“Apesar de Macau ser sempre bem comportada, a liberdade de expressão está a encolher”

Questionado sobre se a sociedade local está preparada para o sufrágio universal, Au Kam San responde: “Quando se aprende a nadar, tem de se aprender dentro de água e não aprender a fazer natação em terra”. Em entrevista ao PONTO FINAL, o deputado confessa que foi o movimento democrático de Tiananmen que o fez pensar na política. O facto de estar em risco a vigília do 4 de Junho mostra “que começa a surgir um sinal político”.

“Pela forma como a situação política vai apertando, é verdade que o espaço de expressão em Macau também vai gradualmente apertando”, lamenta Au Kam San, em entrevista ao PONTO FINAL, que faz a comparação com Hong Kong, dizendo que, apesar de a região ser vista como “bem comportada”, “a liberdade de expressão está a encolher”. Numa entrevista concedida ainda antes de o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) ter proibido a vigília de 4 de Junho, no Largo do Senado, Au Kam San diz que as autoridades só poderiam proibir a vigília se fizessem “jogos sujos”. Para o presidente da União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia, os residentes já estão familiarizados com o conceito de democracia. Só falta poderem usufruir dela. “Tem de se aprender dentro de água e não aprender a fazer natação em terra. É a mesma coisa com a concretização de democracia”, comenta o deputado. Para Au Kam San, o desinteresse da sociedade pela política tem a ver com a pouca motivação. O democrata diz ainda que a sua luta pela democracia em Macau não tem sido inglória. “Para os cidadãos, não há uma urgência para democracia. Mas querem democracia? Querem”, afirma.

No dia 7 de Maio, o IAM retirou a autorização para a realização anual da exposição sobre Tiananmen. Os deputados democratas consideraram que foi uma decisão política. Acha que esta decisão veio só mesmo do IAM, ou veio do secretário, ou do Governo Central?

É difícil analisar qual é a razão. Na verdade, ao longo dos anos, o Governo Central não valoriza muito a realização da exposição de 4 de Junho em Macau porque, em comparação com Hong Kong, que a organiza numa grande escala, a exposição em Macau tem uma escala muito pequena. Por isso, [o Governo Central] não tem tido nenhuma interferência. Mas se houve uma mudança de política por parte do Governo Central, isso não sei. É difícil analisar. Só podemos ver que, pelos vistos, o IAM não nos autorizou por duas razões. Se calhar o IAM fez algo que considera que pode fazer e não está ligado a uma decisão do Governo Central, mas a questão é que a comemoração do 4 de Junho é um símbolo de “Um País, Dois Sistemas”. Sendo ou não uma decisão tomada pelo IAM, a RAEM e o Governo Central devem assumir a responsabilidade.

Como é que podem assumir a responsabilidade?

[A exposição] demonstra precisamente o princípio “Um País, Dois Sistemas”. Na China, só em Hong Kong e Macau, que excercem o princípio “Um País, Dois Sistemas”, é que se pode realizar o evento do 4 de Junho. E, desta vez, o facto de o IAM ter interferido na realização do evento do 4 de Junho, um evento simbólico, acaba por, de certo modo, colocar na sombra o princípio “Um País, Dois Sistemas”.

Na sessão plenária de 15 de Maio, o deputado Joey Lao disse que a exposição violava o princípio “Um País, Dois Sistemas”. Na altura, pediu que ele retirasse essas afirmações, mas ele não o fez. Falou com ele no final da reunião?

Não, não. Na verdade, não foi preciso. Foi claro que ele estava, basicamente, a dizer um disparate. Na altura em que ele falou, o que eu entendi é que ele disse que [a exposição] violava a Constituição [da China] e o princípio “Um País, Dois Sistemas”. E depois eu questionei-o. E ele verificou as notas, e disse que violava só “Um País”. Estará correcto? Não, também está incorrecto, porque, como é que se define a violação do princípio “Um País, Dois Sistemas”? É que, se a exposição fosse para promover “duas Chinas” ou “uma China e uma Taiwan”, nesse caso, violava o princípio “Um País, Dois Sistemas”. Mas está claro que a exposição é para recordar, enquanto chinês, o que aconteceu no interior da China. Por isso, é claro que corresponde ao princípio “Um País, Dois Sistemas”. Por isso, ele estava a dizer disparates. Um deputado nomeado pelo Executivo, como ele, a dizer disparates, não estive interessado em mais discussões.

