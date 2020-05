André Cheong admite novas leis no âmbito da regulamentação do artigo 23º

O secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, assumiu ontem que o Executivo vai produzir mais leis no âmbito da regulamentação do artigo 23º da Lei Básica, que estipula que Macau deve “produzir, por si própria, leis que proíbam qualquer acto de traição à Pátria, de secessão, de sedição, de subversão contra o Governo Popular Central e de subtração de segredos do Estado”. Em declarações à margem de uma comissão na Assembleia Legislativa, André Cheong admitiu que a regulamentação do mesmo artigo necessita de mais diplomas, mas recusou adiantar mais pormenores.

“A lei principal já foi feita em 2009. Mas, para a implementação do regime, alguns diplomas têm ainda de ser feitos. Alguns estão já a ser elaborados”, afirmou o secretário para a Administração e Justiça, citado pela Rádio Macau.

Questionado sobre a actual situação de Hong Kong e a possibilidade de, no futuro, o Governo Central estabelecer agências na Região Administrativa especial vizinha ao abrigo de uma lei de defesa da segurança nacional especial, e se esta possibilidade se poderá aplicar a Macau, André Cheong não quis fazer comparações. “A Assembleia Popular Nacional vai legislar para Hong Kong. Nós já fizemos a lei principal. Vamos ver o que ainda falta fazer”, referiu o secretário.

Segundo o artigo 23º da Lei Básica, Macau deve ainda produzir “leis que proíbam organizações ou associações políticas estrangeiras de exercerem actividades” ou “estabelecer laços” com entidades políticas estrangeiras.

As declarações de André Cheong foram proferidas à margem de uma comissão na especialidade para analisar a proposta de lei do “regime do curso e estágio de formação para ingresso nas magistraturas judicial e do Ministério Público”. Nas respostas aos jornalistas sobre a discussão do diploma em análise, o presidente da 2ª Comissão Permanente, Chan Chak Mo, disse que o Governo “não deu uma resposta definitiva” sobre a possibilidade de recrutamento de magistrados em Portugal, mas admitiu, ao mesmo tempo, que “se houver necessidade, vai contratar”.

E.S.