Sulu Sou pede reforço de medidas de alívio destinadas ao sector artístico

Em resposta a uma interpelação de Sulu Sou – que questionou as autoridades sobre a implementação de medidas de alívio destinadas ao sector artístico, como a concessão de abonos directos -, o Instituto Cultural prometeu lançar, ainda este ano, a linha "Porto Interior-Praça de Ponte e Horta-Templo de A-Ma" do projecto "Turismo Cultural".

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, remetida ao Governo a 24 de Março, Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), adiantou que, através da coordenação interdepartamental, irá lançar este ano, o projecto “Turismo Cultural”, sendo implementado, como primeira experiência, a linha que liga o Porto Interior, Praça de Ponte e Horta e o Templo de A-Ma. Além da 2ª fase do “Programa de Lançamento de Espaços Artísticos e Culturais”, o organismo avançou em Abril com o convite à apresentação de propostas para o “Ensino Online de Artesanato Criativo”, para promover o desenvolvimento do sector das artes.

Devido ao impacto da propagação da Covid-19, Sulu Sou referiu que a indústria artística e cultural de Macau tem sido afectada, incluindo com a suspensão das actividades artísticas e culturais em Macau e o cancelamento de programas de artes performativas. Na opinião do deputado, os apoios económicos adoptados pelo Governo são “generalistas”. Para “materializar os conceitos de diversificação económica e retenção de quadros e talentos”, Sulu Sou perguntou às autoridades se vão continuar a implementar medidas de alívio destinadas ao sector artístico, como a concessão de abonos directos e a atribuição de subsídios de formação para desempregados.

Na resposta do IC, o organismo referiu-se ao lançamento da segunda fase das medidas de apoio económico aos trabalhadores, divulgada pelo Governo, no dia 8 de Abril. Entre essas medidas, está incluído o fundo específico de apoio ao combate à epidemia, no valor de 10 mil milhões de patacas, que tem como objectivo prestar ajuda aos residentes, trabalhadores, PMEs e trabalhadores por conta própria, e aliviar a pressão económica.

Face à segunda fase das medidas de assistência económica, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) lançou o programa de “formação subsidiada”, destinado ao aperfeiçoamento profissional dos residentes com dificuldades financeiras, como guias turísticos, taxistas e motoristas. Segundo esse programa, nas primeiras fases, já lançadas em Março e Abril, com um conjunto de 1140 vagas, os participantes que concluírem o curso de formação irão receber um subsídio de 6656 patacas.

Sulu Sou perguntou às autoridades se iriam proporcionar oportunidades diversificadas para o desenvolvimento da indústria artística e cultural, de forma a esta poder beneficiar do princípio “oferta de trabalho em vez de subsídios”. “O Governo vai proceder ao alargamento dos investimentos públicos e ao planeamento de diversos projectos artísticos e culturais públicos, no âmbito do design criativo, exposições e espectáculos para revitalização de toda a indústria?”, questionou o deputado.

Para apoiar os profissionais do sector artístico e cultural, a presidente do IC adiantou que o organismo lançou uma série de medidas: “As associações podem receber um reembolso das despesas que gastaram nos seus eventos cancelados; as entidades que pertencem ao Espaço Cultural e Criativo do IC são isentas de renda durante três meses; e prolongamos o prazo de execução para a Série de Programas de Subsídio para as Indústrias Culturais e Criativas de Macau, incluindo os três planos de subsídio para a produção cinematográfica de longas metragens, a produção de álbuns de canções originais, e a criação de amostras de design de moda”.

Segunda fase do programa de lançamento de espaços culturais ainda este ano

Quanto à disponibilização de espaços públicos, Sulu Sou perguntou às autoridades se iriam alargar o âmbito do “Programa de Lançamento de Espaços Artísticos e Culturais”, de modo a que seja aplicado a locais de exposições, espectáculos, bem como feiras culturais e criativas. Na resposta do IC, o organismo avançou que, para “enriquecer a vida cultural dos residentes durante a epidemia”, irá lançar este ano, através da coordenação interdepartamental, o projecto de “Turismo cultural”, tendo como início a linha “Porto Interior-Praça de Ponte e Horta-Templo de A-Má. Segundo detalhou a presidente do IC, serão implementados “elementos artísticos e culturais” na linha de turismo da Taipa, como murais, espectáculos e dispositivos artísticos.

Quanto à disponibilização de locais, o IC informou que irá lançar, ainda este ano, a segunda fase do “Programa de Lançamento de Espaços Artísticos e Culturais”. Na nova ronda, serão acrescentados locais para arrendamento, como o Antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino, Galeria do Tap Seac e Centro de Arte Contemporânea de Macau (Oficinas Navais N.º 2).