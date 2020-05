Stanley Ho: Morreu o patriarca da Macau moderna

Prometeu à mãe que iria recuperar tudo aquilo que o pai perdera na bolsa, em Hong Kong. Quando chegou a Macau, vinha sem nada, mas cumpriu o que prometera à mãe e construiu um império que lhe deu uma fortuna avaliada em mais de 51 mil milhões de patacas. Pelo caminho, fez de Macau aquilo que a região é hoje. Stanley Ho morreu ontem, aos 98 anos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Quando tinha 13 anos, a minha mãe chamou-me ao quarto, a chorar. Ela disse-me que ia todos os dias à loja de penhores vender as joias para me dar o que comer e pagar pela minha educação”, contou Stanley Ho, em 2007, em entrevista à revista Macau Closer. Aí, Stanley Ho Hung-sun começou a aplicar-se nos estudos, atravessou o Rio das Pérolas, fundou a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM) e, durante 40 anos, teve na mão o monopólio do jogo no território. Retirou de Macau uma fortuna avaliada em mais de 51 mil milhões de patacas, mas deu-lhe uma nova cara, com aterros, hotéis, um Centro Cultural e um Aeroporto Internacional. Ontem, a família anunciou ao mundo que o magnata do jogo morreu, em Hong Kong, aos 98 anos.

Nasceu em 1921, numa família rica e influente de Hong Kong, ligada a Sir Robert Ho Tung, empresário e filantropo de Hong Kong, que morreu em 1956. “Nasci numa das famílias mais ricas de Hong Kong, talvez entre as primeiras dez”, disse, em 2007. Cresceu numa mansão na MacDonnell Road, onde tinha dois jardins de 800 metros quadrados, e passava férias em Stanley – e é daí que vem o seu nome. O pai, Ho Kom-tong, perdeu tudo na bolsa e fugiu para Saigão, no Vietname, deixando a mãe em Hong Kong sem nada.

É então que a mãe conversa com Stanley e lhe faz entender que não há dinheiro. Antes disso, sofreu de ‘beribéri’ devido à má nutrição a que estava sujeito. Prometeu à mãe que recuperaria tudo o que o pai perdeu e viu-se obrigado a escolher: conseguir uma bolsa de estudos ou arranjar um trabalho? “Pensei para mim mesmo: ‘Meu Deus, trabalhar como ajudante de escritório? Não posso aceitar isso”. Aplicou-se nos estudos, no Queen’s College, e conseguiu uma bolsa para estudar na University of Hong Kong. Começou por estudar Arte, mas passou depois para a Física, Química e Biologia. Ho era “chinês aos olhos dos estrangeiros e um ‘guai lo’, aos olhos da sociedade chinesa”, disse em 1972, numa entrevista publicada no South China Morning Post.

DO ZERO AOS MILHÕES

Depois de rebentar a Segunda Guerra Mundial, aos 20 anos, foge para Macau, com os japoneses a invadirem Hong Kong. Ao abrigo da neutralidade do território, proporcionada pelo facto de Portugal não ter entrado na Grande Guerra, começa a trabalhar para uma empresa que reunia interesses portugueses, chineses e japoneses, a Macau Cooperative Company. A sua missão era, contou à Macau Closer, ajudar a levar comida e produtos para Macau a preços razoáveis, para alimentar as pessoas que sofriam com a fome e ajudar os refugiados que chegavam a Macau”.

Em 1946, casa-se com Clementina Leitão, uma jovem de uma família influente de Macau. Depois da guerra, Ho voltou a Hong Kong, para fundar uma empresa de construção, mas o vínculo à família Leitão manteve-o ligado a Macau. Juntamente com Henry Fok, Yip Hon e Teddy Yip, aventurou-se no sector do jogo e concorreu à licença de monopólio, acabando por derrotar a família Fu por uma diferença de apenas 17 mil patacas. Nascia, assim, a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), em 1961, que ficava com permissão a explorar, em regime de exclusividade, casinos e a venda das lotarias “Pou”, “Shan” e “Pacapio”. A STDM abriu, depois, o seu primeiro casino, em 1962, o Hotel-Casino Estoril. Até ao ano de 1982, a STDM foi autorizada a explorar mais de uma dezena de modalidades de jogos populares e permitidos por lei, incluindo o “Fantan”, o “Bacará”, o “Craps”, o “Cussec”, o “Black Jack” e as máquinas de jogos.

O monopólio foi Stanley Ho durante 40 anos, até à liberalização do sector. Durante esse tempo, o empresário transformou a face de Macau com investimentos que permitiram a construção do Hotel Lisboa e do Grand Lisboa, a Torre de Macau, o Centro Cultural de Macau, o Aeroporto Internacional de Macau, a constituição da Air Macau e os aterros do ZAPE, por exemplo. Fundou também a Shun Tak Holdings, empresa de transporte marítimo entre as duas margens do Rio das Pérolas, que teve uma das maiores frotas de ‘ferries’ do mundo. A empresa desenvolveu o terminal de Hong Kong e transformou-o num complexo comercial com escritórios. O magnata investiu em bancos, hotéis, e no sector imobiliário, onde se inclui o New Yaohan. Fora de Macau, Stanley Ho tinha casinos também na Coreia do Norte e em Portugal.