Em relação à vigília do dia 4 de Junho, acredita que as autoridades vão permitir que ela aconteça, como tem acontecido nos últimos 30 anos?

De acordo com a lei, em princípio, eles não podem não permitir. Porque, de acordo com a lei 2/93/M, é preciso só um aviso prévio. Mas também é possível que as autoridades policiais façam jogos sujos. Podem dizer que, devido às responsabilidades do CPSP, e sem se basearem na lei 2/93/M, rejeitam reuniões ou manifestações. Já houve casos desse género no passado. Portanto, o problema é que eles agora têm mais um pretexto, que é a epidemia. A RAEM lançou novas orientações sobre a prevenção de epidemia. Essas orientações [sugerem] que se evitem aglomerações de pessoas. O CPSP, nesta altura, pode não autorizar esse evento, ao dizer que executa as orientações de prevenção de epidemia. Existe esta possibilidade, mas acho que [esse argumento] é muito fraco em termos legais.

E se eles não autorizarem, o que é que vai acontecer no dia 4 de Junho? O que é que a associação que o deputado representa vai fazer no dia 4 de Junho?

Uma das possibilidades é, se autorizarem – ou seja, se não impedirem – claro que vamos fazer a vigília, tal como previsto. Ao realizarmos a vigília, vamos ter em conta a questão de epidemia, por exemplo, mantemos determinada distância entre os assentos. Mas quanto à questão de o que podemos fazer, no caso de eles não permitirem – isto é, rejeitarem o nosso aviso prévio por escrito, o que leva a que não possamos fazer a vigília – se calhar podemos arranjar outras maneiras. Pode ser que, em vez de reunião, vou só sentar-me no Largo Senado. Como é um espaço público – e eu não vou cantar slogans – eles não podem impedir-me de descansar num espaço público. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é procurarmos um local que não seja público, onde possamos realizar na mesma a vigília do 4 de Junho, mas através de transmissão em directo online. Assim, também dava para as pessoas participarem online e partilharem opiniões. Essas são algumas ideias na fase inicial. Mas ainda não há uma decisão.

Esta questão voltou a levantar o debate sobre a liberdade de expressão em Macau. Acha que a liberdade de expressão está em risco?

De certo modo, pela forma como a situação política vai apertando, é verdade que o espaço de expressão em Macau também vai gradualmente apertando, tal como em Hong Kong. Mas, apesar de Macau estar sempre bem comportada, a liberdade de expressão está a encolher. Por isso, com este caso da exposição, percebe-se que a liberdade de expressão em Macau também está a ser reduzida.

No ano passado, o Chefe do Executivo disse, já depois de ter sido eleito, que em Macau não havia restrições ao exercício da liberdade. Que comentário lhe merece essa afirmação de Ho Iat Seng?

Quando os departamentos fizerem algo que afecte a liberdade de expressão ou o espaço de actividade social dos cidadãos, Ho Iat Seng não pode manter-se fora da situação. Se fizer isso – a dizer que não sabe disso, que não quer tratar do assunto, ou que não quer saber – ele não consegue cumprir essas promessas de garantir a liberdade de expressão.

Acha que o Governo tem a vontade de agir nesse sentido, para dar mais liberdade de expressão aos residentes, tendo em conta as últimas decisões?

Claro, espero que haja acções concretas para assegurar essas liberdades de expressão, e não é só falar. Quanto à questão sobre se o Governo consegue realmente concretizar essas acções, o que podemos fazer é, tal como diz a expressão idiomática chinesa: “ouvir o que se diz e olhar para o que se faz”.

No programa político do Chefe do Executivo, ainda antes das eleições, ele dizia que queria aumentar o desenvolvimento político democrático de Macau. Porém, colocou de parte a hipótese de avançar para o sufrágio universal. Isto não será contraditório?

