Testes disponíveis no São Januário para residentes com necessidades especiais e idosos

O Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica do Hospital São Januário é desde ontem utilizado para a realização de testes de ácido nucleico. Na conferência de imprensa desta segunda-feira, foi anunciado que estes testes estarão aí disponíveis para idosos, cidadãos com idade igual ou inferior a 18 anos e pessoas com deficiência. Os restantes cidadãos podem continuar a recorrer ao posto de testes instalado no Terminal do Pac On.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), anunciou ontem que serão disponibilizadas as instalações do centro pediátrico do São Januário aos residentes que pretendam realizar o teste de ácido nucleico. Além do posto de testes actualmente instalado no Terminal Marítimo da Taipa, no Pac On, os que pertencem aos seguintes grupos podem dirigir-se ao centro do hospital público: cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, com idade igual ou inferior a 18 anos, e os residentes portadores do cartão de registo de avaliação de deficiência e do cartão de assistência médica destinado aos portadores de doenças especiais.

No sistema de marcação online do teste de ácido nucleico, explicou o responsável, disponibiliza-se, desde ontem, aos residentes qualificados a opção do centro no CHCSJ, que funciona entre as 9 e as 17 horas, da segunda-feira a domingo. As autoridades adiantaram também que o pagamento do teste de ácido nucleico poderá ser efectuado, antes ou depois do exame, através da aplicação MPay. Lo Iek Long informou que serão anunciadas mais opções de pagamento no futuro, referindo que o Governo já está em comunicação com outras empresas.

Relativamente ao motivo para a criação do novo posto, o médico explicou que tem como objectivo facilitar as deslocações dos residentes com necessidades especiais, garantindo que não se trata de uma atribuição de quotas e que a qualidade do trabalho não será afectada. “Somos sempre práticos e baseamo-nos em factos. Temos em consideração a distribuição do trabalho e dos recursos humanos”, disse Lo Iek Long, acrescentando que “o posto de testes no Terminal Marítimo da Taipa contou com uma terceira entidade. A equipa clínica que trabalhava ali vai voltar ao posto de testes no CHCSJ. O que muda é simplesmente o local de trabalho”.

Segundo Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo, foram ontem registadas 222 pessoas em quarentena na Pousada Marina Infante. Lo Iek Long avançou que, no Centro Clínico do Alto de Coloane, há ainda cinco quarentenados em fase de recuperação. Ontem foi o 47º dia consecutivo sem novos casos confirmados em Macau.

Questionado sobre a preocupação relacionada com um terceiro surto de epidemia durante as férias de Verão, no período entre Junho e Julho, devido ao regresso previsto dos residentes que estudam no estrangeiro, Lo Iek Long afirmou que o Governo se encontra na “mesma posição”, mas salientou que esses residentes estão no direito de voltar a casa. “Não se trata da questão de epidemia. Para protegerem os que estiverem no mesmo voo de volta, aconselhamos esses residentes a que, caso estejam já doentes no estrangeiro, consultem um médico no local”, sugeriu o clínico.

Na conferência, as autoridades desvalorizaram a hipótese de a epidemia em Hong Kong impedir a mitigação das medidas de quarentena impostas em Guangdong, Hong Kong e Macau. Lo Iek Long afirmou que “não seria justo” atribuir a responsabilidade a qualquer um desses sítios, explicando que, em relação ao reajuste das medidas, a consideração principal para os governos dos três locais centra-se no eventual aumento de risco de epidemia.

O Instituto Cultural anunciou ontem a realização de vários concertos e de uma feira do evento “HUSH!!”, que terão lugar entre Junho e Agosto, em locais como o Museu de Ciência, Largo do Senado e Centro de Arte Contemporânea de Macau. Face à possível concentração de pessoas durante esses eventos, Lo Iek Long adiantou que o Governo vai actualizando as orientações de prevenção epidémica nos próximos dois meses. Entretanto, acrescentou, as autoridades já estão a fiscalizar as instalações, de forma a garantir a saúde e segurança do público.