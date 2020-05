Entra hoje em vigor a lei laboral que atribui mais 14 dias de licença de maternidade

Mais 14 dias de licença de maternidade e uma licença de paternidade de cinco dias. São estas as principais alterações à lei das relações de trabalho que entram hoje em vigor. Segundo um comunicado divulgado ontem pelo Governo, as alterações à lei laboral têm o objectivo de “responder às solicitações da sociedade” e promover “o desenvolvimento sustentável da economia e da sociedade” de Macau.

André Vinagre

Entram hoje em vigor as alterações à lei laboral que vão alargar a licença de maternidade dos 56 para os 70 dias e que vão introduzir em Macau uma licença de paternidade de cinco dias. Segundo o Governo, no comunicado divulgado ontem, a alteração à lei das relações de trabalho visa “responder às solicitações da sociedade”. Também hoje entra em vigor a lei do controlo sanitário animal, que estabelece o regime de medidas a aplicar no âmbito da prevenção e resposta aos riscos de propagação de doenças epizoóticas em Macau.

Foram publicadas ontem, em Boletim Oficial, as alterações à lei das relações de trabalho, que entram hoje em vigor. O diploma, explica o Governo em comunicado, tem “o intuito de responder às solicitações da sociedade e aperfeiçoar o actual diploma”. O objectivo é tornar a legislação mais “adequada” e satisfazer “situações concretas da sociedade e as necessidades do seu desenvolvimento, promovendo, assim, o desenvolvimento sustentável da economia e da sociedade da RAEM”, lê-se na mesma nota.

O Executivo detalha as principais alterações, destacando a introdução de uma licença de paternidade de cinco dias úteis. Este novo documento consagra também uma licença de maternidade de 70 dias. O que estava consignado na anterior licença de maternidade eram 56 dias. Com isto, o empregador das trabalhadoras residentes cujo parto ocorra nos três anos após a entrada em vigor da Lei deve pagar uma remuneração na licença de maternidade não inferior a 56 dias, enquanto o Governo irá atribuir um subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade dessas trabalhadoras, com o limite máximo de 14 dias.

Outra das novas disposições do novo diploma tem a ver com a sobreposição dos dias de descanso semanal com os dias de feriado obrigatório. Neste caso, esse dia de descanso sobreposto será considerado como dia de feriado obrigatório e o empregador deve determinar o gozo desse descanso semanal no prazo de 30 dias. Além disso, o montante máximo da remuneração de base mensal para o cálculo da indemnização por despedimento passa para 21 mil patacas, ao invés das 20 mil patacas previstas com o anterior diploma.

O diploma levantou polémica na discussão na especialidade. Alguns deputados indicaram que, mesmo com o aumento no número de dias de licença de maternidade, continuava a ser insuficiente e injusto, face aos 90 dias a que as funcionárias públicas têm direito. José Pereira Coutinho disse ao PONTO FINAL, na altura da discussão em sede de comissão, que “não podemos ter mulheres de primeira e de segunda classe”. Ainda assim, a alteração ao diploma da lei laboral acabou por ser aprovada na AL.

Também entra hoje em vigor a lei de controlo sanitário animal, que tem como objectivo estabelecer um regime de medidas reguladoras para a prevenção e resposta aos riscos de propagação de doenças epizoóticas em Macau. O diploma prevê que os responsáveis por clínicas veterinárias fiquem obrigados a comunicar ao IAM todos os casos de suspeita de doenças epizoóticas em 24 horas, e que elaborem medidas reguladoras de prevenção e resposta aos riscos de propagação deste tipo de doença, por exemplo. As doenças epizoóticas são aquelas que ocorrem ao mesmo tempo em vários animais da mesma espécie na mesma área geográfica.