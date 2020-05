Lau Wai Meng toma posse como presidente e aponta à revitalização da economia

Lau Wai Meng tomou ontem posse como presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). Na ocasião, o novo líder do IPIM referiu que irá desenvolver o seu trabalho em consonância com o que foi apresentado nas Linhas de Acção Governativa, apontando à revitalização da economia após a epidemia, dinamização do desenvolvimento dos sectores industrial e comercial, para além da promoção empresarial e aperfeiçoamento do ambiente de investimento, refere um comunicado do gabinete do secretário para a Economia e Finanças.

Na cerimónia, que contou com a presença do secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, foi também registada a tomada de posse de Chan Hon Sang como subdirector da Direcção dos Serviços de Economia. No seu discurso, o secretário para a Economia e Finanças destacou a “grande experiência e capacidade profissional” de Lau Wai Meng e Chan Hon Sang nos domínios económico e financeiro “ao longo de muitos anos”, mostrando-se confiante que o novo presidente do IPIM e o novo subdirector da DSE “possam continuar a cumprir, nos seus novos postos de trabalho, o lema da governação do Governo da RAEM, liderando as equipas de pessoal a servirem a RAEM com todo o coração, valorizando, paralelamente, o espírito de equipa”, acrescenta o comunicado do Executivo.