Os ‘junkets’ foram introduzidos nos casinos de Macau e Ho foi acusado de ter ligações ao mundo das tríades, mas nunca foi acusado formalmente nem condenado por nenhum crime. Stanley Ho rapidamente percebeu o benefício das salas de jogo VIP. A STDM recebia pagamentos antecipados e percentagens nos lucros, cortando nas despesas com o ‘marketing’ e despesas administrativas, graças aos promotores de jogo.

CONCORRÊNCIA BEM-VINDA

Em 2001, o mercado abre-se e surge a concorrência. Em Agosto desse ano, a Assembleia Legislativa aprovou o regime jurídico para a exploração de jogos de fortuna ou azar em casinos. O Governo da RAEM decidiu atribuir três contratos de concessão, ao caducar o contrato de monopólio celebrado com a STDM, a 31 de Dezembro de 2001, para “gerar uma nova dinâmica na indústria do jogo e criar condições sólidas para o seu futuro desenvolvimento”, lê-se na página oficial da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ).

No concurso de 2002, a Sociedade de Jogos de Macau (SJM), formada na altura pela STDM, ficou em terceiro lugar. Foram também atribuídas licenças de exploração de jogo à Galaxy e à Wynn Resorts. Depois, chegaram as subconcessões. Acoplado à Galaxy, chegou a Venetian Macau; a SJM assinou contrato de subconcessão com a MGM; e a Wynn com a Melco. Apesar da concorrência, a SJM manteve, até hoje, o maior número de casinos em Macau e, segundo a jornalista da TDM – Canal Macau, Ana Isabel Dias, responsável por um documentário sobre o homem que morreu ontem, “ele muito facilmente travou amizade com o Steve Wynn e dizia que não tinha problemas em relação à concorrência e que eram bem-vindos”. “Nunca se sentiu incomodado com a presença de concorrentes, que é uma coisa extraordinária”, assinalou a jornalista, ao PONTO FINAL.

Numa nota partilhada pelas quatro empresas ligadas a Stanley Ho, a STDM, a Shun Tak Holdings, a SJM e a SJM Holdings, é referido que o empresário “dedicou a vida inteira a servir a China, Hong Kong e Macau” e que teve uma “convicção patriótica” e “liderança visionária”. “O doutor Ho foi um líder exemplar, que se dedicou incansavelmente à construção dos pontos fundamentais sobre os quais as nossas empresas se destacaram”, referem as empresas, que assinalam a sua responsabilidade no “desenvolvimento revolucionário da indústria do jogo e entretenimento de Macau”.

A saúde do empresário começou a deteriorar-se em Junho de 2009, após ter sofrido um traumatismo craniano em resultado de uma queda em casa. O episódio colocou um ponto final na carreira de Stanley Ho enquanto empresário, apesar de só em Junho de 2018, aos 96 anos, ter abdicado da presidência das ‘holdings’ dos seus casinos, em favor da filha Daisy Ho. A sua fortuna está avaliada em mais de 51 mil milhões de patacas.

Em 2009, deixou de aparecer em público. Uma das últimas vezes a fazê-lo foi aquando da cerimónia de tomada de posse de Fernando Chui Sai On, como Chefe do Executivo da RAEM.

Condecorado em Macau e em Hong Kong, Stanley Ho, que tem nacionalidade chinesa, britânica e portuguesa, foi agraciado também por Portugal, nomeadamente com a Grã-Cruz da Ordem do D. Infante D. Henrique, e em diversos pontos do mundo, como França, Reino Unido ou Japão. Ontem, depois de se ter ficado a saber a notícia da sua morte, Ho Iat Seng enviou uma carta de condolências à família. No comunicado divulgado pelo Governo, lê-se: “Ho Iat Seng elogiou o doutor Stanley Ho pela dedicação à causa social e à filantropia, pelo seu valioso contributo à prosperidade e à estabilidade de Macau. O Chefe do Executivo lamenta a morte do Doutor Stanley Ho e apresenta à família enlutada os mais sentidos pêsames”.

QUATRO FAMÍLIAS

A nível pessoal, Stanley Ho teve quatro mulheres. Clementina Leitão, que morreu em 2004, foi a primeira. Desse casamento, que aconteceu em 1942, teve quatro filhos: Robert, Jane, Angela e Deborah. Robert Ho morreu num acidente de viação no Estoril, em 1981, e Jane Ho morreu aos 67 anos, em 2014.

Na década de 1950, Stanley conheceu Lucina Laam King-ying, filha de um soldado chinês que lutou na guerra contra o Japão. Em 1957, casou com Lucina e desse casamento nasceram cinco filhos: Pansy Ho, Daisy Ho, Maisy Ho, Josie Ho e Lawrence Ho. Pansy gere a MGM e a Shun Tak Holdings. Daisy Ho está à frente da SJM e Lawrence tornou-se presidente da Melco International Developtment. Já Josie está no mundo do espectáculo, em Hong Kong.

Ina Chan Un Chan foi a terceira mulher de Stanley Ho e também a enfermeira responsável pelos cuidados à primeira mulher, Clementina. Stanley e Ina tiveram três filhos: Florinda, Laurinda e Orlando. Por fim, surge Angela Leong, antiga bailarina num grupo de dança de Cantão, com quem se casou em 1988. Sabrina, Arnaldo, Mário, Alice e Ho Yau-kai são os nomes dos cinco filhos do último casamento de Sanley Ho. Angela Leong é actualmente directora executiva da SJM e também deputada à Assembleia Legislativa (AL) de Macau.

