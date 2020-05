Com a morte de Stanley, quem fica com o império Ho? Pansy está em vantagem

Pansy Ho é vista como a sucessora do pai, Stanley, que morreu na terça-feira. Para Carlos Lobo, a filha mais velha da relação do magnata com Lucina Laam está em vantagem na corrida à liderança das empresas fundadas por Stanley. Lawrence Ho corre por fora, mas o consultor diz que o irmão de Pansy poderá “não ter interesse”. Ao PONTO FINAL, Andrew Scott nota que Pansy tem estado mais ligada aos negócios do pai do que o irmão, enquanto Glenn McCartney lembra que o maior desafio da SJM será aumentar a quota de mercado.

Stanley Ho morreu na terça-feira e deixa um império formado pela Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), Sociedade de Jogos de Macau (SJM), SJM Holdings Limited e Shun Tak Holdings. Segundo Carlos Lobo, Pansy Ho, filha mais velha da relação de Stanley com Lucina Laam, parece querer assumir posições de destaque nos negócios do pai. Lawrence Ho, irmão mais novo de Pansy, também poderia ter um papel a desempenhar na discussão, mas: “Terá ele vontade de entrar na discussão sobre o que vai acontecer ao império do pai?”, questiona o jurista que esteve ligado ao processo de liberalização do sector do jogo em Macau. Andrew W. Scott referiu ao PONTO FINAL que “é bastante óbvio que a Pansy tem uma linha mais directa aos interesses empresariais do pai”. Já Glenn McCartney não quis perspetivar o futuro das empresas de Stanley Ho, dizendo apenas que o desafio é recuperar quota de mercado.

Carlos Lobo começou por citar as notícias dizendo que Pansy é vista como “a cabeça de todo o processo de sucessão do doutor Stanley Ho”. Porém, levanta um outro nome: Lawrence Ho, o filho mais novo da relação de Stanley com Lucina Laam. “Ele opera em várias jurisdições e, na minha opinião, ele até é mais experiente do que ela”, recordando que Lawrence Ho já teve experiências empresariais na Austrália e nas Filipinas, por exemplo. Porém, lança uma questão: “Terá ele vontade de entrar na discussão sobre o que vai acontecer ao império do pai?”. Para Carlos Lobo, o homem que está à frente da Melco “poderá não ter interesse em partilhar da vontade de reagrupar ou controlar de forma única o antigo império do pai”. Pansy Ho, recorde-se, faz parte da equipa de accionistas da Shun Tak e da SJM.

Na opinião do analista, as três irmãs filhas de Stanley e Lucina, Pansy, Daisy e Maisy, funcionam “em bloco”, com a irmã mais velha a liderar o trio. Daisy é, desde 2018, presidente executiva da SJM e Angela Leong, a quarta mulher de Stanley Ho, é directora executiva. Em Janeiro de 2019, Pansy e a Fundação Timothy Fok uniram-se, passando a controlar 53% da STDM, accionista maioritária da SJM. Para Carlos Lobo, esta foi “uma jogada de consolidação bastante importante e atenta”, que sugere uma aproximação de Pansy ao poder.

“Mas não descarto a possibilidade de elementos virem a contestar essa situação”, ressalvou, referindo-se a Lawrence Ho e a Angela Leong, que tem “uma posição histórica dentro da SJM” e que “certamente terá interesse em não ter de seguir aquilo que a Daisy e eventualmente a Pansy digam”. A contestação poderá chegar já a 9 de Junho, dia em que se realiza uma reunião plenária da assembleia-geral da SJM. Esta reunião “poderá demonstrar qual o possível futuro da empresa, no sentido de quem é que realmente manda lá dentro”.

