Academia do SCM lança campo de férias de olhos postos em novas modalidades

A Academia do Sporting de Macau está a organizar um campo de férias para o Verão que irá juntar uma vertente desportiva, com a prática de várias modalidades, a uma parte mais lúdica, com aprendizagens de desenho ou dança. A iniciativa engloba crianças dos 4 aos 15 anos e irá decorrer entre 6 de Julho e 28 de Agosto.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Como forma de ajudar os pais a encontrar actividades para os filhos no Verão, a Academia do Sporting de Macau (SCM) decidiu organizar um campo de férias entre 6 de Julho e 28 de Agosto destinado a crianças dos 4 aos 15 anos. A iniciativa será dividida em duas partes, uma focada na parte desportiva, com quatro modalidades, e outra com actividades lúdicas, segundo explicou Pedro Lopes ao PONTO FINAL, um dos coordenadores da iniciativa, a par de Eric Peres.

“É um campo de férias que vai estar dividido em duas partes. Uma é a parte desportiva, com quatro actividades, que funciona das 14h30 às 17h30, separada em dois grupos de faixas etárias, um dos 4 aos 8 e outro dos 9 aos 15. E depois há uma parceria com a My100Zone, que é um centro de actividades lúdicas, e irá funcionar das 9h30 ao 12h30 para crianças dos 4 aos 8”, disse Pedro Lopes.

Segundo o coordenador, o objectivo passa por compreender todas as iniciativas no mesmo espaço, nomeadamente no Grand Coloane. Futebol, hóquei em patins, escalada e capoeira serão as actividades desportivas a desenvolver, enquanto que as actividades lúdicas estarão mais focadas na leitura, desenho ou dança. As inscrições já abriram e, segundo Pedro Lopes, “está a haver bastante procura”, contando já com mais de 15 crianças inscritas. O limite, explicou, será de 20 crianças por semana para cada um dos grupos etários.

“Ouvimos o feedback de vários pais que não tinham onde pôr os miúdos no Verão, e por isso decidimos organizar este campo de férias que achamos que pode ser útil para todas as crianças. É uma forma de os miúdos, em vez de estarem em casa fechados e agarrados aos ipads, telemóveis e computadores, praticarem exercício físico, estarem com os amigos e socializarem com outras pessoas”, referiu Pedro Lopes.

O campo de férias poderá também servir para alargar o leque de modalidades do clube, acrescentou o também treinador da equipa de futebol do SCM. “Queremos oferecer uma variedade diferente de actividades para depois eles poderem escolher, e no futuro, quem sabe, o Sporting ter mais do que futebol. O objectivo é que a equipa sénior seja alimentada com uma grande parte que venha da formação”.

Uma semana no campo de férias terá um custo de 2.750 patacas, sendo que os preços para duas e três semanas são, respectivamente, de 5.000 e 7.500 patacas. Mais informações poderão ser consultadas no novo site do SCM, lançado no início desta semana, em http://www.sportingclubemacau.com.