desta forma que o princípio ‘um país, dois sistemas’ possa progredir de forma suave e sem problemas no futuro”.

Executivo de Carrie Lam exulta com decisão de Pequim

Pouco depois da aprovação da proposta de lei de segurança nacional para Hong Kong, a Chefe do Executivo da RAEHK, Carrie Lam, manifestou satisfação pela decisão e assinalou que apenas uma “pequena minoria de criminosos” será visada.

“A legislação a ser promulgada pela Região Administrativa Especial de Hong Kong para salvaguardar a segurança nacional visa impedir, coibir e sancionar uma minoria extremamente pequena de criminosos que ameaçam a segurança nacional, salvaguardando a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong e mantendo o princípio de ‘um país, dois sistemas’, afirmou Carrie Lam, citada em comunicado.

A Chefe do Governo da região vizinha garantiu também que a lei de segurança nacional para o território “não vai afectar os direitos e liberdades legítimos usufruídos pelos residentes de Hong Kong”, apesar de estarem previstas punições por “subversão contra o poder do Estado”. Recorde-se que, na China continental, os tribunais recorrem frequentemente à lei de segurança nacional, incluindo acusações como “separatismo” ou “subversão do poder do Estado”, para prender dissidentes ou activistas que desafiam o domínio do Partido Comunista Chinês.

Em comunicado, Carrie Lam afirmou ainda que as autoridades de Macau vão “cooperar totalmente” com o Comité Permanente da APN para concluir o mais rapidamente possível o trabalho legislativo, assim como na adopção de mecanismos de fiscalização. Na mesma nota, Carrie Lam sublinhou que a aprovação da lei prova a atenção do país para com Hong Kong, sendo uma “parte inalienável da República Popular da China”.

“Proteger a soberania nacional, os interesses de segurança e desenvolvimento é um dever constitucional” de Hong Kong e que “preocupa todos os cidadãos”, frisou Carrie Lam. Em relação à promoção da educação sobre segurança nacional, a Chefe do Executivo assegurou que “vai aprimorar a aplicação da lei e a educação pública em relação à salvaguarda da segurança nacional e reportará regularmente” a Pequim.

Pequim apelida de “bárbara” a decisão de revogação do estatuto de Hong Kong

As críticas da Casa Branca à decisão de Pequim em avançar para a legislação de uma lei de segurança nacional específica para Hong Kong, e à decisão de retirar o estatuto especial à cidade não caíram bem no seio do Partido Comunista Chinês. Em resposta à posição de Washington, o gabinete do representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China na Região Administrativa Especial de Hong Kong emitiu um comunicado a criticar a Administração de Donald Trump. “A decisão (dos Estados Unidos) é a mais bárbara e a mais irracional”, pode ler-se no comunicado citado pela Lusa.

A revogação de Washington do estatuto especial do território, em reacção à aplicação da nova legislação, poderá modificar a situação económica de Hong Kong caso a Administração de Donald Trump opte pela imposição de novas sanções ou novas taxas alfandegárias ou mesmo restrições comerciais.

De acordo com a posição oficial dos EUA, o facto de Hong Kong poder deixar de ter a autonomia prometida por Pequim é “um retrocesso de tudo o que foi acordado antes de 1997” com a diplomacia de Londres, fazendo com que se possam verificar implicações financeiras que podem ser prejudiciais para a antiga colónia britânica. No caso de Hong Kong, o tratamento de excepção permite à cidade manter-se como centro financeiro internacional, tal como Londres ou Nova Iorque, tendo o estatuto de quarta praça financeira a nível global.

Código Civil aprovado com direitos de personalidade

Para além da proposta de lei de segurança nacional de Hong Kong, os deputados da Assembleia Popular Nacional votaram ontem a adopção de um Código Civil, que entrará em vigor a 1 de Janeiro de 2021. De acordo com a informação veiculada pela imprensa estatal, uma das grandes novidades no Código Civil aprovado ontem pelos deputados vai para o “direito de personalidade”. “Embora alguns países tenham disposições legais relacionadas, poucos possuem um livro jurídico específico em código civil dedicado à protecção dos direitos de personalidade. A parte dos direitos de personalidade abrange estipulações sobre os direitos de um sujeito civil sobre a sua vida, corpo, saúde, nome, retrato, reputação e privacidade, entre outros”, pode ler-se na agência de notícias Xinhua. E.S.

China recusa discutir Hong Kong em reunião do Conselho de Segurança da ONU

Os Estados Unidos pediram uma reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU para discutir a polémica lei de segurança que Pequim pretende impor a Hong Kong, mas a China recusou, disseram diplomatas. Numa declaração, divulgada na quarta-feira, a missão dos EUA nas Nações Unidas considerou que as recentes acções das autoridades chinesas “minam fundamentalmente o elevado grau de autonomia e liberdades garantido para Hong Kong ao abrigo da Declaração Conjunta Sino-Britânica de 1984, que foi registada na ONU como um tratado juridicamente vinculativo”.

“Trata-se de um problema mundial urgente com implicações para a paz e a segurança internacionais”, de acordo com a nota, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP). A missão norte-americana indicou que os Estados Unidos pediram uma videoconferência do Conselho de Segurança para discutir a questão, que já reacendeu novos protestos em Hong Kong nos últimos dias, mas que a China recusou.

Na nota, a missão norte-americana acusa ainda o Partido Comunista Chinês de falta de “transparência e responsabilização internacional pelas suas acções”. A delegação chinesa respondeu quase imediatamente, através da rede social Twitter, defendendo que a reunião proposta não tem qualquer fundamento e que a lei de segurança nacional para Hong Kong é uma questão exclusivamente interna. “Não tem nada a ver com o mandato do Conselho de Segurança”, afirmou a China, que instou os EUA a “pôr imediatamente termo à política de poder e às práticas de assédio”.