As famílias uniram-se ontem, à porta do Hong Kong Sanatorium & Hospital, para confirmar as notícias que já tinham sido veiculadas pelos órgãos de comunicação social da região vizinha. Pansy Ho liderou o grupo e falou aos jornalistas. Mais tarde, a família enviou um comunicado às redacções informando que Stanley Ho morreu “rodeado por todos os elementos da família”.

Stanley, nas palavras da família, era “uma figura maior do que a própria vida” e com “uma visão sem paralelo”. “O carisma, o sentido de humor e o amor à dança do doutor Ho” são as qualidades destacadas pelo clã. A família termina, dizendo: “Apesar de sabermos que este dia chegaria, não há palavras adequadas para expressar esta grande perda. Será recordado por todos os membros da sua família e por todos aqueles cujas vidas ele tocou”.

Cônsul-geral de Portugal sublinha morte de “amigo da comunidade portuguesa em Macau”

O cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong lamentou ontem a morte de Stanley Ho, aos 98 anos, descrevendo-o como “um amigo da comunidade portuguesa em Macau”, numa nota enviada à agência Lusa. “O cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong gostaria de expressar as suas sentidas condolências à família (…) pela morte do seu patriarca”, afirmou. Paulo Cunha-Alves salientou que “ao longo da sua longa e proeminente carreira, enquanto empresário e homem de negócios, Stanley Ho sempre demonstrou um apreço especial por Portugal”. Uma evidência face a “importantes investimentos em Macau e em Portugal continental”, acrescentou. “Era também um amigo da comunidade portuguesa em Macau e Hong Kong e dos macaenses, que sempre apoiou enquanto filantropo. Que a sua alma descanse em paz para sempre”, escreveu o diplomata.

Acções da família Ho sobem após confirmação da morte do magnata

A notícia da morte de Stanley Ho teve impacto na bolsa de valores de Hong Kong, com as acções das empresas do império familiar a registarem um aumento significativo após as 13h00 de ontem. A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) registou uma subida de 8,9% às 13h46, enquanto que a empresa de transporte de passageiros Shun Tak Holdings Ltd, teve ganhos na ordem dos 21,88%. Já a operadora de casinos Melco, de Lawrence Ho, filho de Stanley Ho, apresentou uma subida de 4,9%, superando um ganho de 2% no índice de referência.

Rocha Vieira recorda um “amigo de Portugal e dos portugueses”

O último governador de Macau, Vasco Rocha Vieira, considerou ontem que o mundo perdeu, com a morte do empresário Stanley Ho, um “amigo de Portugal e dos portugueses”. “Recordo um homem inteligente, versátil, agradável no trato, respeitador das suas posições e das suas competências”, disse Rocha Vieira, comentando a morte do magnata, que teve o exclusivo do jogo no território durante 40 anos, um império a que nem a liberalização do sector retirou progonismo.

No quadro do contrato, o empresário apoiou vários projectos no período de transição, com destaque para o aeroporto, mas ajudou também várias causas sociais no território e o projecto do Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa. “Foi uma personalidade de uma época”, esteve “casado com uma portuguesa de Macau e tinha uma relação afectiva com Portugal”, salientou Rocha Vieira.

Já os seus filhos, que gerem os negócios, com destaque para Pansy Ho, que tem participação no Casino do Estoril, “não têm a mesma ligação a Portugal e aos portugueses, embora haja uma continuidade das relações económicas”. “São épocas diferentes, relações e ligações afectivas diferentes”, disse.

Quanto ao empresário, Stanley Ho sabia “estar em cada situação de acordo com aquilo que lhe compete: era um homem com quem se podia jogar ténis e no dia seguinte de manhã estar a discutir assuntos importantes para Macau e Portugal”.

O acordo que lhe concedeu exclusividade nos casinos foi assinado ainda durante o Estado Novo e foi respeitado até ao fim, mas Stanley Ho “esteve para lá da sua obrigação do contrato do jogo”, mostrando-se sempre disponível para os pedidos da administração portuguesa.

A Portugal cabia o papel de “retirar o melhor proveito desse contrato”, com apoios em várias ordens, enquanto para Stanley Ho o objectivo era “explorar as virtualidades do contrato de jogo”, disse. Houve sempre um “respeito mútuo muito grande porque havia um resultado positivo” para as duas partes, numa relação fácil, acrescentou Rocha Vieira.

A Família na morte de uma “figura maior que a vida”

A família do magnata do jogo Stanley Ho manifestou ontem pesar pela morte, aos 98 anos, de “uma figura maior que a vida”. Em nome das quatro mulheres que partilharam a vida com Ho, Clementina Leitão Ho (já falecida), Lucina Laam King Ying, Ina Chan Un Chan e Angela Leong On Kei, bem como de todos os seus filhos e netos, a família fala numa “profunda tristeza” pelo falecimento do “amado patriarca”, numa nota enviada às redacções.

“Cercado por todos os membros da sua família, Dr. Ho faleceu pacificamente” no Sanatorium Hospital, em Hong Kong. “Uma figura maior do que a vida, cuja visão sem paralelo, espírito empreendedor, desenvolto e temerário foram amplamente reconhecidos e respeitados”, salientou o mesmo texto.