Se ele fez essa promessa de promover o desenvolvimento político democrático, é verdade que esta altura não pode servir de referência e é compreensível ele não falar desse assunto. Porque, nesta altura, estamos a lutar contra a epidemia. Nas LAG deste ano, não foi referida essa questão. Isso é compreensível. Mas, no final deste ano, com as LAG do próximo ano, acho que se deve concretizar esse objectivo de democratização. Não quer dizer que tenha de haver sufrágio universal já no próximo Governo. Isso seria difícil de fazer. Mas deve haver uma agenda e um objectivo para o sufrágio universal da AL e do Chefe do Executivo.

Há quem diga que Macau não está preparada ainda para o sufrágio universal. O que é que responde a essas pessoas? O que é que acha das pessoas que dizem isto?

Em relação à questão, acho que quando se aprende a nadar, tem de se aprender dentro de água e não aprender a fazer natação em terra. É a mesma coisa com a concretização de democracia. O que deve haver é uma integração ao longo do processo. Acho que faz mais sentido que se implemente a democracia de forma gradual. E não é dizer: “Como não há condições agora, para já não queremos isto”. Isso também não faz sentido. Deve-se fazer passo a passo. Por exemplo, com a AL, pelo menos devemos acrescentar mais deputados eleitos por sufrágio directo. O número de deputados eleitos por sufrágio directo deve ocupar metade da AL. E, gradualmente, dois terços. E, no final, todos os deputados da AL são eleitos por sufrágio directo. Em relação à implementação do sufrágio universal para a eleição do Chefe do Executivo, deve haver um processo para informar as pessoas. Assim, ao longo do processo, a sociedade civil também vai amadurecer progressivamente. E não se entra na água só depois de ter aprendido nadar. Isso seria ridículo.

Mas concorda que Macau não está preparada para sufrágio universal?

Se se concretizar realmente [o sufrágio universal] na sociedade de Macau, acho que é ok, não há problema. Porque, na verdade, desde 1976 já havia eleições por sufrágio directo na AL, apesar de, na altura, só se reservarem aos cidadãos de nacionalidade portuguesa. Em 1984, já se tornaram abertas a todos os cidadãos de Macau. De 1984 até agora, já temos 30 e tal anos de experiência em eleições por sufrágio directo. Portanto, será que os cidadãos não estão familiarizados? Acho que não é verdade. Os cidadãos de Macau estão ok com isto. Segundo, com os 15 anos de educação gratuita, junto com a normalização da educação do ensino superior, 90% dos jovens de Macau estudaram na universidade. Por isso, será que [Macau] não tem essa capacidade de implementar democracia? Acho que não é verdade. Por exemplo, com a AL, mesmo que passasse a haver agora metade, ou dois terços dos deputados eleitos por sufrágio directo, será que os cidadãos de Macau não sabiam como votar ou escolher? Porque já temos muitos anos de experiência. Os idosos também sabem votar e escolher. Por isso, não existe [essa questão de] a sociedade estar preparada ou suficientemente madura. Às vezes, como eu disse no passado, com as eleições por sufrágio directo, há pessoas que compram votos, e há pessoas que podem ser incentivadas por benefícios. Esse aspecto, então, é uma parte imatura. Mas, quando temos mais prática, juntamente com fiscalização rigorosa, esses aspectos mais imaturos podem melhorar progressivamente, de forma a que se possa aproveitar ao máximo o sistema democrático.

Isso quer dizer que os cidadãos já têm experiência que lhes permita eleger o Chefe do Executivo através desse sistema?

Sim, é completamente viável. Porque a eleição [por sufrágio universal] do Chefe do Executivo vai dar mais motivação aos cidadãos. Porque toda a gente percebe que, ao longo dos anos, o número de deputados eleitos por sufrágio directo ocupa só uma pequena parte da AL. Portanto, se [os cidadãos] já estiverem familiarizados com o sistema de eleição legislativa por sufrágio directo, e se houver o sistema de eleição do Chefe do Executivo por sufrágio directo, haveria uma maior motivação para os cidadãos. Porque quando votarem nessa pessoa e essa pessoa for eleita com Executivo, ele realmente consegue fazer o que prometeu.

Acha que os cidadãos de Macau estão pouco interessados em questões políticas e em questões de democracia?

