Casa Garden acolhe exposição sobre kimonos japoneses até 23 de Junho

Co-organizada pelo Centro de Pesquisa de Gravura de Macau e a Fundação Oriente, a “A Beleza da Arte Stencil/ Exposição Yuzen” apresenta uma colecção de 14 kimonos japoneses manufacturados e os modelos usados na sua produção. A mostra está patente na Galeria Principal da Casa Garden até 23 de Junho, e conta com vídeos exemplificativos da técnica de impressão e de tingimento tradicional em tecidos de seda da região de Kansai.

Eduardo Santiago

Os segredos da técnica de impressão e tingimento tradicional de kimonos japoneses estão em exposição na Galeria Principal da Casa Garden até 23 de Junho, numa colecção que conta com 14 peças de vestuário tradicional feitas à mão, os modelos usados na sua produção e as ferramentas necessárias para a mesma. A organização do evento tinha previsto a realização de workshops com artesãos, para apresentar o ‘stencil’ como método auxiliar de tecnologia de impressão e tingimento para embelezar os tecidos, mas o contexto epidémico obrigou a alterações. Com a ausência dos mestres desta técnica tradicional japonesa, a solução passou pela instalação de monitores com vídeos para explicar pormenorizadamente todo o processo de impressão e tingimento nos tecidos de seda de Kansai.

Com curadoria de James Wong, presidente do Centro de Pesquisa de Gravura de Macau, a “Exposição Yuzen” tem como objectivo principal apresentar o ‘stencil’, uma técnica de impressão e tingimento de seda que terá começado na China, durante a Dinastia Han, e que foi depois aprimorada no Japão ao longo dos anos. “O ‘stencil’ é uma técnica muito antiga, não sei se foi realmente inventada pelos chineses, mas o que é certo é que já a usamos há muitos anos. Esta foi uma das razões que me levou a produzir esta exposição. A indústria japonesa dos kimonos ainda usa esta técnica, aliás nunca deixou de usar ao longo dos anos. E nesta exposição as pessoas podem conhecer mais sobre o processo de manufactura, impressão e tingimento de embelezamento dos tecidos que ainda hoje é utilizado”, começou por explicar James Wong ao PONTO FINAL, acrescentando que o domínio destas técnicas leva muitos anos e que cada kimono é uma “autêntica obra de arte”.

De acordo com James Wong, a mostra reúne 14 kimonos de colecções privadas do Japão, bem como vários modelos usados na sua produção. “Cada uma das peças é única. Uma autêntica obra de arte”, referiu o curador, frisando que todas as peças são feitas à mão. “Penso que é muito importante podermos observar as tendências da arte enquanto produto industrial e a diferença entre elas. E imediatamente se constata as diferenças, uma vez que os Kimonos são feitos à mão, a inserção de cor é manual e os próprios tecidos são muito caros, pois são quase 100% de seda”, assinalou o artista plástico.

“E podemos ver de perto a complexidade do trabalho destes artesãos, que fizeram um imenso esforço para um trabalho tão minucioso em cada processo. Um fabricante de Kimonos tem um percurso único e tem de passar por um rigoroso estudo das técnicas até poder alcançar esse estatuto. Estou a falar de várias décadas de aprendizagem e treino”, acrescentou James Wong, frisando que todos os kimonos em exposição são originários de Quioto.

No programa da exposição estava prevista uma série de workshops com artesãos japoneses, mas o actual contexto pandémico obrigou a alterações de última hora, com a instalação de monitores com vídeos exemplificativos das técnicas usadas na impressão de padrões e cores em tecidos de seda. “Uma vez que os artesãos já não podem vir para apresentar as técnicas, temos vídeos onde se mostra como se fabricam estas peças, se preparam os materiais, nomeadamente o papel usado e os estêncis. Para além disso, temos fotografias dos artesãos a trabalhar os pormenores dos padrões de impressão e vários exemplares desses desenhos antes de passarem para a seda”, assinalou James Wong.

“Enquanto associação, estudamos as técnicas de impressão e por isso esta exposição apresenta um tema muito interessante. E não penso que seja assim tão fácil encontrar no mundo este tipo de peças para além do Japão. Mesmo na China já não usamos este tipo de técnicas porque são necessários materiais muitos específicos para recriar este tipo de arte”, disse ainda o presidente do Centro de Pesquisa de Gravura de Macau.

UM OBJECTO CULTURAL E SOCIAL

Apesar de a palavra kimono significar “algo para vestir”, esta peça de vestuário tem uma enorme relevância cultural no Japão, assinalando momentos especiais da sociedade nipónica, nomeadamente casamentos, funerais ou o fim de um ciclo escolar. “O kimono é um objecto de grande interesse temático, não só no Japão, como noutras partes do mundo. Porque alguns dos kimonos podem ser muito caros e a maioria dos japoneses não tem capacidade monetária para comprá-los. E mesmo os que têm, só o usam uma vez por ano, podendo acontecer que só o usam uma vez na vida”, disse James Wong ao PONTO FINAL, assinalando que estas peças de vestuário podem ainda “fazer uma diferenciação dos estatutos sociais do Japão”.

“O kimono é uma espécie de uniforme para diferentes estatutos da sociedade, que serve para assinalar ocasiões. Há kimonos específicos para lazer, casamentos, funerais ou promoções. As pessoas encomendam kimonos para um ou dois momentos importantes na sua vida porque acreditam que um dia vão usá-los”, explicou o curador da exposição.

Segundo James Wong, “Yuzen” é um processo tradicional de tingimento de tecidos que consistia, originalmente, na utilização de um “agente anti-corante feito de amido ou arroz, pintado à mão”, que depois de tingido e formado “exibia cores coloridas”. Depois de pintar e tingir em pano de seda branco, o processo é frequentemente usado para expressar os padrões coloridos do kimono tradicional. “É particularmente útil para expressar padrões de animais, plantas e paisagens com linhas simples. As cores tornaram-se mais abundantes à medida que foram introduzidos corantes químicos brilhantes e coloridos vindos de outros países”, pode ler-se no comunicado da organização.