“Para nós, ele foi e sempre será o nosso modelo inspirador. Passou-nos valores importantes. Ensinou-nos a ver possibilidades em territórios novos e desconhecidos, a abraçar desafios com tenacidade e resiliência, a ser compassivo e empático, a retribuir à sociedade, a apreciar a nossa herança cultural e, acima de tudo, a sermos patrióticos no nosso país”, sublinhou a família.

Entre as “muitas vitórias que conquistou nos 98 anos de vida, o carisma do Dr. Ho, o seu sentido de humor e o amor pela dança estarão entre as muitas qualidades pelas quais os seus pares se lembrarão dele com carinho”, referiu.

“Mas para nós, sua família, o seu legado será o amor incondicional que demonstrou. Embora soubéssemos que este dia chegaria, nenhuma palavra poderia expressar adequadamente a consciência da nossa perda. A sua falta será sentida por todos os membros da família e por todas as vidas que ele tocou”, acrescentou a família, na mesma nota.

Garcia Leandro: “as divergências familiares abalaram-no muito”

O general Garcia Leandro esteve com Stanley Ho pela última vez em 2011, ou seja, numa altura em que o empresário já se encontrava recolhido em casa, depois do traumatismo sofrido em 2009. Garcia Leandro, que visitava Macau acompanhado pela esposa e pelo ex-governador Carlos Melancia, a convite do então Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve oportunidade de ser recebido em casa de Stanley Ho, em Hong Kong.

O antigo governador recorda ao PONTO FINAL um Stanley Ho “muito doente”, que acolheu os convidados “de máscara”, na companhia da filha Pansy Ho. Leandro entende que os choques entre a família e os problemas relacionados com as heranças, que se precipitaram a partir de 2009, “abalaram-no muito”

Estas últimas memórias do ex-governador contrastam muito com a imagem que Garcia Leandro foi construindo de Stanley Ho, desde que o conheceu pela primeira vez em 1974. O general teve a oportunidade de realizar a primeira revisão do contrato de jogo que, em 1962, tinha sido atribuído à STDM. “Uma revisão muito complicada”, recorda, efectuada em “circunstâncias muito difíceis para Macau”, mas que teve resultados “muito importantes para o território”. “Stanley Ho deixa a sua marca no grande desenvolvimento”, diz, evitando, contudo, pronunciar-se sobre se estamos perante a figura mais importante do século XX para Macau, “por não querer cometer eventuais injustiças”.

A revisão do contrato de 1976 significou “um sinal de grande confiança no futuro” e ajudou a mudar a face do território. Coisas hoje banais, como o transporte de helicóptero entre Hong Kong e Macau, resultaram, por exemplo, desse acordo.

“Muito simpático, muito bem educado”, acrescenta Garcia Leandro, que descreve Stanley Ho como “um empresário do mundo” e menos um empresário chinês típico. “Sim, não era o empresário chinês clássico”, lembrando que ainda não se falava em globalização e o fundador da STDM já tinha negócios em diversos países, destacando o general as corridas de cavalos no Irão.

A relação com Portugal sempre foi muito forte, sobretudo desde o primeiro casamento, com Clementina Leitão. “Sem dúvida, uma relação de amizade, que não visava apenas o lucro, mesmo quando investia, como investiu em diversos sectores de Portugal”.

Um dos últimos actos dessa relação foi precisamente o financiamento de parte significativa do capital inicial da Fundação Jorge Álvares, a pedido de Rocha Vieira, fundação que hoje é presidida por Garcia Leandro. “O seu apoio foi muito importante”, diz este antigo governador.

J.P.M.

A ‘falta’ de Melancia

Dois dos três antigos governadores de Macau vivos, Rocha Vieira e Garcia Leandro, prestaram o seu depoimento sobre a relação que mantiveram com Stanley Ho, mas Carlos Melancia faltou à chamada. O PONTO FINAL confirmou junto de várias fontes que o penúltimo governador se encontra bastante doente e, por isso, não pôde ser entrevistado. Ao longo do dia de ontem, vários jornalistas tentaram esse contacto, mas a maior parte ignora que Melancia se encontra num lar de cuidados continuados de Castelo de Vide, depois de ter estado hospitalizado. O antecessor de Rocha Vieira sofre de diversos problemas de saúde, que não são alheios ao facto de ter quase 93 anos.

J.P.M.

Carrie Lam assinala papel de Stanley Ho na reforma e abertura da China

Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, expressou ontem o seu profundo pesar pela morte de Stanley Ho, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A líder de Hong Kong reconheceu Stanley Ho pelo seu papel decisivo em Hong Kong e Macau, o seu amor pela pátria, e o seu apoio à implementação da reforma e abertura da China. A Chefe do Executivo referiu que Stanley Ho testemunhou a transição de soberania de Hong Kong, e assumiu o cargo de membro da Comissão Consultiva de Promoção da Lei Básica de Hong Kong. Carrie Lam elogiou o magnata do jogo pela participação activa no desenvolvimento social do território e pela filantropia, incluindo donativos para organizações de caridade, instituições académicas do ensino superior e infra-estruturas de lazer e cultura. Em 2010, Stanley Ho foi galardoado com a Grand Bauhinia Medal, o mais elevado reconhecimento atribuído por Hong Kong.

M.F.

Carlos Monjardino: “Foi Portugal que lhe abriu as portas”

Falar de Stanley Ho em Portugal é o mesmo que associar Carlos Monjardino, tal a relação que os dois estabeleceram ao longo de mais de 30 anos. De tal maneira os dois estiveram ligados, que a vida profissional de Monjardino nunca mais foi a mesma desde que regressou de Macau, no início da década de 90 do século passado, para trabalhar na equipa de secretários de Carlos Melancia.

