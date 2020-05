Anima não tem fundos para depois de Julho, alerta Albano Martins

Mesmo com a antecipação dos subsídios atribuídos pela Fundação Macau, a Anima não dispõe de fundos para sobreviver depois de Julho, disse Albano Martins, presidente da sociedade protectora dos animais. Ao PONTO FINAL, Martins indicou que a estratégia para o segundo semestre passa por “bater à porta dos casinos”.

A Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau tinha pedido à Fundação Macau que antecipasse o pagamento de 2,5 milhões de patacas, relativos à segunda tranche do apoio global de cinco milhões destinados à organização. No final da semana passada, a Fundação Macau aceitou, mas, mesmo assim, “dificilmente haverá dinheiro para depois de Julho”, disse Albano Martins, presidente da Anima, ao PONTO FINAL. A Anima vai, depois, pedir fundos às concessionárias de jogo.

A Fundação Macau dá, habitualmente, um montante total de cinco milhões de patacas à Anima, dividido em duas tranches de 2,5 milhões. A Anima pediu que a segunda tranche, que deveria ser paga no segundo semestre, fosse atribuída já. “Tentámos explicar à Fundação Macau a dificuldade que é nós controlarmos um orçamento que não depende só de nós, que depende dos pedidos da comunidade, da polícia, dos bombeiros, para apanhar animais, para ajudar e para os levar para clínicas”, explicou Albano Martins, assinalando que a associação gasta, por mês, entre 120 a 140 mil patacas em clínicas veterinárias. No final da semana passada, a Fundação Macau aceitou antecipar o pagamento da segunda tranche.

Darão, estes cinco milhões de patacas da Fundação Macau, para a Anima ter fundos suficientes até ao final do ano? “Não, nem pensar”, respondeu Albano Martins, explicando: “O nosso orçamento é de quase 11 milhões de patacas. A Fundação Macau deu cinco milhões. Temos metade do orçamento”. Segundo o responsável da Anima, a organização tem despesas totais à volta de 800 mil patacas por mês. “Em Julho, estamos arrumados. Dificilmente haverá dinheiro para depois de Julho”, afirmou, antecipando a estratégia para o segundo semestre: “Temos de começar a bater à porta dos casinos, mas este ano já se vê como estão os casinos”.

Porém, a Anima só vai abordar as concessionárias no segundo semestre. “Só vamos falar com eles no segundo semestre. O vírus ainda está a andar. Nós temos algum receio de estar a levantar a lebre agora, num período em que os casinos estão em maus lençóis. Se recebermos uma resposta negativa, é negativa para o ano inteiro. Vamos ser inteligentes e aguentar até Julho”, explicou Albano Martins.

O responsável da Anima detalhou que, em 2019, a Anima recebeu 400 mil patacas do Galaxy, 300 mil patacas da Melco e outras 300 mil patacas da Sands. A Wynn deu 1,3 milhões de patacas em Janeiro deste ano, mas o montante foi usado para pagar dívidas de 2019. “Desde há anos, depois de se ter intensificado a luta para o encerramento do Canídromo, deixámos de pedir apoio à SJM porque havia executivos com interesse no Canídromo”, comentou Albano Martins.

E se os casinos, por causa das quebras relacionadas com a epidemia, não apoiarem a Anima? “Não temos soluções, teremos de pedir ao Governo para assumir a direcção da Anima”, lamentou, ressalvando que a Anima “tem resolvido sempre” as situações financeiras mais delicadas. Albano Martins referiu também que, desde 2007, altura em que entrou para a direcção da instituição, “este é o ano com mais incógnitas”. “Continuamos com o coração nas mãos”, indicou o presidente da sociedade protectora dos animais, que acolhe 300 gatos e 400 cães.

Albano Martins mantém a intenção de abandonar a Anima, mas a escassez de fundos está a dificultar o processo. “É preciso haver um salário”, indicou, lembrando que “o Albano Martins recebe zero”.