A missão norte-americana acusou ainda Pequim de tentar explorar a pandemia da Covid-19 para “distrair o mundo” das acções em Hong Kong. “Esta acção, associada ao encobrimento flagrante e à má gestão da crise do novo coronavírus por parte da China, às contínuas violações dos compromissos internacionais em matéria de direitos humanos e ao comportamento ilegal no Mar do Sul da China, deverá tornar evidente para todos que Pequim não está a comportar-se como um Estado-membro responsável da ONU”, destacou.

A troca de acusações é mais um episódio do conflito entre as duas potências, depois de, na quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ter declarado que Hong Kong já não pode ser considerada autónoma em relação à China. A notificação ao Congresso norte-americano poderá abrir caminho à retirada pelos Estados Unidos do estatuto comercial e financeiro preferencial de que a antiga colónia britânica beneficiava desde a transferência de soberania para a China, em 1997.

Deputados pró-democracia expulsos do debate da lei do hino em Hong Kong

Três deputados pró-democracia foram ontem expulsos do Conselho Legislativo de Hong Kong, no início do segundo dia de debates sobre a proposta de lei do hino chinês. O presidente do Conselho Legislativo (LegCo), Andrew Leung, suspendeu a sessão poucos minutos depois do início, e expulsou o deputado Eddie Chu por este ostentar um cartaz, no qual se lia, numa alusão à responsável da comissão parlamentar que enviou o polémico diploma para votação: “Melhor presidente, Starry Lee”.

A oposição pró-democracia tinha contestado a eleição de Lee para a comissão, por considerar que era ilegal. Chu foi escoltado por seguranças para fora do parlamento, debaixo dos protestos dos deputados pró-democracia, que tentaram impedir a expulsão. O deputado explicou aos jornalistas que o presidente do LegCo se opusera a um cartaz que dizia que Lee era uma “presidente ilegal”, no debate de quarta-feira, o que o levou a fazer um novo para chamar a Lee, de forma irónica, a “melhor presidente”.

“Na verdade, quisemos utilizar qualquer método para impedir que esta lei do hino nacional [chinês] fosse aprovada por esta legislatura, que é basicamente controlada pelo Partido Comunista Chinês”, disse. Este diploma “é apenas mais uma forma de exercer pressão sobre o povo de Hong Kong”, considerou Chu.

Depois de a sessão parlamentar ter recomeçado, um segundo deputado pró-democracia, Ray Chan, começou a gritar palavras de protesto, enquanto o presidente da assembleia legislativa justificava a decisão de expulsar Chu do debate. O incidente levou Leung a suspender novamente a sessão e a expulsar Chan. Um terceiro incidente envolveu o deputado Ted Hui, que acabou expulso depois de pontapear uma garrafa de plástico em direcção ao estrado do presidente do LegCo.

Mais tarde, Hui disse que a garrafa continha uma planta podre, para que Leung cheirasse “o apodrecimento da civilização e do Estado de Direito de Hong Kong”. O deputado acusou a China de pôr em causa o princípio “um país, dois sistemas”. O incidente com Hui deu-se quando os deputados exigiam que o presidente do LegCo explicasse quais as regras que proíbem cartazes sarcásticos, tendo os parlamentares exibido também cartazes com a frase: “Melhor Presidente, Starry Lee”. O debate da chamada “lei do hino nacional”, uma proposta de lei que criminaliza insultos ao hino chinês, entrou ontem no segundo dia.

Tóquio pede ao regime chinês para manter sistema “livre e aberto” de Hong Kong

O Governo do Japão pediu ontem que Pequim mantenha um sistema “livre e aberto” em Hong Kong, preocupado com a aprovação pela Assembleia Popular Nacional da China da polémica lei de segurança nacional na região administrativa especial. O Executivo japonês, através de um comunicado, afirma “estar seriamente preocupado” com a decisão do poder legislativo de Pequim e pediu que o “desenvolvimento democrático e estável” de Hong Kong se mantenha sob o princípio de “Um País dois Sistemas”. O Japão vai comunicar a posição ao Executivo de Pequim e afirma que vai cooperar com outros países para responder à situação “de forma apropriada”. Tóquio reage desta forma à aprovação ontem, pela Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, que por maioria aprovou legislação que provocou vários protestos em Hong Kong.

Reino Unido, EUA, Canadá e Austrália acusam China de violar “obrigações internacionais”

Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália acusaram ontem a China de violar as suas obrigações internacionais após a adopção pelo parlamento chinês de uma controversa lei sobre a segurança em Hong Kong, numa resposta aos protestos de 2019. “A decisão da China de impor a nova lei sobre a segurança em Hong Kong entra em contradição directa com as obrigações internacionais segundo os princípios da declaração conjunta assinada pela China e o Reino Unido, legalmente vinculativa e registada junto da ONU”, declararam os chefes da diplomacia dos quatro países em comunicado comum, no qual exprimem “profunda inquietação”. A lei em questão “limitaria as liberdades da população de Hong Kong e degradaria de forma dramática a autonomia e o sistema que a tornaram tão próspera”, lê-se no texto. Na perspectiva das quatro diplomacias, esta lei permite a possibilidade de “perseguições por razões políticas”. Os países signatários assinalam ainda a sua “extrema inquietação” por um agravamento das “divisões no interior da sociedade de Hong Kong” e apelam a Pequim a “trabalhar com o povo de Hong Kong para encontrar uma solução aceitável para as duas partes”.