PANSY EM LINHA

Andrew W. Scott, fundador do grupo O Media, que faz parte da Inside Asian Gaming, não se quis comprometer com um prognóstico sobre se seria Pansy Ho a liderar os destinos das empresas fundadas pelo pai. Porém, comentou: “Acho que é bastante óbvio que a Pansy tem uma linha mais directa aos interesses empresariais do pai do que o Lawrence, que tem uma entidade totalmente separada, na Melco, e que não tem ligações ao pai. Já Pansy tem ligações aos negócios do pai, como a Shun Tak, a STDM e a SJM”. Além disso, notou: “A sua irmã, a Daisy, é a presidente da SJM, e isso sugeriria que a Daisy está mais próxima da Pansy do que do Lawrence. É bastante claro que a Pansy está mais próxima ao império STDM/SJM do que o Lawrence, porque ele está focado na Melco”.

Também Andrew W. Scott destaca a experiência internacional de Lawrence: “O Lawrence tem feito jogadas internacionais, enquanto a Pansy não. Ele tem tentado entrar agressivamente no Japão, no Chipre e mostrou interesse na Austrália. Tem sido agressivo na sua expansão”. Scott recordou também a união entre Pansy e a Fundação Timothy Fok na STDM, e indicou que foi “uma jogada empresarial de quem quer ficar no controlo da empresa”.

Contudo, o analista diz que a morte de Stanley Ho “não muda nada em termos de controlo da empresa, mas marca um ponto significativo da história”. A sua morte poderá fazer com que as disputas familiares aconteçam. “Quando morre uma pessoa que tem 17 filhos, várias empresas e uma fortuna vasta, claro que haverá complicações”, afirmou.

Glenn McCartney, professor na Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Macau (UMAC), disse não querer aventar uma projecção para o futuro da SJM, considerando apenas ser um “grande desafio” para a concessionária recuperar a quota de mercado. “Há competição forte das outras cinco operadoras, em particular da Sands China e da Melco. A SJM foi das últimas a entrar no Cotai, que é muito competitivo actualmente”, notou o analista.

“Ninguém sabe o que acontece atrás de portas, sobre quem vai fazer o quê. Não sei mesmo quem é que poderá assumir a liderança ou o que irá acontecer nas próximas semanas ou meses”, admitiu Glenn McCartney, acrescentando que, “quando a SJM escolher uma liderança, terá de olhar para os próximos cinco ou dez anos”.

Carlos Lobo defende seis concessionárias em 2022

Para o jurista que esteve ligado ao processo legislativo de liberalização do sector do jogo em Macau, o número de concessionárias “deve reflectir a realidade”. Ou seja, seis. “Macau adaptou-se à realidade de seis operadoras. Acho que estar a diminuir poderia ser visto como limitar a concorrência. Aumentar também acho que não é necessário, porque acho que deve haver um controlo mais apertado das operações das concessões”, justificou Carlos Lobo, sublinhando: “O número justo seria seis”. Quanto ao imposto de jogo a aplicar às concessionárias após 2022, Carlos Lobo defendeu que o Governo deveria manter a taxa nos 35% face às receitas brutas das empresas, mas que deveria repensar a taxa que os casinos têm de dar ao Governo para o desenvolvimento urbanístico, a promoção turística e a segurança social, que, para a SJM e para a Melco é de 3% e para as restantes concessionárias é de 4%. Além disso, o jurista considera que, na elaboração da legislação, o Governo deveria exigir às concessionárias que pensassem na integração de Macau na Grande Baía através de investimento a ser feito na região.

Stanley Ho sempre teve “sentido de grande cooperação” no fim do monopólio

Carlos Lobo fez parte da equipa que desenvolveu a legislação que permitiu a abertura do sector do jogo, fazendo com que Stanley Ho perdesse o monopólio. Ainda assim, o jurista recorda a atitude do empresário que morreu na terça-feira como “sempre cooperante”. Carlos Lobo lembrou que, nas reuniões, a equipa da STDM tinha um “sentido de grande cooperação com o Governo no sentido de cooperar e ajudar o Governo a encontrar as melhores soluções para o futuro de Macau”.

