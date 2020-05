Lam Lon Wai sugere uso da cave do Mercado São Domingos 

Em interpelação escrita, o deputado questionou o Governo sobre o eventual aproveitamento do primeiro andar da cave do Complexo Municipal do Mercado de São Domingos para criar uma zona de vendilhões e acrescentar bancas ao mercado. Lam Lon Wai questionou ainda as autoridades acerca do funcionamento desse espaço, utilizado actualmente como armazém, questionando se está a ser aproveitado ao máximo.

Segundo a lista dos concorrentes admitidos para o sorteio público, da 2ª fase deste ano, para a ocupação de lugares vagos do mercado, centro de comidas do mercado e zonas de vendilhões, Lam Lon Wai referiu que se verifica uma grande procura de lugares de venda. O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), organizador do concurso, recebeu um conjunto de 1819 pedidos para as bancas desocupadas dos dez mercados e das zonas de vendilhões na cidade. Entre eles, foram qualificados 295 pedidos de bancas dos mercados e 1498 candidaturas aos lugares na zona de vendilhões.

Relativamente ao primeiro andar da cave do Mercado de São Domingos, que deixou de servir como peixaria em 2017, o deputado da FAOM considera que esse espaço “ainda não está a ser aproveitado de forma adequada”. Apesar das sugestões da altura, como acréscimo de bancas e criação de um parque de estacionamento, o IAM tinha decidido usar essa “localização excelente para comércio” como um armazém, o que o deputado descreveu como um “desperdício”.

Tendo em conta que os residentes têm uma grande necessidade de bancas do mercado, situado na “zona nuclear” do centro histórico de Macau, Lam Lon Wai perguntou às autoridades se vão considerar um replaneamento das bancas do mercado e introduzir comerciantes de diferentes sectores, com vista a disponibilizar aos residentes e turistas diferentes experiências de consumo.