Da revisão do contrato de jogo então realizada surgiu a ideia de criar uma fundação em Portugal, cujo contribuinte seria a STDM, e Monjardino é, desde o início, o presidente da Fundação Oriente. “Como qualquer outra pessoa, não posso dizer que não estava à espera de que esta notícia, mais dia menos dia, não chegasse. Mas custa sempre perceber que ele já não está entre nós”, conta Monjardino ao PONTO FINAL, ele que falou com Stanley Ho pela última vez, via telefone, há três anos, mas que não recorda boas imagens da última vez em que estiveram juntos, na casa de uma das mulheres, porque o fundador da STDM já se encontrava “muito distante”.

Chega assim ao fim uma relação de grande proximidade, que Monjardino não hesita em classificar como muito boa. “Problemas? Só em Macau. Ele, como líder da STDM, era muito duro a negociar e eu também não queria deixar de ser. Nessa altura tivemos alguns atritos, mas que acabaram por se resolver”.

O presidente da Fundação Oriente reconhece que Stanley Ho tinha uma “particular relação com Portugal. Foi Portugal que lhe abriu as portas para aquilo em que ele veio a transformar-se e ele tinha essa consciência, ele manteve sempre esse reconhecimento”.

Por ser alguém “muito grato” a Portugal, Stanley entrou em vários negócios, também em Macau, a pedido das autoridades portuguesas. “Acedia sempre se fossem números razoáveis”, diz, lembrando uma situação que envolvida bancos portugueses e um determinado terreno, que ele acabou por comprar a pedido. ”Só me perguntou quanto era e quando precisávamos do dinheiro…”.

“É uma página muito importante na vida de Macau que se vira”, diz Monjardino, satisfeito por os negócios que Stanley Ho criou se manterem na família, apesar das divergências públicas. “O que ele fez vai ter continuidade”, acredita. “Se é a personagem mais importante do século XX em Macau? Não tenho a mínima dúvida. Foi com certeza”, reafirma.

J.P.M.

Ferro Ribeiro: “Um visionário fora do comum”

O presidente da Geocapital trabalhou durante 30 anos com Stanley Ho e é, sem margem para dúvidas, o português que mais negócios fez com o fundador da STDM. Tudo começou quando Jorge Ferro Ribeiro comprou 40 por cento da holding detentora do Casino Estoril (Stanley tinha os 60 por cento restantes). A partir daí seguiram-se dezenas de negócios, muitos deles relacionados com as infra-estruturas em Macau (Ponte Macau-Taipa, Hospital Conde de São Januário, Porto de Ká-hó ou o projecto imobiliário da Nam Van, para referir apenas alguns dos mais importantes), mas também com investimentos, financeiros ou imobiliários, em Portugal.

Ferro Ribeiro, ouvido pelo PONTO FINAL, relembra as posições de relevo que ambos assumiram no antigo Banco Comercial de Macau e, depois, no Banco Português do Atlântico, mas também no BCP, na sociedade gestora da Alta de Lisboa e sobretudo na EDP. “Stanley foi dos primeiros a apoiar claramente a visão que a actual administração propôs, baseada nas energias verdes, e abriu as portas ao grande investimento estatal chinês em Portugal”, revelando que ele foi, além de “pioneiro”, “proactivo” junto da China. Daí que Ferro Ribeiro não hesite em classificar Stanley Ho como “um visionário fora do comum”.

A criação da Geocapital é, no entender do empresário português, apenas o último exemplo desse pioneirismo. Ferro Ribeiro conta que a Geocapital nasce de uma conversa a três, entre ele, Stanley e Edmund Ho, no sentido de potenciar a relação da China (e de Macau) com os países de língua oficial portuguesa.

O acidente doméstico de 2009 afastou Stanley Ho dos negócios, mas Ferro Ribeiro, reconhecendo que as coisas foram “mais complicadas” desde então, destaca outros colaboradores do magnata, como Ambrose So ou Patrick Huen.

Estará o futuro da Geocapital em causa, sem Stanley Ho? Ferro Ribeiro não acredita, não apenas porque os estatutos da empresa têm os objetivos muito bem definidos, mas também porque existe a convicção de que a família vai manter a aposta iniciada pelo pai, que, aliás, acompanhava “tudo, o mais possível”.

O presidente da Geocapital, que faz questão de deixar uma palavra de solidariedade à família, fala de alguém com quem teve “o privilégio e a honra de ser amigo e parceiro”, sendo verdade que todos ou quase todos os negócios de Stanley Ho em Portugal passaram por Ferro Ribeiro. “Mas há uma vertente na sua vida que nem sempre é devidamente valorizada”, diz Ribeiro ao PONTO FINAL: a de mecenas e filantropo, quer em Macau quer em Portugal.

O empresário destaca a criação da Fundação Oriente em Portugal, da qual foi o grande impulsionador, “e onde deixou 400 milhões de euros líquidos”, mas também os contributos que deu para a Fundação Macau. “Contributos como estes tiveram um impacto gigantesco na economia social” de Macau e de Portugal, acentua o gestor. “Olha-se para ele como grande magnata do jogo, que era, mas a obra dele como filantropo tende a ser esquecida, quando deve ser lembrada. São números astronómicos”.

