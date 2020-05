Dezoito dias de residência artística no Oceano Árctico

Susanna Un participou, no final do ano passado, numa residência artística que teve lugar em Longyearbyen, na Noruega. A experiência proporcionou à única artista asiática presente no programa a oportunidade de dar a conhecer aos restantes participantes alguns dos desastres ambientais que ocorreram em Macau.

Texto e Fotografia: Susanna Un

No final de Setembro do ano passado, fui sozinha a Longyearbyen, na Noruega – a base de aventuras no Árctico – para participar na 11.ª edição do Programa de Residência no Círculo Polar Árctico. Depois de conhecer os 28 artistas que foram seleccionados a nível mundial, embarcámos num navio e iniciámos a aventura de duas semanas no alto arquipélago do Árctico Svalbard, a menos de mil quilómetros do Pólo Norte.

O programa é liderado pela The Farm, uma organização sem fins lucrativos com sede em Nova Iorque, com o objectivo de promover a integração da arte e da ciência. Era a única artista asiática no programa. Para além de recolher materiais e participar na elaboração de textos ambientais, apresentei também aos restantes participantes alguns dos desastres naturais cada vez mais graves de Macau, a poluição resultante da recuperação de terrenos e outras questões ambientais.

Passar a maior parte do tempo a navegar no mar foi o maior desafio desta experiência. Tínhamos que comer, beber e dormir no navio, e quanto mais perto estávamos do Pólo Norte, mais o navio abanava com tanta agitação. Os dias eram organizados de forma ordenada e em sintonia: pequeno-almoço às 8h00, seguindo-se uma reunião para se tomar conhecimento das várias necessidades dos artistas.

Depois disso, a equipa desembarcou para fazer um reconhecimento do local, e os artistas vestiam coletes salva-vidas, botas de neve e embarcavam em barcos militares de borracha.

O arquipélago de Svalbard é o reino dos ursos polares, havendo mais ursos do que pessoas. Vimos um total de seis ursos polares durante a viagem. O encontro mais perigoso ocorreu quando estava a fazer gravações junto ao rio acompanhada de um dramaturgo finlandês. Estávamos a admirar as alcachofras venenosas na água quando de repente três ursos polares apareceram do outro lado do rio, a apenas dez metros de nós. Vi também raposas do Árctico, renas, baleias, morsas e até sepulturas de exploradores e antigas cidades-fantasma soviéticas.

Escalámos montanhas, subimos leitos de rios, caminhámos pelas praias com algas até aos joelhos e explorámos o interior dos glaciares antigos. A estrada estava repleta de buracos e fiquei com os joelhos feridos, mas valia a pena só pela vista magnífica. Sempre que víamos lixo (principalmente redes de pesca, plásticos e cordas), fazíamos imediatamente a sua recolha para evitar que os animais selvagens o engolissem de forma acidental ou ficassem presos. De noite tínhamos por hábito organizar o nosso material, trocávamos ideias e aprendíamos coisas básicas sobre assuntos marítimos. A tripulação, por sua vez, falava sobre o ambiente ecológico do Árctico e contava histórias sobre exploradores. Foram dias extremamente gratificantes.

O Árctico estava mais quente do que eu esperava (-10 – 2°C), mas o tempo era bastante imprevisível. Sol, chuva forte, arco-íris e tempestades podiam surgir mesmo durante a tarde. A Aurora, a lua cheia e a Via Láctea ocasionalmente apareciam de forma simultânea. No Árctico, vi o pôr-do-sol mais bonito da minha vida.

Para além do impacto a nível visual, havia dois tipos de sons que eram particularmente memoráveis no Árctico: o som ensurdecedor dos glaciares a colapsar e o barulho do gelo flutuante. O primeiro podia ser ouvido dezenas de vezes numa tarde, como que o desmoronar de um templo diante dos nossos olhos. O segundo era como esmagar estrelas em pequenos pedaços e atirar tudo de seguida para a frigideira do inferno.

A protecção ambiental deve ser mais do que simples palavras. O escritor ambiental Wu Ming-yi propõe que “a experiência natural se concentre em ‘selvagem’, não apenas em ‘natureza selvagem'”, e enfatiza a importância da “experiência” do autor no terreno e a necessidade de experiências “não-ficcionais”. Depois de ter voltado a Macau, e para além de trabalhar no meu próximo projecto criativo, fui convidada a fazer palestras sobre escrita de eco-poesia na Hong Kong Baptist University, tendo como objectivo alertar as pessoas para questões ambientais.

Macau e o Árctico não estão assim tão distantes quanto se possa pensar. Ao viver no mesmo planeta, todas as vidas dependem umas das outras. Relatos de incêndios florestais e golfinhos encalhados são tão comuns que as pessoas tornaram-se insensíveis, levando alguns a pensar que podem fazer o que querem, chegando-se mesmo ao ponto de exploração humana. A nossa civilização não é superior à natureza, e o que a literatura e a arte fazem não acontece à porta fechada, alheadas ao mundo exterior. É preciso agir e lançar o alerta, à procura de uma forma de mudar e de coexistir.