Trata-se de uma sensação de impotência: posso estar interessado em política, e disposto a participar. Mas, primeiro, não há muitos meios de participação; segundo, a influência também não é muito grande. Nesse contexto, muitos cidadãos talvez pensem: “Esquece, não vai resultar em nada; não importa qual seja o Executivo, é sempre igual”. Essa atitude leva a que eles estejam menos interessados. Mas, como eu disse há pouco, se o Executivo for eleito por sufrágio universal, acho que os cidadãos prestariam muito mais atenção. Porque [o Executivo] terá uma influência verdadeira. Por isso, será que os cidadãos de Macau não estão interessados em política? Não é que não estejam interessados, é apenas porque, de momento, o seu interesse não tem efeitos.

Saiu da Associação Novo Macau em 2016. Como vê esta nova direcção?

Quanto à promoção do desenvolvimento democrático, isto continua sempre. Não existe assim uma nova direcção. Promover a democracia, proteger a vida do povo, é o que se tem de fazer.

Acha que eles estão a fazer um bom trabalho nessa defesa da democracia e dos direitos dos cidadãos?

Peço desculpa, eu sinceramente não tenho estado atento ao trabalho que eles estão a fazer. Por isso, não sei bem do desenvolvimento deles. Ultimamente, eles também não têm tido muitos eventos públicos, por isso não sei bem o que estão a fazer agora. Não tenho estado muito atento, por isso é difícil comentar.

Como é que chegou à política? Quando é que sentiu que devia enveredar por esta via e fazer-se ouvir enquanto político?

Sou de Macau. Nasci em Macau e cresci em Macau. Tenho sempre estado atento à sociedade. Quando era jovem, eu, tal como alguns outros jovens, estávamos insatisfeitos com casos de injustiça na sociedade. E sentia que era preciso uma reforma social, para que a sociedade seja mais justa e aberta. Depois, surgiu um acontecimento que nos fez tomar posição: o movimento de Tiananmen, de 1989. Na altura, em 1989, durou vários meses. Durante esses meses nós expressámos o nosso apoio. E depois aconteceu o massacre do 4 de Junho em Tiananmen. O movimento pró-democracia sofria uma opressão. Por cá, nós pensámos que, além de expressarmos o nosso apoio, devíamos promover o desenvolvimento democrático de Macau. Por isso, na altura, por um lado, nós continuámos a corresponder ao movimento de democracia no interior da China. Por outro lado, criámos associações em Macau para participar em eventos políticos. Em 1991, participámos nas eleição suplementar por sufrágio indirecto da AL, ajudámos Ng Kuok Cheong a concorrer. Em 1992, Ng Kuok Cheong foi eleito deputado.

Se o movimento de Tiananmen foi um ponto-chave na sua carreira política, como é que vê o facto de estar em causa a realização da vigília?

Foi esse movimento que nos fez subir ao palco político. Para Ng Kuok Cheong e eu, e para as pessoas da nossa geração, esse movimento é um acontecimento muito importante. Ao longo de 30 anos, temos sido consistentes com a realização desse evento. Agora impediram-nos de repente de organizar esse evento. Nunca nos tinham impedido e agora somos impedidos. O que é que isso significa? Significa que começa a surgir um sinal político de que os eventos deste género estão a ser afectados, e de que está aqui uma mudança.

Tem receio de que esta vigília nunca mais se realize?

Tenho receio é de que a exposição nunca mais se possa realizar, porque é preciso autorização de aluguer de locais para a realização da exposição. Se eles não autorizarem, dificilmente podemos fazê-la. Estou confiante de que podemos continuar a realizar a vigília do 4 de Junho.

Há pouco disse que desde jovem que se interessava pela política, como é que foram esses tempos de Administração portuguesa em Macau? Foi também isso que o motivou a enveredar pela política?

Durante os tempos de Administração portuguesa, também estava atento. Desde os anos 80, por exemplo, na altura antes da conclusão da “Declaração Conjunta do Governo da República Portuguesa e do Governo da República Popular da China sobre a Questão de Macau”, em 1987, estávamos atentos, relativamente à possibilidade de se implementar [em Macau] o princípio de “Um País, Dois Sistemas”. Nos tempos da Administração portuguesa, havia pessoas a considerar que a eficiência governativa dos portugueses não era boa, e que não valia a pena falar com eles. Havia pessoas que pensavam assim. Mas nós não, nós pensávamos que, fosse o Governo que fosse, tínhamos a responsabilidade de fiscalizar o Governo para fazer com que correspondesse às necessidades dos cidadãos. Esperávamos também que, através do tempo da Administração portuguesa, se estabelecesse uma tradição de fiscalizar os trabalhos do Governo.