Em resumo: “um grande amigo de Portugal e da China”, diz Ferro Ribeiro, “uma pessoa com um perfil muito discreto, dentro do que lhe era possível, sempre atento às relações entre Macau, China e Portugal”.

J.P.M.

Jorge Godinho: Morte de Stanley Ho não afecta futuro da SJM

O falecimento do magnata do jogo, Stanley Ho, não irá ter um impacto significativo na Sociedade de Jogos de Macau (SJM, apesar de o sector ter alguma tradição em “lideranças muito personalizadas”, afirmou Jorge Godinho ao PONTO FINAL. Para o jurista especialista em Direito do Jogo, o legado de Stanley Ho foi muito importante para o desenvolvimento da indústria do jogo no território. No entanto, o professor universitário considera também que o actual modelo de liderança da SJM evoluiu noutro sentido.

“As empresas de jogo às vezes são extremamente personalizadas, outras vezes não tanto. São corporações, às vezes nem se sabe bem quem é a equipa dirigente, porque é uma equipa que funciona bem e, quando assim é, cada qual tem o seu estilo. O sector do jogo tem uma tradição muito forte de lideranças muito personalizadas, como no caso da Wynn, e, em alguma medida, no caso do Venetian. A MGM já não é tanto assim. Na Melco também parece que há uma grande personalização junto da liderança singular. Creio que a SJM, embora tenha Ambrose So à frente, evoluiu nesse sentido”, assinalou Jorge Godinho.

“A tendência genérica é para que estas empresas dependam cada vez menos das decisões individuais de uma pessoa, nomeadamente decisões comerciais ou colectivas, em que os conselhos de administração, apoiados em estudos, em pareceres, em análises de mercado, colectivamente decidem o que fazer”, acrescentou o jurista, frisando ainda que as “lideranças muito personalizadas e carismáticas, eram importantes no passado”, mas que “no caso da SJM é capaz de já não ser tanto assim”.

Sobre o legado de Stanley Ho em Macau, o especialista em Direito do Jogo apontou a construção do Hotel Casino Lisboa. “A grande marca foi definitivamente a abertura do Hotel Casino Lisboa, em 1970, pois foi a partir daí que se passou para uma outra dimensão” do jogo em Macau. Jorge Godinho realçou também a forma como a SJM sobreviveu ao fim do monopólio do jogo, no final da década de 90, com “uma aposta diferente”.

E.S com A.V.

Carlos Marreiros recorda o “bon vivant” que mudou o perfil de Macau

Sagaz, visionário e trabalhador. É assim que Carlos Marreiros define Stanley Ho, magnata da indústria do jogo que faleceu ontem, aos 98 anos, em Hong Kong. O arquitecto conheceu Stanley Ho durante a década de 80 e recorda a “grande qualidade de relacionar-se humanamente com toda a gente, especialmente com a comunidade portuguesa”. Para Carlos Marreiros, Stanley Ho é uma “figura incontornável em Macau” que, desde os anos 60, “mudou o perfil da cidade” ao construir uma série de hotéis, nomeadamente o Hotel Estoril, o Hotel Sintra e, mais tarde, o Hotel Lisboa.

“Ele veio de uma família abastada que perdeu tudo na bolsa durante a II Guerra Mundial. Quando chegou a Macau, nos anos 60, veio com apenas 10 patacas no bolso e com esse investimento e a sua sagacidade construiu um império que todos nós sabemos quanto vale hoje”, começou por dizer Carlos Marreiros ao PONTO FINAL.

Questionado sobre as qualidades de Stanley Ho, o arquitecto assinalou a “inteligência, sagacidade e esforço no trabalho”, para além de ser um “visionário e um bon vivant”. “Apesar de trabalhar e de construir um império, até ter um castelo de dinheiro, ele gozava a vida. Gostava de dançar, gostava de viajar, vestia-se muito bem, tinha muito boa figura. Era um homem bem-parecido e sedutor. Gozou a vida, ao contrário de alguns dos seus contemporâneos, que se matavam a trabalhar para fazer fortuna e que, quando já tinham o suficiente, já estavam numa idade em que não podiam gozar a vida”, referiu Marreiros, assinalando ainda a importância da comunidade portuguesa de Macau na vida de Stanley Ho.

“A primeira mulher dele é portuguesa, a Clementina Leitão, conhecida por Tininha. Foi através da sua primeira mulher que Stanley Ho conseguiu introduzir a boa comida no Hotel Lisboa, uma vez que foi através dos familiares das amigas da Tininha que a comida macaense e portuguesa foi introduzida nos vários restaurantes do antigo Hotel Lisboa”, afirmou Carlos Marreiros, assinalando ainda o lado filantropo do empresário. “Por iniciativa dele, construiu escolas, construiu um auditório e outras estruturas de habitação social e culturais em Macau. Amiúde, fazia filantropia, sempre que Macau, Portugal ou a China precisassem”.

E.S com A.V.

