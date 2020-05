Ocupação hoteleira cai 78,6 pontos percentuais em Abril

A ocupação hoteleira em Macau foi de 12,9% em Abril, menos 78,6 pontos percentuais em comparação com igual período de 2019, informou ontem a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Os hotéis de cinco estrelas foram os que registaram o maior impacto face à ausência de turistas devido à pandemia da Covid-19: menos 85,9 pontos percentuais.

“A taxa de ocupação média de quartos de hóspedes (excluindo os destinados à observação médica deste indicador estatístico e dos seguintes) foi de 12,9%, menos 78,6 pontos percentuais, em termos anuais, devido ao número de turistas entrados em Abril ter continuado a descer, em consequência das medidas de quarentena à entrada em Macau terem ficado ainda mais restritas em finais de Março”, justificou a DSEC. Na sequência das restrições impostas, os números de hóspedes da China (70 mil) e de Hong Kong (dez mil) desceram 91,1% e 92,8%, respectivamente, em termos anuais, acrescentou a DSEC em comunicado.

Em Abril, os hotéis e pensões do território hospedaram apenas 107 mil pessoas, menos 90,6%, em relação a Março, longe dos números habitualmente registados em Macau, que só no ano passado recebeu quase 40 milhões de visitantes. Em Abril não se registou nenhum visitante em excursões no território devido às medidas em vigor.

Já o número de residentes que viajaram para o exterior com recurso a serviços de agências de viagens, em Abril, foi de 200, tendo descido 99,9%, em termos anuais. A DSEC indicou ainda que, nos quatro primeiros meses deste ano, a taxa de ocupação média hoteleira foi de 34,8%, tendo diminuído 57 pontos percentuais, em relação ao mesmo período do ano anterior. Os hotéis e pensões hospedaram 1.581 mil pessoas, menos 65,9%, se comparado com Abril de 2019.

No mesmo período de 2020, o número de visitantes em excursões foi 253 mil, menos 92,3%, face ao período homólogo de 2019, e o de residentes que viajaram para o exterior com recurso a serviços de agências de viagens fixou-se em 88 mil, ou seja, menos 85,4%. Os dados dos hotéis designados onde foram cumpridas as quarentenas obrigatórias, em Abril, foram excluídos da compilação destes indicadores estatísticos.