Quando é que fundou a Associação Novo Macau? E porquê?

A Associação Novo Macau foi fundada em 1992. Depois do movimento democrático de 1989, nós começámos a pensar que, além de prestarmos atenção ao movimento de democracia no interior da China, era preciso promover o desenvolvimento democrático em Macau. Por isso, pensámos que devíamos fazer parte dessa promoção do desenvolvimento. Em 1991, devido a uma alteração do Estatuto Orgânico de Macau, o número de deputados eleitos por sufrágio directo passou de seis para oito. Por isso, em 1991, houve uma eleição suplementar. Na altura, Ng Kuok Cheong concorreu. Por haver apenas duas vagas, não foi eleito. Portanto, em 1992, na eleição legislativa para a AL, nós esperávamos conseguir o apoio de mais pessoas. Assim, convidámos muitos amigos para participar e fundámos a Associação Novo Macau, para concorrer para a eleição desse ano. E na eleição legislativa desse ano, conseguimos que Ng Kuok Cheong fosse eleito deputado. Pode-se dizer que o objectivo inicial para a fundação da Associação Novo Macau era ajudar Ng Kuok Cheong a entrar na AL.

Tem tido problemas em Macau devido ao que defende?

Em termos da promoção do desenvolvimento de democracia, pode ver-se que o maior problema é que é um tema pouco interessante. Em Macau, na verdade, não há uma força suficiente por parte da população pela exigência de democracia. Assim, torna-se um tema que, pela sua complexidade, não é muito apreciado ou compreendido pelas pessoas. Falta apoio da população. Isso dificulta a promoção do desenvolvimento democrático.

Não se manifesta muito relativamente aos protestos pró-democracia em Hong Kong. Qual é a sua opinião?

É uma longa história [risos]. Hong Kong é muito diferente de Macau. Em Hong Kong, o Governo Central promete, na Lei Básica, sufrágio universal. Segundo, o movimento de democracia dos cidadãos de Hong Kong tem origem nos anos 60. Em Hong Kong, o movimento de democracia tem um grande apoio. Por isso, pode ver-se que, nas eleições legislativas de Hong Kong, 60% apoia o campo pró-democracia e 40% apoia o campo pró-poder instituído. O campo pró-democracia está em lugar preponderante. Por isso, os cidadãos de Hong Kong acham que faz sentido haver sufrágio universal. Tanto na lei como na base do povo, há um forte apoio. Mas esse sufrágio universal, que o Governo Central garante, não é verdadeiro. Assim, os cidadãos de Hong Kong tentaram sem sucesso muitas formas, incluindo o movimento dos guarda-chuvas, o “Occupy Central”. E, assim, surgiram as manifestações violentas. Entenderam que as reivindicações pacíficas não resultaram e surgiram as manifestações violentas. Esse é o contexto e o motivo dos protestos.

Portanto, compreende estas manifestações mais violentas por parte dos ‘hongkongers’?

Compreendo o motivo dessas manifestações violentas. Mas será que é a altura adequada para manifestações violentas? Acho que ainda não é altura oportuna. Tendo em conta, sobretudo, o domínio do Governo Central, essas manifestações violentas causam demasiados sacrifícios. Esses sacrifícios, que têm um custo demasiado alto, acho que não valem a pena. Porque, afinal, a luta pelo desenvolvimento democrático é um processo longo. A posição firme do Governo Central e do Governo de Hong Kong faz com que Hong Kong se torne numa sociedade governada pela polícia. O poder das autoridades policiais torna-se infinito. As forças policiais de Hong Kong são uma equipa herdada dos tempos da administração britânica, com disciplina rigorosa. Mas, hoje em dia, com essas manifestações violentas, as forças disciplinares, que têm um grande apoio [do Governo], oprimem, por quaisquer meios necessários e até ilegais os participantes das manifestações.