Álvaro Rodrigues: Um homem bom que “não sabia dizer não”

O advogado Álvaro Rodrigues trabalhou com Stanley Ho e a STDM através do escritório de Rui Cunha. Apesar de ter conhecido o magnata do jogo apenas por motivos profissionais, Álvaro Rodrigues ficou com uma impressão muito positiva de “um homem bom” que fez muito por Macau e que “não sabia dizer não”. “Trabalho para o escritório do doutor Rui Cunha, que era o advogado dele e da empresa STDM, na altura. Foi nessa circunstância que o conheci, ou seja, por motivos profissionais”, começou por dizer Álvaro Rodrigues ao PONTO FINAL, esclarecendo que foi advogado de Stanley Ho num processo judicial. “Era um homem bom. Pelas obras que fez por Macau e para Macau, em Portugal. Pelas pessoas que ele ajudou. Ele ajudava muito as pessoas, os amigos. Estava sempre disponível para ajudar e apoiar os amigos e fazer algo por Macau e por Portugal. Na altura, tudo em Macau passava por ele. O Aeroporto Internacional de Macau, o terminal marítimo, a Fundação Macau, a TDM. Tudo tinha uma pequena marca dele”, recorda Rodrigues, revelando uma frase que Stanley Ho costumava dizer: “‘Tudo o que é bom para Macau, é bom para a STDM. E tudo o que é bom para a STDM, é bom para Macau’. Era esse o espírito dele”, assinalou o causídico. Sobre o futuro da SJM e o impacto que a morte de Stanley Ho poderá ter na evolução dos negócios, Álvaro Rodrigues considerou que não irá afectar. “Julgo que não. Ele já está há uns anos afastado dos negócios e as coisas correram bem e penso que vão continuar a correr”.

E.S com A.V.

Albano Martins: “Não era homem para perder muito tempo a tomar decisões”

Albano Martins trabalhou com Stanley Ho na década de 90, depois de sair da Autoridade Monetária. “Conheci o Stanley Ho desde os anos 90, até ele deixar de estar activo”, começou por dizer o economista ao PONTO FINAL, recordando a primeira vez que se cruzou com o magnata do jogo. “Eu, depois de ter estado na Autoridade Monetária, fui convidado para fazer parte do grupo que havia de gerir a sociedade de empreendimentos Nam Van. O Stanley Ho era um dos accionistas da sociedade de empreendimentos Nam Van e é por aí que o conheço”, referiu Martins, descrevendo depois um episódio que o marcou ao trabalhar com Stanley Ho.

“Em várias assembleias-gerais, o Stanley [Ho], olhando para os portugueses – e eu era um deles – muita gente só falava chinês, dava-se ao luxo de traduzir para nós. Ele traduzia para inglês, para os dois ou três tipos que não falavam chinês. É para se ver o cuidado que ele tinha e o modo de tratamento que ele tinha para com as pessoas que até eram funcionários dele”, disse Albano Martins sobre um homem que, enquanto empresário, fez “grande parte de Macau”, nomeadamente os aterros do ZAPE.

“Macau cresceu muito pela mão do Stanley. Grande parte dos empreendimentos vieram pela mão dele ou através de projectos em que o Stanley Ho financiava a fundo perdido. O terminal marítimo praticamente foi feito com fundos que o Stanley Ho injectou”, assinalou o economista. Apesar de ter ficado com a imagem de um homem afável, atento e muito prático, Albano Martins não deixou de realçar os aspectos mais cinzentos da vida do magnata. “Pareceu-me sempre ser um homem afável, um homem atento, muito prático, gostava de ouvir e de decidir rápido. Não era homem para perder muito tempo a tomar decisões. As decisões que tomava já estavam feitas, já tinha mastigado e pensado. A imagem que tenho dele é que era uma pessoa de bom trato, um homem facilmente acessível. A vida dele é uma vida meio cinzenta em muitos aspectos”, assumiu Albano Martins, acrescentando que, em Macau, “os negócios têm maneiras de serem feitos”.

“Nem tudo será transparente na vida do Stanley Ho, mas daquilo que eu conheço dele, só tenho a dizer que me pareceu ser um indivíduo de bom trato, fácil acesso, atento e bom empresário”. Sobre o futuro da SJM, Albano Martins antevê alguns problemas nas partilhas devido a ódios antigos entre as mulheres do magnata. “A morte dele poderá reactivar alguns ódios, sobretudo entre as mulheres. Não tem sido fácil gerir ao longo destes tempos todos as polémicas em que elas se envolveram. Ele já fez a partilha de grande parte da sua fortuna, embora não tenha feito toda, segundo sei. Agora já não há um árbitro no meio disto tudo, não se sabe muito bem como é que as relações entre estas mulheres todas se vão gerir e desenvolver”, assinalou.

E.S com A.V.

Ana Isabel Dias: “Devolveu à cidade uma boa parte daquilo que ganhava”

Ana Isabel Dias fez um documentário sobre a vida de Stanley Ho e não tem dúvidas que o legado do magnata do jogo em Macau é incomparável, nomeadamente na última metade do século XX. “Considero que o Stanley Ho, na última metade do século XX, é uma figura incontornável da história de Macau”, disse a jornalista da TDM ao PONTO FINAL, antes de explicar as dificuldades que teve para produzir um documentário sobre a vida do multimilionário de Hong Kong.

“O documentário que fiz foi feito em circunstâncias particularmente complicadas. Coincidiu com o momento em que a família do doutor Stanley Ho estava em grande desavença, por causa da questão da divisão da fortuna. O doutor Stanley Ho tinha a particularidade de ser uma pessoa de consensos e conseguir gerar consensos e, no final, conseguiu que a família toda se entendesse. Dadas essas circunstâncias de desentendimento entre familiares, não foi possível fazer um documentário como eu gostaria”.

