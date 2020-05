CNE diz que ATFPM não influenciou eleições, mas recomenda “imparcialidade” e “transparência”

Depois das eleições legislativas de Outubro do ano passado, em Portugal, o Partido Socialista (PS) apresentou uma queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE) por alegadas irregularidades da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) no voto por correspondência. Na deliberação da CNE, a que o PONTO FINAL teve acesso, é dito que não é possível inferir que a ATFPM tenha influenciado o sentido de voto dos eleitores. Porém, o organismo recomenda imparcialidade e transparência.

André Vinagre

O Partido Socialista (PS), através de uma carta assinada pelo mandatário da candidatura dos socialistas pelo círculo eleitoral Fora da Europa, Paulo Pisco, queixou-se à Comissão Nacional de Eleições (CNE), de Portugal, devido a alegadas irregularidades da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) nos votos por correspondência nas eleições legislativas portuguesas, que aconteceram a 6 de Outubro de 2019. O PONTO FINAL teve acesso à deliberação da CNE, tomada na passada semana, onde se lê que “não é possível inferir que a ATFPM, através dos seus dirigentes ou colaboradores, tenha influenciado o processo de votação”. Porém, o organismo recomenta à associação liderada por José Pereira Coutinho que actue com “imparcialidade e transparência”.

Segundo alegava o PS, antes das eleições de Outubro, a ATFPM estaria a contactar por telemóvel “potenciais votantes nas eleições legislativas portuguesas”, para “ajudar no processo e a encaminhar os votos pelo correio para Portugal”. De acordo com a denúncia, a secção de Macau do PS terá recebido queixas de várias pessoas que alegavam ter recebido chamadas de interlocutores que diziam falar em nome da ATFPM, e que “terão dito que podiam trazer as cartas com os boletins de voto à sede de ATFPM, que eles tratavam de tudo”. Isto punha em causa, segundo a carta do PS, a confidencialidade do voto.

Na resposta à investigação da CNE, a ATFPM disse que as alegações eram falsas, mas confirmou chamadas feitas a membros de língua chinesa. “Relativamente às chamadas telefónicas realizadas em língua chinesa, nunca foram realizadas com o intuito de aproveitar a boa fé dos seus associados que atestamos serem todos maiores e com capacidade de por si decidir em qualquer acto eleitoral, não precisando de qualquer ajuda”, explicou a ATFPM.

A CNE, na deliberação tomada em reunião plenária de 19 de Maio, assinala a Lei Eleitoral da Assembleia da República referente ao voto por via postal, e cita: “O envelope contendo o boletim de voto é um envelope de franquia postal paga, estando o campo do destinatário (entre outros) pré-preenchido com o endereço correspondente à respectiva assembleia de recolha e contagem de votos dos eleitores residentes no estrangeiro, dispensando a intermediação de terceiros para o seu preenchimento e envio. Acresce que o voto é um acto pessoal, sendo exercido directamente pelo cidadão eleitor”.

“Face aos elementos que constam do processo ora em análise, não é possível inferir que a ATFPM, através dos seus dirigentes ou colaboradores, tenha influenciado o processo de votação ou o sentido de voto de qualquer eleitor”, lê-se no texto da deliberação. Porém, a CNE deixa um recado: “De todo o modo, recomenda-se que a ATFPM actue com imparcialidade e transparência, abstendo-se de intervir na disputa eleitoral a favor ou em detrimento de determinada candidatura ou candidato”.

O PONTO FINAL tentou obter uma reacção à deliberação por parte da ATFPM, mas sem sucesso. Rita Santos, presidente da mesa da assembleia-geral da associação, não quis comentar. José Pereira Coutinho, presidente da direcção da ATFPM e deputado à Assembleia Legislativa de Macau, manteve-se incontactável durante o dia de ontem.