Acha que em Macau este tipo de protestos poderia acontecer?

Não, não poderia acontecer em Macau. A situação de Macau é diferente da de Hong Kong. Com base no texto lei, a Lei Básica garante – ou, devemos dizer, a lei promete – que os ‘hongkongers’ tenham sufrágio universal. O movimento de democracia em Hong Kong leva já um período de tempo longo na sua fermentação. Os ‘hongkongers’ acham que deve haver sufrágio universal. No caso de Macau, na Lei Básica de Macau, não há referência ao sufrágio universal. Isto é, o Governo Central não prometeu que os cidadãos de Macau teriam sufrágio universal. E, na fase actual, a sociedade de Macau também não considera urgente o sufrágio universal. Esses são dois dos factores. O terceiro factor é que os jovens de Hong Kong acham que, se a sociedade não mudar, eles não vão ter futuro. No caso dos jovens de Macau, não. Pode-se dizer que os jovens de Macau, ao longo dos últimos 20 anos, são os maiores beneficiadores do desenvolvimento económico de Macau. Eles têm algumas insatisfações? Sim, têm: não conseguem comprar uma casa, alto custo de vida, más condições dos transportes. Mas essas insatisfações são sobre a melhoria da qualidade de vida. O caso dos jovens de Hong Kong é diferente. Eles acham que se trata de uma luta pela sobrevivência: se a sociedade não mudar, não há espaço para sobreviver. Mas os cidadãos de Macau acham que: “se a sociedade não mudar, a vida fica um bocadinho pior”. Portanto, se calhar vão lutar pela sobrevivência mas não vão recorrer a manifestações violentas por causa de questões de vida. Por isso, acho que em Macau não vai haver manifestações violentas.

Acha que a sua luta pela democracia em Macau, durante todos estes anos, tem sido inglória?

Não, tem tido efeitos. Um dos efeitos é: os ‘hongkongers’, antes dos anos 80, achavam que havia muita liberdade em Hong Kong, e que não importava que não houvesse democracia. Mas, depois dos anos 80, sobretudo depois de 1989, os ‘hongkongers’ acham que não é possível não haver democracia. Querem democracia. Por que não lhes importava que não houvesse democracia? Porque, na altura, o país de soberania era o Reino Unido. O Reino Unido é um país de democracia. O governador delegado pelo Reino Unido era condicionado pela democracia, e não agia de forma imprudente. Por isso, mesmo não havendo o sistema democrático, a liberdade também estava assegurada. Mas depois do movimento do 4 de Junho, os ‘hongkongers’ repararam que, depois de 1997, o Reino Unido se iria embora. Então, o país de soberania iria ser um país onde não há democracia. Iria ser muito perigoso, pois já não iriam ser protegidos por esse sistema. Por isso, os ‘hongkongers’ exigem democracia agora. Portanto, esse é o contexto, sobre por que é que os ‘hongkongers’ têm essa forte exigência de democracia, de que se estabeleça um sistema de democracia, que haja sufrágio universal. Na verdade, os cidadãos de Macau, até hoje em dia, não sentem essa grande pressão, e não acham que haja uma urgência. O motivo principal é que a economia continua a melhorar. Com esse desenvolvimento, o Governo tem uma abundância de recursos na mão. E assim há muito bem-estar. Neste caso, a sociedade só quer uma vida normal. Os cidadãos de Macau acham que não importa muito se há ou não democracia. Mas, ao longo dos últimos vinte e tal anos, nós procuramos promover a reivindicação da democracia através de tópicos sobre a vida da população. E achamos que tem tido efeito. Para os cidadãos, não há uma urgência de democracia. Mas querem democracia? Querem. Portanto, pode-se ver que a sociedade evoluiu de “não importa haver ou não democracia” para “sim, deve haver”. Porque, sem democracia, sem sufrágio universal, muitos problemas não podem ser resolvidos. Por isso, se o Governo for inteligente e fizer bem, a exigência de democracia irá diminuir. Mas se o Governo fizer mal, tal como com a governação de Chui Sai On, que estava relativamente mal, os cidadãos tinham uma vontade mais forte de democracia.