Questionada sobre o perfil de Stanley Ho, Ana Isabel Dias assinalou o aspecto enérgico, consensual e generoso. “Ele era de facto uma pessoa muito generosa. Devolveu à cidade uma boa parte daquilo que ganhava. Uma pessoa extremamente optimista, óptimo dançarino. Aliás, ele conheceu esta mulher, a Angela Leong, num salão de baile”, assinalou a jornalista.

Sobre o legado do magnata em Macau, o desenvolvimento económico e turístico da cidade são alguns dos aspectos referidos por Ana Isabel Dias. “A cidade desenvolveu-se, do ponto de vista económico, turístico e de abertura para o exterior em torno da obra que o Stanley Ho lançou em Macau. Ele deixa uma marca. Há muito pouca coisa que não tenha o cunho do Stanley Ho”, disse Ana Isabel, enumerando a quantidade de sectores desenvolvidos em Macau pelo empresário. “Desde os jetfoils, aos helicópteros, ao aeroporto, as escolas, edifícios de obra social, lagos Nam Van, terminal marítimo do porto exterior. As dragagens que ele fazia regularmente na cidade e que agora passaram para o Governo. Tudo aquilo que Macau foi desenvolvendo foi em torno da Sociedade de Jogos de Macau”, assinalou.

Outro dos aspectos de Stanley Ho, vincados por Ana Isabel Dias, foi a facilidade com que o magnata lidou com o fim do seu monopólio do jogo. “Quando chegou a concorrência do jogo em Macau, ele muito facilmente travou amizade com o Steve Wynn e dizia que não tinha problemas em relação à concorrência, que eram bem-vindos. Nunca se sentiu incomodado com a presença de concorrentes, que é uma coisa extraordinária”.

E.S. com A.V.

Rui Cunha: “Ele foi a figura principal, o motor principal para todo o desenvolvimento”

Rui Cunha privou com Stanley Ho ao longo de mais de três décadas, tendo começado a trabalhar com o magnata do jogo no final de 1981, como advogado. Em declarações ao PONTO FINAL sobre a morte do multimilionário de Hong Kong, o secretário-geral da SJM recordou com tristeza o adeus a um homem que, “durante cerca de 40 anos, deu os impulsos necessários a Macau para que hoje pudesse ser a base do progresso e do bem-estar” dos seus residentes.

“É um dia triste para toda a gente, para as pessoas que trabalharam mais de perto com ele, é um dia triste para Macau, porque desaparece a pessoa que durante cerca de 40 anos deu os impulsos necessários a Macau para que hoje pudesse ser a base do progresso e do bem-estar de que toda a gente tem usufruído. Derivado à visão que ele teve, à iniciativa que ele pôs sempre em marcha, e à forma como ele encarava as coisas para fazer com que Macau pudesse ter um lugar no mundo”, começou por dizer Rui Cunha, assinalando ainda o espírito empreendedor do magnata do jogo em Macau.

“Ele foi a figura principal, o motor principal para todo o desenvolvimento. Macau, numa altura em que estava em grande decadência, a pouca indústria que tinha estava a mudar-se para melhores sítios com melhores condições, e ele quis remar contra a maré e conseguiu fazer chegar o barco a um bom porto, de forma a que Macau viesse novamente ao de cima, quer localmente, quer internacionalmente”, frisou o advogado, acrescentando que Stanley Ho não “poupou esforços para também fazer vingar as ideias que tinha”.

Questionado sobre o momento em que começou a trabalhar com Stanley Ho, Rui Cunha recordou uma primeira reunião, em Maio de 1981. “Comecei a trabalhar com o doutor Stanley Ho em 1981, como advogado. Comecei a trabalhar no dia 4 de Setembro de 1981, falámos em Maio, em Junho fiz uma visita de prospecção, uma visita muito breve, de cinco dias, e voltei, e decidi vir. Juntei-me à STDM, seria por um ano ou dois, depois fui ficando até agora, são 39 anos. Agora estou como secretário-geral da SJM”.

E.S. com A.V.

Manuel Silvério: “O grande obreiro do novo Macau”

Para Manuel Silvério, Stanley Ho foi “o grande obreiro do novo Macau”, para além de ser “um grande amigo dos portugueses, de Portugal e de Macau”. No entender do antigo presidente do Instituto do Desporto (ID), Stanley Ho foi a pessoa que “modernizou a indústria do jogo” de Macau, recordando também a participação do empresário em eventos desportivos. “O meu contacto com ele teve a ver com o meu desempenho e funções públicas aqui em Macau. Conheci-o mais de perto quando foi a internacionalização da nossa maratona porque foi com ele e com Pansy Ho com quem falei para ajudarem a lançar a maratona”, disse Manuel Silvério ao PONTO FINAL. O antigo líder do ID recordou também aquele que considera ser o “momento mais marcante”, que foi na preparação da passagem da tocha olímpica de Pequim. “Apesar das suas actividades e escassez de tempo participou em todas as reuniões preparatórias da passagem da tocha olímpica”, contou Manuel Silvério. A última vez que privou com Stanley Ho foi apenas com uma troca de cumprimentos num restaurante em Hong Kong, num encontro ocasional e no qual o empresário já estava numa fase mais debilitada da sua vida. Porém, Manuel Silvério prefere recordar Stanley Ho como “um grande ‘gentleman’” que será sempre “uma grande referência para todos esses empreendedores e investidores”.

P.A.S.